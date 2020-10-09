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09.10.2020 19:11
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«Перемен» Цоя сыграли на флейтах. Музыканты записали клип в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции

Члены Эстонского объединения флейтистов сняли видеоклип в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции — Марии Колесниковой, которая больше месяца остаётся под арестом в Минске. Как рассказали «Фонтанке» сами музыканты, такой сюжет был выбран потому, что Мария сама является профессиональной флейтисткой, а цель ролика — привлечь внимание широкой общественности к ее несправедливому заключению в белорусской тюрьме. Музыканты исполняют свою инструментовку песни группы «Кино» — «Перемен», которая стала одним из символов белорусского протестного движения в 2020 году.

«Музыканты так сильно переживают друг за друга, что если они не могут сделать ничего другого, то хотя бы способны послать музыкальное рукопожатие белорусской коллеге, — сказал «Фонтанке» один из лидеров Эстонской ассоциации флейтистов Михкель Пеэске. — Никакая сила или режим не могут закрыть человеку уши и сердце от музыки».

Аранжировку знаменитой песни Виктора Цоя для флейтового ансамбля написал Сийм Аймла. В кадре помимо музыкантов появляется эстонская балерина, которая своим танцем символизирует «храбрую женщину».

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была похищена в центре Минска 7 сентября. На следующий день стало известно, что она порвала свой загранпаспорт при попытке её выдворения в Украину. 16 сентября ей были предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти.

В четверг, 8 октября, защита Колесниковой подала жалобу в прокуратуру на процедуру предъявления обвинения.

Накануне песню, посвященную событиям в Белоруссии, представила российская группа «Ногу свело!».

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Комментарии (2)

mix.mix_leero
Супер! Мне очень понравилось.
wasya
Это точно должно ей помочь!
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