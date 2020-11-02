Миллионные требования акционера банка «Оранжевый» по делу о банкротстве Артема Маневича признаны обоснованными. Суд запустил реструктуризацию долгов
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал обоснованными требования акционера банка «Оранжевый» Станислава Патенко на сумму более 174 млн рублей в рамках дела о банкротстве петербургского бизнесмена Артема Маневича. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.
Патенко обратился в суд с заявлением о признании Маневича банкротом 22 июня 2020 года. Сумма его требований превысила 174 млн рублей. 25 июня заявление было принято к производству.
28 октября суд признал требования Патенко обоснованными и ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Маневича. Заявитель включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Заседание по итогам процедуры банкротства назначено на 24 февраля 2021 года.
Помимо этого, суд принял заявление на вступление в дело о несостоятельности Маневича от Дмитрия Наталкина — конкурсного управляющего признанного банкротом предпринимателя Сергея Курочкина.
Три года назад Сбербанк инициировал процедуру банкротства в отношении Маневича, а также двух его фирм — ООО «ВысокиеЭнергоСтроительныеТехнологии» («ВЭСТ») и ООО «ВЭСТ-КАПИТАЛ». Сумма требований банка по каждому из трех исков составила около 490 млн рублей. Позже суд прекратил производство по инициированному кредитной организацией делу о банкротстве Маневича. Однако 22 июля 2020 года в рамках банкротства ООО «ВЭСТ» суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего и кредиторов компании о привлечении ее владельца к субсидиарной ответственности на 854 млн рублей. Позже бизнесмен обжаловал это определение суда. Он связывал резкое ухудшение финансового положения ООО «ВЭСТ» и «ВЭСТ-КАПИТАЛ» с невыполнением обязательств со стороны ПАО «Ленэнерго».
Артем Маневич — сын вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, убитого в 1997 году. Предприниматель также известен как совладелец ГК «Город». Ранее ему принадлежали 70% холдинговой компании «Эра», которая достраивала объекты проблемного девелопера. По данным СПАРК, компания находится в стадии ликвидации с 26 декабря 2019 года. Сейчас она принадлежит Валерию Горбунову.