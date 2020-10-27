Мобильное приложение с Библией требует удалить из магазинов Apple и Google прокуратура Петербурга

Петербургская прокуратура нацелилась на одно из популярнейших в App Store и Google Play религиозных приложений JW Library. Его создали запрещенные в России Свидетели Иеговы. Идею ликвидировать приложение раскрывает 27 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



«Административный иск о признании JW Library экстремистским и запрещенным в России принят к производству Октябрьским районным судом», — уточняет пресс-служба.



Из иска следует, что в огромном массиве информации в JW Library прокуратура Петербурга насчитала лишь 21 информационный материал, признанный российскими судами экстремистскими. Но требует удалить из магазинов App Store и Google Play все приложение.

