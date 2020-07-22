Суд привлек бизнесмена Артема Маневича к ответственности по долгам ООО «ВЭСТ»
Суд привлек бизнесмена Артема Маневича к субсидиарной ответственности по долгам его компании ООО «ВысокиеЭнергоСтроительныеТехнологии» («ВЭСТ»). Об этом «Фонтанке» стало известно 22 июля.
«Там прошла первая инстанция, понятное дело, что еще апелляция будет», - сказал Маневич в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». Предприниматель сослался на занятость и пообещал позже дать развернутый комментарий.
Субсидиарной ответственностью называется право взыскания недополученного долга с другого обязанного лица, когда должник его выплатить не может. По данным «Фонтанки», в случае с ООО «ВЭСТ» речь может идти о сумме в 845 млн рублей.
Артем Маневич также известен как совладелец ГК «Город». Ранее ему принадлежали 70% холдинговой компании «Эра», которая достраивала объекты проблемного девелопера. По данным СПАРК, компания находится в стадии ликвидации с 26 декабря 2019 года. Сейчас она принадлежит Валерию Горбунову.
В 2017 году Сбербанк инициировал процедуру банкротства в отношении Маневича, а также двух его фирм — ООО «ВЭСТ» и ООО «ВЭСТ-КАПИТАЛ». Сумма требований банка по каждому из трех исков составила около 490 млн рублей.