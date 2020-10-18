Галкин, комментируя пост Навального, назвал «Международную пилораму» «похабенью» с «заказным шлаком»
Юморист и шоумен Максим Галкин раскритиковал программу «Международная пилорама» на НТВ, которую ведет режиссер и муж главреда RT Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян.
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram фрагмент из «Международной пилорамы», посвященный его отравлению. Галкин, как заметили СМИ, прокомментировал пост следующим образом: «Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака».
«Международная пилорама» скептически отзывается об отравлении Навального. Он, по мнению авторов шоу, выглядит слишком бодро для человека, пробывшего в коме около трех недель, а фотографии из клиники Charite похожи на постановочные. Особый акцент «Международная пилорама» делает на том, что немцы, говоря о Навальном, используют слово «фюрер». «Fuhrer по-немецки — это просто «лидер», на кого рассчитана эта риторика? <...> Может быть, действительно, это кому-то смешно?» — задался вопросом Галкин.
Галкин подчеркнул, что обычно старается не комментировать творчество своих коллег, но Тиграна Кеосаяна он не считает комиком: «Он не юморист — он кинорежиссер».
Навальный поблагодарил Галкина за поддержку. «Но тут я могу только заметить, что после просмотра фильма «Крымский мост» я не уверен, что Кеосаяна и режиссером можно назвать», — отметил политик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Есть и хорошие новости! Меня снова разрешили показывать по телевизору. ⠀ Я там активно присутствовал в 2011-2013 годах. Резидент Италии "тележурналист" Соловьев, подданный Британии "тележурналист" Брилёв и много других их коллег, не щадя своих ртов, рассказывали о том какой я ужасный и как хочу развалить Россиюшку во имя интересов Запада. Рассказывали, а потом ехали в свои итальянские и французские квартиры/дома. ⠀ В 2013 году я набрал 30% на выборах мэра Москвы. Собянин избежал второго тура (который проиграл бы) только благодаря краже бюллетеней и фальсификациям. В Кремле решили, что по телевизору показывать меня нельзя ни в каком качества. Даже ругать нельзя. Так я стал Человеком, Которого Нельзя Назвать. ⠀ Ну а вот сейчас, после неудавшейся попытки убийства, произошёл прорыв. Моей скромной персоне посвящают несколько телешоу в неделю. Пропагандисты очень убедительно рассказывают гражданам России, что: - я и вовсе не был в коме; - кома была настолько тяжелой, что в Омской больнице был нетранспортабельный; - я не был отравлен; - я был отравлен, но сотрудниками ФБК; - я спрятался в берлинском госпитале; - я никогда не был в берлинском госпитале и все фото оттуда - подделка. ⠀ Интересно.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт экстренно сел в Омске, где Навального ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, а 23 сентября выписали. В последнее время оппозиционер дал интервью Юрию Дудю, «Дождю» и немецким СМИ.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Западные спецслужбы подозревают в отравлении Навального ФСБ. Сам политик полагает, что нападение на него вызвано влиянием оппозиции на российские регионы.