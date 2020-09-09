Республика Рубинштейна. На барной улице начался эксперимент по саморегулированию

Рестораторы утвердили кодекс поведения и наняли «частную полицию» для борьбы с нарушениями. Жителям барной магистрали предлагают звонить на «горячую линию» — но только в рабочее время по будням.

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Эксперимент запускается в рамках «дорожной карты», которую бизнес подготовил вместе со Смольным. Чиновники хотят развивать барную магистраль как общественное пространство для проведения гастрономических фестивалей, но не теряют надежды «улучшить условия проживания». Власти города обещают заняться брендингом и продвижением улицы, а также готовят эксперименты с пешеходными зонами и упрощенными летними кафе.

Владельцы общепита на улице Рубинштейна объединились в некоммерческое партнерство. Как стало известно «Фонтанке», документы на регистрацию «Союза развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна» были поданы в Министерство юстиции РФ 9 сентября. Учредителями выступили шесть заведений: Crazy Wine, «Бар слона», Nau, «Бекицер», Fiddler’s Green, Duo Asia. До конца года число участников вырастет до 30. Помимо самих рестораторов «союзниками» станут также представители ТСЖ, ТСН и депутаты муниципального округа «Владимирский», рассказала «Фонтанке» менеджер объединения Анжелика Ефремова.



По замыслу создателей, появление такой структуры поможет навести порядок на ставшей культовой магистрали и снизить накал противостояния с жителями, которые уже несколько лет добиваются закрытия баров, которые мешают им спокойно спать.

О желании создать объединение бармены заявили еще в июле, когда из-за коронавирусных ограничений ночная жизнь выплеснулась на тротуары, превратив улицу Рубинштейна во «вторую Думскую». Прекращать «вакханалию» пришлось с привлечением ОМОН. Решить проблему радикально мешает несовершенство федеральных законов, заявили чиновники. До тех пор, пока они не будут исправлены, бизнесу и жителям предложили идти по пути саморегуляции.

Решение начало реализоваться незамедлительно. По словам Анжелики Ефремовой, инициативная группа рестораторов уже наняла частное охранное предприятие. Четыре сотрудника с 15 августа патрулируют улицу Рубинштейна по пятницам и субботам с 20 вечера до 6 утра. Они разгоняют машины, которые встают напротив домов и включают на полную мощность музыку. Если дебош не прекращаются, вызывают полицию. В итоге на улице стало намного спокойнее, считает менеджер союза.



В ближайшие дни заработает также горячая линия для жалоб. Правда, номер будет доступен только по будням с 10.00 до 19.00. В ночное время пожаловаться на нарушение спокойствия не получится. На этот случай председателей ТСН и ТСЖ снабдят контактами главы отряда ЧОП. Сама Анжелика Ефремова также пообещала быть доступной для связи ночью и в выходные «если какие-то критические моменты случатся».

Менеджер также будет следить за тем, чтобы рестораны соблюдали «кодекс поведения», который утвердил союз. Например, не вылезали за допустимые границы летних террас, не допускали шума, соблюдали чистоту. Если будет замечено нарушение, менеджер будет звонить управляющему заведения. По словам Анжелики Ефремовой, бизнес сам заинтересован в том, чтобы следовать закону, и примет меры в отношении нерадивых сотрудников.

На следующем этапе должен подключиться Смольный. Создатели союза попросили чиновников организовать на улице Рубинштейна зону платной парковки и создать опорный пункт полиции, чтобы сотрудникам ЧОП не приходилось подолгу ждать на подмогу стражей порядка.



По информации «Фонтанки», развитием барной магистрали решили заняться комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, а также комитет по развитию туризма. За последний месяц состоялось несколько встреч с инициативной группой рестораторов, итогом которых стала дорожная карта.

Как следует из презентации (есть в распоряжении издания), с одной стороны, чиновники видят задачу в «соблюдении прав жителей на благоприятные и безопасные условия проживания». С другой, рассматривают улицу как «уникальное общественное пространство». Планируется разработка айдентики улицы, создание путеводителя, а также организация гастрономических и иных фестивалей под патронатом Смольного. Город также будет продвигать барную магистраль как часть «туристического бренда» на международных выставках и форумах.

Правда, чтобы прийти в это светлое будущее, придется решить накопившиеся проблемы, а именно: пресечь нарушения закона о тишине и хулиганские действия отдыхающих на улице граждан, заставить сами заведения соблюдать санитарные требования и правила размещения летних кафе и, наконец, прекратить незаконную торговлю алкоголем и шариками с веселящим газом с багажников машин.



Сами рестораторы, вступившие в союз, готовы дать торжественное обещание соблюдать действующее законодательство. Например, не продавать алкоголь без лицензии, заключать договоры на использование общедомового имущества, соблюдать нормативы по уровню шума. В презентации также прописан запрет работы общепита со входом со стороны двора или на жилых этажах. Хотя эта норма закреплена в СанПинах, таких заведений на улице Рубинштейна немало. Инструменты воздействия на них пока обсуждаются, уточнила Анжелика Ефремова.

Кроме того, предприниматели обязуются до 30 ноября зарегистрировать юрлицо по фактическому адресу работы «с целью направления налогов в бюджет МО «Владимирский округ». Наконец, рестораны обещают убирать мусор в ареале 3 метров от фасада заведения и запретить персоналу курить и разговаривать по телефону под окнами после 22.00.

Со своей стороны чиновники обещают проработать организацию на улице зоны платной парковки, а также превращение её в пешеходную с вечера пятницы до утра воскресенья, а также создать опорный пункт охраны общественного порядка и рабочую группу для мониторинга значимых нарушений. Наконец, рестораторам хотят разрешить ставить летние кафе без договора аренды земельного участка. При этом их обяжут более жестко выдерживать стиль и предельные параметры. Сейчас подобная упрощенная схема используется в рамках коронавирусной поддержки для всего города, но льготный режим прекратит действовать 15 октября.



В КППИТ подтвердили, что фактически сделают улицу Рубинштейна объектом особого регулирования. «Это не значит, что проект будет реализован именно в таком виде, но мы поймем, куда движемся», — прокомментировали в ведомстве содержание дорожной карты. К обсуждениям обещают подключить и жителей.

Но не исключено, что многие положения не найдут отклик в сердцах собственников квартир. Так, во время последней встречи с бизнесом активисты высказывались в том духе, что соблюдать все требования закона в объектах культурного наследия априори невозможно, а значит, львиной доле из 83 работающих на улице заведений следует немедленно закрыться. Новый туристический бренд улице, по их мнению, действительно необходим — но лучше бы из ресторанной она трансформировалась в ювелирную. Против превращения улицы в пешеходную жители отчаянно протестуют, опасаясь, что сами не смогут подъезжать к своим парадным. А вот зону платной парковки, по их мнению, надо бы сделать не до 20:00, как по всему городу, а после 20:00.



Появления на улице ресторанного патруля жители не заметили, рассказал «Фонтанке» член правления организации «Граждане Рубинштейна» Ольга Устян. «Было то же самое, что все лето. Например, в доме 16 много раз вызывали полицию, говорили о бездействии. Видимо, четырех человек для улицы маловато», — комментирует она. Вопрос народной дружины, по мнению Ольги Устян, давно назрел. «Чтобы не жители выскакивали в исподнем на улицу и кричали, а чтобы были люди, которые могли указать на нарушение законодательства и заставить полицию составить протокол или задержать кого-то», — отмечает она. Но пока жители больше надеются на погоду. «С похолоданием будет меньше народа за столиками сидеть, ждем с нетерпением зимний сезон», — заключила Ольга Устян.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

