«Норникель» рассказал, почему не согласен с иском на 148 миллиардов рублей за разлив дизтоплива в Норильске
«Норникель» объяснил, почему не согласен с суммой ущерба за разлив 21 тысячи тонн дизтоплива в Норильске. Роспотребнадзор через суд требует 148 миллиардов рублей.
Вице-президент ПАО «ГМК "Норильский никель"» Андрей Грачев 15 сентября рассказал про сомнения компании в объективности суммы.
«Есть два серьезных сомнения и подозрения в том, что цифра необъективна. Первый момент - это то, что цифра прозвучала 6 июля. После 6 июля и до окончания третьего этапа (ликвидации аварии) прошло два месяца, в течение которых мы еще собирали топливно-водяную смесь. И эта базовая цифра является опорной для расчетов, и это очень сложно сейчас говорить... А сейчас какая эта цифра будет? То есть мы еще за два месяца собрали дополнительно, и получается, что это не учитывается», - сказал Грачев РИА Новости и отметил, что сумма ущерба нуждается в пересмотре.
Вторым важным моментом, который, по мнению компании, был неверно включен в методику оценки ущерба, является штрафной коэффициент, определяющий бездействие собственника предприятия по устранению аварии.
«Коэффициент 5, который взят за основу, предполагает, что мы 500 часов бездействовали либо по невозможности, либо потому, что не хотели. Но этого нет. Мы сразу начали действия по ликвидации последствий,… и я лично 31 мая звонил Виктору Ивановичу Чернову. Это первый заместитель руководителя морской спасательной службы. Этот звонок зафиксирован, и через 12 часов они уже были на месте. То есть 1-го числа (июня) уже первые заградительные боны были поставлены. Какое же бездействие 500 часов?!» - сказал Грачев.
О намерении обратиться в суд Росприроднадзор заявлял 4 сентября, сообщив, что «Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске. «В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает [добровольно возмещать ущерб]. Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что «я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен», — сказала тогда глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Отметим, что в сентябре журнал Forbes признал президента «Норникеля» Владимира Потанина самым богатым россиянином.
29 мая 2020 года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, разрушился резервуар с дизельным топливом, и в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. В июле Росприроднадзор выписал НТЭК штраф размером 147,7 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет.