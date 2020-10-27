Фото: предоставлено фестивалем Dance Open

Обычно фестиваль Dance Open приходит весной, в этот раз — за три недели до Нового года. Обычно на сцене в его спектаклях — внушающие любопытство и восхищение фройляйн и месье, мистеры и синьорины, сейчас — свои, российские звезды, те, кто от нас недалеко и кого мы особенно любим. Но это все тот же самый Dance open, что находит по всему свету нетривиальные балетные премьеры и привозит их в Петербург. В этот раз из-за гадкого вируса территория поиска сузилась, но подход к качеству остался. В программе — четыре балетных вечера и одна выставка, и пропускать не стоит ни одно из событий.



«УРАЛ ИНТРО»

Вечер с названием, в котором соединены темы входа, знакомства, и тема интриги-обещания, представляет нам Екатеринбургский театр оперы и балета. С недавних пор он называется «Урал опера балет» — переименование случилось из-за возросшей известности труппы в Европе: менеджерам надоело объяснять, что Екатеринбург — это не в Сибири. Уральцы везут трехчастную программу: сюита из балета «Приказ короля» и две одноактовки — «Brahms party» и «Вальпургиева ночь». Так худрук балета Вячеслав Самодуров (бывший мариинский, затем амстердамский, затем лондонский премьер, ставший в минувшем десятилетии самым ярким из молодых хореографов в отечестве) представляет сочинения трех авторов: собственное («Приказ короля»), своего недавнего соратника Антона Пимонова (также мариинский «птенец», выпорхнувший из гнезда на должность второго хореографа «Урал опера балета», а этим летом возглавивший балет Пермский, поставил «Brahms party») и — Джорджа Баланчина («Вальпургиева ночь»), чтобы сразу было ясно, на кого сегодняшние ньюсмейкеры равняются.



«Brahms party» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Brahms party» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Приказ короля» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Приказ короля» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Вальпургиева ночь» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open

Словосочетание «Приказ короля» не впервые появляется на театральных афишах: в позапрошлом веке такой балет сочинил Мариус Петипа (танцы, к сожалению, не сохранились). Но Самодуров не стал восстанавливать старинный спектакль — он сочинил оммаж французскому мастеру и одновременно — тому французскому королю, при котором понятие «балет» появилось на свет, Королю-солнце, Людовику XIV. Новую музыку написал петербургский композитор Анатолий Королев, а Самодуров придумал головоломную историю с приключениями, из которой для гастроли на Dance Open вытащил танцевальную сюиту. Там смешана галантность эпохи Петипа и поклон в сторону «исторически информированного» исполнительства, отчетливая насмешка над балетными ритуалами и безусловное объяснение в любви к ним.

После антракта рядом с золотыми кавалерами Короля-солнца встанут (впрыгнут, влетят) на сцену легкие кавалеры сегодняшней неоклассики. Антон Пимонов в «Brahms party» покажет, каким может быть в XXI веке мужской танец — виртуозный и беззаботный, гордый и соревновательный, а еще безупречно музыкальный. Брамс бы порадовался. В финал же программы поставлен балет Баланчина, который не шел еще ни в одном театре России — «Вальпургиева ночь». Нашим балетным людям гораздо более известна версия Леонида Лавровского с Вакхом, Вакханкой и Паном, где мужская нечисть лихо «заводит» нечисть женскую. У Баланчина двадцати четырем невинным ведьмочкам (светлые туники, скромные взгляды, строгий академический танец) не нужны никакие вожди — они сами устроят свою вечеринку. Баланчин, почти полвека руководивший своей труппой New York City Ballet, где всегда главенствовали балерины, отлично знал, что за черти прячутся в глубине души самой невинной барышни — и поставил восхищенный спектакль о том, что все танцовщицы — ведьмы, кем бы они ни казались на первый взгляд.



10 декабря на сцене театра «Балтийский дом»

«Анюта»

Самый известный, самый удачный и самый востребованный из балетов, что сочинил выдающийся танцовщик Владимир Васильев. И это же — балет самый сложный, балет, в котором проще всего провалиться. В 1982 году Васильев и режиссер Александр Белинский сотворили «Анюту» как фильм-балет, предназначенный одной-единственной балерине — Екатерине Максимовой. В 1986, когда Васильев перенес танцы с экрана на сцену Большого театра, именно Максимова эту роль и стала исполнять. После нее, разумеется, были другие балерины — и для каждой насмешливая история, основанная на чеховском рассказе «Анна на шее», превращалась в адский экзамен. Потому что надо было решать: что делать с этой партией? Пытаться повторить Максимову — как-то глупо (даже если физические данные схожи). Решиться переломить традицию, сделать что-то принципиально свое? Тогда надо быть убедительнее Максимовой (нарисуй Джоконду лучше Леонардо, ага). И слишком многие останавливались и останавливаются на каком-то промежуточном этапе — не пытаются копировать знаменитую ясную улыбку, лукавый взмах рукой, но все равно следуют за рисунком, предназначенным только одной — незабываемой и неповторимой. Театры же разных городов все приглашают и приглашают Владимира Васильева поставить «Анюту», и он все время соглашается — будто надеется, что найдется девчонка, что сможет сломать канон и стать совсем новой, равной Максимовой Анютой.



«Анюта» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Анюта» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Анюта» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Анюта» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open

На Dance Open приезжает спектакль, только-только выпущенный в Перми — и это тот случай, когда, действительно, можно надеяться на чудо. Год назад в пермском театре случилась большая перетряска труппы, несколько звезд уехало, несколько юных карьер рвануло вверх с космической скоростью. Новое поколение уже предъявляло нам совершенно необычных Одетту и Никию — есть все основания ждать совсем нетривиальной Анюты.

12 декабря на сцене театра «Балтийский дом»

«Танцпол»

«Щелкунчика» Йеруна Вербрюггена, которого привозил фестиваль Dance open, до сих пор вспоминают петербургские балетоманы — кто с восторгом, кто с возмущением. Яркая картинка, пугающая сказка, решительный стиль хореографа, не преклоняющегося ни перед одной из великих традиций. Он смешивал балет и современный танец — то же самое делает и в спектакле «Танцпол» на музыку Стефана Левина, поставленном специально для театра «Балет Москва». Театр этот держит сразу две труппы — «классическую», что работает на пуантах и верна традициям петербургской неоклассики (там много работают постановщиками выпускники АРБ), и «современную», чей диапазон — от контемпорари до перформанса. Вербрюгген взял сразу обе труппы, перемешал их — и сделал спектакль-соревнование.

«Танцпол» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Танцпол» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open «Танцпол» Фото: предоставлено фестивалем Dance Open

Сюжет как бы отсылает к практике танцевальных марафонов времен Великой Депрессии — когда люди танцевали сутками ради победы и валились в буквальном смысле замертво. Но только «как бы» — потому что проговоренного сюжета нет, есть выходы самых разных людей с самыми разными пристрастиями в танце — и каждый будет доказывать (прежде всего самому себе, а затем уж — зрителям), что он круче всех. Напряжение растет, трюки летят фейерверком, но вот кто-то вдруг отказывается сражаться, а рядом кто-то встает и начинает сначала. Это — «Танцпол», который швыряется энергией так, что зрителям периодически хочется выскочить на сцену и поучаствовать в «выяснении отношений».

14 декабря

The Mirages

Фотограф Александр Яковлев работает с людьми балета, но снимает их не в спектаклях, а в своих собственных композициях, которые он «изобретает» в своей студии. В съемках он регулярно использует муку — балетные являются в белых вихрях, прорываются сквозь них, обыгрывают их как шлейф, а иногда — будто вовсе не замечают. Выставки Яковлева проходили в Государственном Кремлевском дворце в Москве и в Gallery Factory в Сеуле. Теперь в дни Dance Open его работы можно увидеть и в Петербурге.



фойе театра «Балтийский дом»

Гала звезд

Dance open не бывает без финального гала-концерта, на который слетаются суперзвезды. И во все годы фестиваль до самого последнего дня не говорит, кто же именно примет участие в концерте. Это — вызов, и это — уверенность в своей репутации. Репутация — безупречна, и билеты на гала обычно раскупают мгновенно. В этом году у большего числа балетоманов есть шанс попасть на гала: он пройдет не в привычной Александринке, а в более вместительном БКЗ «Октябрьский».



предоставлено фестивалем Dance Open

16 декабря БКЗ Октябрьский

Анна Гордеева, специально для «Фонтанки.ру»