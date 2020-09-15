«Норникель» рассказал, почему не согласен с иском на 148 миллиардов рублей за разлив дизтоплива в Норильске

«Норникель» объяснил, почему не согласен с суммой ущерба за разлив 21 тысячи тонн дизтоплива в Норильске. Роспотребнадзор через суд требует 148 миллиардов рублей.



Вице-президент ПАО «ГМК "Норильский никель"» Андрей Грачев 15 сентября рассказал про сомнения компании в объективности суммы.



«Есть два серьезных сомнения и подозрения в том, что цифра необъективна. Первый момент - это то, что цифра прозвучала 6 июля. После 6 июля и до окончания третьего этапа (ликвидации аварии) прошло два месяца, в течение которых мы еще собирали топливно-водяную смесь. И эта базовая цифра является опорной для расчетов, и это очень сложно сейчас говорить... А сейчас какая эта цифра будет? То есть мы еще за два месяца собрали дополнительно, и получается, что это не учитывается», - сказал Грачев РИА Новости и отметил, что сумма ущерба нуждается в пересмотре.

