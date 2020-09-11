«Это о его профнепригодности надо задуматься руководству». Вострецов ответил Турчаку

Сергей Вострецов Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак обрушился с критикой на депутата Госдумы от Петербурга Сергея Вострецова и выразил уверенность, что это его последний созыв. В интервью «Фонтанке» парламентарий связал выпад со своей критикой «депутатской поправки», через которую в Петербурге распределяется часть бюджетных средств и предложил руководству партии подумать о профнепригодности самого Турчака.

- Сегодня Андрей Турчак раскритиковал вашу поддержку идеи снизить возраст уголовной ответственности, и даже выразил уверенность, что это ваш последний созыв в Госдуме.



- У нас уже Турчак решает, у кого какие созывы в Госдуме? Или еще пока народ? Комментировать фейки и слухи чиновнику такого уровня не пристало. Это о его профнепригодности надо задуматься руководству, потому что у нас сегодня страна информационных технологий. И мы видим, когда из черного делается белое... такой инициативы у меня не было никогда. Это инициатива народная, она зарегистрирована на сейте Российской общественной инициативы. Действительно, меня спросили: «Сергей Алексеевич, инициатива может быть, ее нужно обсуждать?» Я сказал: любую инициативу, которую народ предлагает, надо обсуждать. Если мы хотим что-то отклонить, то надо обосновать, почему это нельзя принимать, или, наоборот, почему это нужно принимать. Но говорить, что народ дурак и так далее — я с Турчаком под это подписываться не собираюсь. Что касается инициативы. Действительно, у меня была в прошлом году, но она касается наказания родителей, дети которых матерятся, бьют учителей — это у нас сплошь и рядом. Никаких других законодательных инициатив я не видел. И что там комментирует господин Турчак, мне непонятно. Сплетни комментировать могут всякие информационные агентства разного пошиба, но люди, занимающие такой высокий пост, комментировать «утки» информационные — мне кажется, это пардон.



- С чем может быть связана критика в ваш адрес?

- Мне кажется, господину Турчаку не нравится, что я постоянно критикую господина Макарова (Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания СПб - авт.) за поправки коррупционные, которые они в городе уже 15 лет распределяют. Вон уже, один «уехал» депутат. Да не один — несколько. А поковыряться, так может, к каждому можно вопросы найти. Я всегда об этом и [Георгию] Полтавченко говорил, и новому губернатору буду говорить. Я коррупцию терпеть не буду. Если им это не нравится, это их проблемы. То же самое, когда у меня был конфликт с Турчаком и Макаровым. Когда были праймериз, они толкали людей не с очень хорошим бэкграундом по моему округу. Я говорил: нельзя их включать в список партии. Включили. Трое вон сидят муниципальных депутатов. Поэтому думать надо лучше над кадровой политикой, чем слухи комментировать. Вот мой ответ господину Турчаку.

- Речи о поддержке вами инициативы снижения возраста уголовной ответственности не идет? Вы говорите, что это надо обсуждать, раз это народная инициатива?



- Любую народную инициативу надо обсуждать, и она заслуживает внимания. Люди же не просто так говорят «снижайте, снижайте». Действительно, в подростковой среде жестокость возрастает, преступления такого характера возрастают. Делать с этим что-то нужно. Но я говорил, что нужно наказывать родителей в первую очередь, потому что пока они несут ответственность в первую очередь, даже за 14-15-летних ребятишек.

- А вы упомянули о поправках, которые считаете коррупционными. Поясните, о каких поправках идет речь?

Депутатские поправки, [которые распределяют] 1,5 или 3% бюджета Петербурга. На которые депутаты, как Дед Морозы, то концерты проводят, свои фотографии туда лепят, что депутат провел, то крышу починят в школе — что депутат дал. Депутат не может ничего дать. Это бюджетные деньги, деньги народа. Поправка БФК. Раньше она вообще хамская была, сейчас они ее завуалировать стали. Но тем не менее, это не мешает коррупционности. Я считаю, партии очень четко нужно подойти к партийному кадровому вопросу в городе. В том числе и по руководителю партии. И этот конфликт, который сегодня выплескивается, это целая система, начался выборный год. Они из пальца высосут. Найдут проблему. Но проблема не во мне, в системе. Надо, ребята, думать головой.



Или, к примеру, я сказал, что часть просроченных продуктов, которые еще годны, надо раздавать людям. Написали: «Вострецов хочет кормить людей с помоек». Так весь мир просрочку раздают, а у нас на помойку вывозят! Если ему не нравится, что я поднимаю такие инициативы, так это его проблемы. Потому что мне блокадники говорят: Сергей, одна треть продуктов выкидывается на помойку. А если магазин бесплатно раздаст, он 20% заплатит налогов. Смысл ему тогда отдавать, он бесплатно не может, он заплатить за это должен. Эти вопросы я поднимал, и все переворачивается с ног на голову. Разбираться надо, а не ставить штампы какие-то и клеймо. Работать не хотят, а я буду работать, сколько Бог даст и сколько люди позволят. Но не Турчакам решать. Решать будет все-таки народ, он у нас власть, а они просто партийные функционеры.

- Вы планируете избираться в новый созыв?

- А почему нет? Потому что Турчак решил, что я не должен избираться? Я не видел партийного решения. Или Турчак у нас уже партия? Турчак — это всего лишь технический руководитель, который должен заниматься администрированием. Я со всем уважением отношусь к курсу лидера партии, к курсу человека, который создал партию, к президенту. Турчак у нас не притча во языцех. Я что-то тоже его законодательных инициатив, спасших Россию или накормивших голодных, ни одной не видел. Любая инициатива, даже если она кажется бредовой, может оказаться и не бредовой. Если ее глубоко рассмотреть. Что у нас проблем в подростковой среде нет? Как с этим бороться? Может, не поднимать возраст, может, дополнительную психологическую работу, не знаю



- У вас есть свое мнение на этот счет?

У меня есть свое мнение. Дети сегодня знают про права. Я считаю, что в школах должны надо рассказывать и про обязанности. Второе мое мнение я выразил в конкретном законопроекте: надо наказывать рублем родителей, если дети нарушают порядок, дисциплину в школе. Партия меня не поддержала, руководитель профильного комитета сказал: почему родители должны отвечать за своих детей. У меня челюсть отпала.

- А если конкретно об идее снижения возраста уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, у вас есть свое мнение?

Я думаю, что это вопрос дискуссионный, его нужно обсуждать. Это вопрос медиков, психологи. Специалисты должны по этому поводу высказаться.

- Турчак еще довольно резко выразился, сказал, что это не первая ваша «абсурдная инициатива».

Мне кажется, проблема в том, что я критиковал партию за эту [депутатскую] поправку. Но я еще раз говорю: я критиковал и буду критиковать. Так они меня за это все ненавидят. Сколько совещаний было, криков, и так далее.



- А «они», это, вы имеете ввиду...

Товарищи партийные. Которые накачиваются у Турчака. Что, у Турчака здесь в городе позиции какие-то человеческие есть? Да знать его никто не знает! Папу знают, уважают. А он кто? Или у него здесь команда? Он опирается на одного человека, который сидит в Заксобрании.

- Вы можете назвать какую-то из своих инициатив, которую вы сами признаете неудачной, или таких нет?

Я таких инициатив не вижу. Потому что я перед тем, как что-то делать, стараюсь думать. Например я вносил инициативу, чтобы были внеплановые налоговые проверки детей высших чиновников или для детей [руководителей] больших корпораций.

- А если получится так, что вы не сможете избираться от «Единой России»?

Я никогда не держался за депутатское кресло, поверьте мне. У меня нет трясучки, депутат я или не депутат. Найду, чем заниматься. Я много профессий имею, родился в деревне. Надо — поеду хозяйство сельское поднимать. Как жизнь поставит — так и буду.

- Вы готовы в этом случае избираться как независимый кандидат?

Это будет — буду думать, решать. Но я, честно говоря, надеюсь, что либо Турчак извинится, либо какую-то оценку ему руководство даст. Потому что он уже настолько улетел от земли, что уже говорит: «его не будет в следующем году». Ты, что ли, решать будешь? У нас еще народ решает. С такими заявлениями партия далеко не уедет.

Справка:

Сергей Вострецов получил мандат депутата Госдумы в 2014 году после того, как Екатерина Лахова сложила полномочия. В 2016 году он избрался в действующий созыв от №Единой России» по одномандатному округу в Петербурге.

За время пребывания в Госдуме Сергей Вострецов неоднократно выдвигал инициативы, которые становились предметом общественного обсуждения. В частности, он предложил штрафовать родителей за участие несовершеннолетних в протестных акциях. При повторном нарушении, по этой логике, стоило подключать органы опеки. Свою инициативу он подробно комментировал в интервью «Фонтанке». Второй известный законопроект предписывал нетрудоустроенным россиянам самостоятельно оплачивать страховые взносы в социальные фонды; за отказ предлагалось штрафовать. Кроме того, вспоминается идея приравнять платные «магические» услуги к мошенничеству, а также ввести обязательное распределение для студентов-бюджетников.

Беседовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

