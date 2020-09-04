Росприроднадзор: «Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске

«Норникель» до сих пор не предоставил план восстановления экологии после нефтеразлива в Норильске. Об этом 4 сентября заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пишет ТАСС.

По ее словам, ведомство все еще ожидает от компании проект рекультивации и сумму ущерба, которую та считает справедливой. В случае, если «Норникель» не захочет возместить причиненный природе вред добровольно, Росприроднадзор готов обратиться в суд, добавила она. «В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает (добровольно возмещать ущерб). Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что "я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен"», — сказала Радионова.