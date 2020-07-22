Суд привлек бизнесмена Артема Маневича к ответственности по долгам ООО «ВЭСТ»

Суд привлек бизнесмена Артема Маневича к субсидиарной ответственности по долгам его компании ООО «ВысокиеЭнергоСтроительныеТехнологии» («ВЭСТ»). Об этом «Фонтанке» стало известно 22 июля.



«Там прошла первая инстанция, понятное дело, что еще апелляция будет», - сказал Маневич в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». Предприниматель сослался на занятость и пообещал позже дать развернутый комментарий.



Субсидиарной ответственностью называется право взыскания недополученного долга с другого обязанного лица, когда должник его выплатить не может. По данным «Фонтанки», в случае с ООО «ВЭСТ» речь может идти о сумме в 845 млн рублей.

