Росприроднадзор: «Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске
«Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске. Об этом 4 сентября заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пишет ТАСС.
По ее словам, ведомство все еще ожидает от компании проект рекультивации и сумму ущерба, которую та считает справедливой. В случае, если «Норникель» не захочет возместить причиненный природе вред добровольно, Росприроднадзор готов обратиться в суд, добавила она. «В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает (добровольно возмещать ущерб). Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что "я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен"», — сказала Радионова.
Глава ведомства также рассказала об итогах проверки других объектов «Норникеля». «У нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент, и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов. <...> Мы видим тенденцию, что компании есть к чему стремиться», — отметила руководитель Росприроднадзора, добавив, что была также зафиксирована «странная тенденция», заключающаяся в передаче объектов от крупных собственников к более мелким.
В конце мая этого года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, произошло разрушение резервуара с дизельным топливом. В природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. В результате произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. В рамках расследования были задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет. Росприроднадзор считает справедливой сумму ущерба почти в 148 млрд рублей. В начале осени президент «Норникеля» вновь стал самым богатым россиянином по версии Forbes.