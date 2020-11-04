Дирижер Кирилл Петренко увел Берлинский оркестр на локдаун пьесой Джона Кейджа. В ней нет ни звука
Берлинский филармонический оркестр, согласно решению германских властей, был вынужден уйти на изоляцию до 30 ноября. Узнав об этом, коллектив, главным дирижером которого с сезона 2019–2020 года стал Кирилл Петренко, решил незаурядно попрощаться: к основной программе концерта, сыгранного 2 ноября, добавили еще одно произведение.
4’33’’ (Четыре минуты тридцать три секунды) американского композитора Джона Кейджа (1912–1992) — произведение широко известное и любимое музыкантами: оно исполняется любым составом артистов. В пьесе три части, но ни в одной из них музыканты не издают звуков. Первое исполнение 4’33’’ состоялось в 1952 году.
О том, что звуки и не нужны, если у аудитории достаточно смыслов, которые можно было бы вложить в это произведение, красноречиво говорит видеозапись концерта. Кирилл Петренко сумел передать своими жестами и мимикой широкий спектр эмоций и волнений.
Слушатели оценили поступок музыкантов — в комментариях говорилось о том, что это самое захватывающее исполнение этого произведения из всех, что приходилось слышать ранее. Многие увидели в музыке Кейджа протест против локдауна как явления, заставившего стихнуть звуки музыки в концертных залах.
Напомним, на прошлой неделе о новом локдауне объявили во Франции и Германии, также закрыты учреждения культуры Италии, Бельгии, Ирландии.