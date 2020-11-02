Миллионные требования акционера банка «Оранжевый» по делу о банкротстве Артема Маневича признаны обоснованными. Суд запустил реструктуризацию долгов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал обоснованными требования акционера банка «Оранжевый» Станислава Патенко на сумму более 174 млн рублей в рамках дела о банкротстве петербургского бизнесмена Артема Маневича. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.



Патенко обратился в суд с заявлением о признании Маневича банкротом 22 июня 2020 года. Сумма его требований превысила 174 млн рублей. 25 июня заявление было принято к производству.

28 октября суд признал требования Патенко обоснованными и ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Маневича. Заявитель включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Заседание по итогам процедуры банкротства назначено на 24 февраля 2021 года.