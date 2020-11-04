Берлинский филармонический оркестр, согласно решению германских властей, был вынужден уйти на изоляцию до 30 ноября. Узнав об этом, коллектив, главным дирижером которого с сезона 2019–2020 года стал Кирилл Петренко, решил незаурядно попрощаться: к основной программе концерта, сыгранного 2 ноября, добавили еще одно произведение.



4’33’’ (Четыре минуты тридцать три секунды) американского композитора Джона Кейджа (1912–1992) — произведение широко известное и любимое музыкантами: оно исполняется любым составом артистов. В пьесе три части, но ни в одной из них музыканты не издают звуков. Первое исполнение 4’33’’ состоялось в 1952 году.

