Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram фрагмент из «Международной пилорамы», посвященный его отравлению. Галкин, как заметили СМИ , прокомментировал пост следующим образом: «Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака».

«Международная пилорама» скептически отзывается об отравлении Навального. Он, по мнению авторов шоу, выглядит слишком бодро для человека, пробывшего в коме около трех недель, а фотографии из клиники Charite похожи на постановочные. Особый акцент «Международная пилорама» делает на том, что немцы, говоря о Навальном, используют слово «фюрер». «Fuhrer по-немецки — это просто «лидер», на кого рассчитана эта риторика? <...> Может быть, действительно, это кому-то смешно?» — задался вопросом Галкин.

Галкин подчеркнул, что обычно старается не комментировать творчество своих коллег, но Тиграна Кеосаяна он не считает комиком: «Он не юморист — он кинорежиссер».