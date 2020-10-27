Мобильное приложение с Библией требует удалить из магазинов Apple и Google прокуратура Петербурга
Петербургская прокуратура нацелилась на одно из популярнейших в App Store и Google Play религиозных приложений JW Library. Его создали запрещенные в России Свидетели Иеговы. Идею ликвидировать приложение раскрывает 27 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Административный иск о признании JW Library экстремистским и запрещенным в России принят к производству Октябрьским районным судом», — уточняет пресс-служба.
Из иска следует, что в огромном массиве информации в JW Library прокуратура Петербурга насчитала лишь 21 информационный материал, признанный российскими судами экстремистскими. Но требует удалить из магазинов App Store и Google Play все приложение.
Ведомство действует по аналогии — в 2014 году Верховный суд целиком признал экстремистским сайт Свидетелей Иеговы jw.org. По его мнению, размещение иной, не противоречащей закону, информации не мешает «убивать» целый интернет-ресурс. Массовое распространение религиозных экстремистских материалов продолжается в России через JW Library, уверена прокуратура. Apple и Google правомочны ограничить доступ к приложению в конкретной географической точке мира.
Авторские права на приложение принадлежат «Обществу сторожевой башни, библий и трактатов Пенсильвании» (Watch tower bible and tract society of Pennsylvania). Разработчик JW Library — «Свидетели Иеговы» (Jehovah’s Witnesses).
«Общество сторожевой башни, библий и трактатов Пенсильвании» (ОСББиТП) — мировой центр Свидетелей Иеговы. Эта международная религиозная организация включает более 8,5 миллионов проповедников по всему миру.
Формально ОСББиТП в России не запрещено. В 2017 году Верховный суд признал экстремистскими организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и ее местные ячейки. ОСББиТП — это международная надстройка.
JW Library — официальное приложение Свидетелей Иеговы. Оно содержит разные переводы Библии и книги и брошюры для ее изучения. Приложение вышло в июле 2013 года. В Google Play его скачали более 10 миллионов пользователей. В App Store оно занимает 26-е место в категории «справочники». В обоих магазинах приложение оценено миллионами пользователей на 4,8.
Заседание по иску состоится 14 декабря. Корпорации Apple и Google привлечены третьими лицами через российские представительства — ООО «ЭППЛ Рус» и ООО «Гугл».