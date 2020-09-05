Коржик - за десятку, фиксик - за тридцать. Как суды наказывают малый бизнес за нечестное использование персонажей мультиков

Каждый день десятки юристов бьются за изображения смешариков, фиксиков, Свинки Пеппы на контрафактных товарах. Петербург в этой борьбе занимает не последнее место. Малый бизнес возмущатся и зовет это «рэкетом», хотя и признает, что все по закону.

автор фото Наталья Колесникова/ИТАР-ТАСС

Выбирая в магазине дешевую игрушку в виде мультперсонажа, потребители не задумываются, что каждый такой товар может влететь продавцу в копеечку. Штрафы и компенсации, назначаемые судом за его продажу, превышают розничную цену в 100 и более раз. Наиболее активно зарабатывают на этом российские создатели мультиков, например, петербургские «Смешарики» и «Мельница».

На российских и мировых мультипликационных гигантов работают профессиональные юристы, которые собаку (или целый щенячий патруль) съели на охране интеллектуальной собственности. По оценке участников рынка, стоимость их услуг может начинаться от 15 млн рублей в год при активности примерно в 250 дел ежегодно. Другие кормятся за счет присужденных компенсаций, минимальная сумма которых по таким нарушениям составляет 10 тыс. рублей за единичное использование товарного знака. Контрафакта в регионах хватает, поэтому юристы берутся за дело с рвением. Предприниматели называют такие атаки «законным рэкетом», но им справедливо отвечают: «Тогда не нарушайте закон».



Однажды к ответственности пытались привлечь организацию, которая проводила детские праздники. Изображения популярных персонажей нашли у нее на сайте. Нюшу и Кроша тогда оценили в 20 тыс. рублей за штуку. По такому же прайсу прошли Лунтик, божья коровка Мила, Роза и Дружок Барбоскины. Самыми дорогостоящими оказались фиксики Симка и Нолик, за них попросили 30 тыс. рублей. Суммы разнятся от дела к делу, в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств.

Самая распространенная сумма компенсации - 10 тыс. рублей. Правообладатели обычно требуют десятку за «Трех котов»: Коржика, Карамельку, Компота, а также за их Маму и Папу. Во столько же обходятся и заморские Свинка Пеппа и ее брат Джордж, а также «Герои в масках».

Этому медведю палец в рот не клади

Российские арбитражные суды принимают в месяц примерно по тысяче заявлений, связанных с охраной интеллектуальной собственности: около 50 - за один рабочий день.

Среди владельцев мультипликационных товарных знаков абсолютный рекордсмен по количеству судебных дел - московское ООО «Маша и медведь», на счету которого, по данным СПАРК, 9983 арбитражных иска за все время. В 7800 из них компания выступает истцом. Не сильно от нее отстает АО «Сеть телевизионных станций» (тот самый СТС), владеющее правами на «Три кота». За все время телеканал принял участие в 4731 деле, из которых 4644 - инициировал сам. Товарных знаков у СТС в избытке - 117 штук.



В спину телеканалу дышит петербургский анимационный гигант «Мельница». У него на счету 4104 дела за все время, в 3996 из них компания является истцом. Впрочем, количеству дел удивляться нечего, студия создала множество популярных мультиков от полнометражек про богатырей до сериалов «Лунтик» и «Барбоскины».

Следом идет «Ноль Плюс Медиа» с 3887 арбитражными делами (истец в 3870). Компания владеет торговыми знаками из сериала «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль». Его не стоит путать со «Щенячьим патрулем», правами на который обладает канадское Spin Master Ltd. Оно в суде не активничает, в основном фигурирует в делах о привлечении предпринимателей к административной ответственности. Но заработать на этом у канадцев, похоже, не получается. Назначенный судом штраф предприниматель, продавший контрафактного игрушечного щенка, заплатит государству.

Владеющая «Фиксиками» анимационная студия «Аэроплан» оказалась намного скромнее. За все время она поучаствовала в 2044 делах (истец в 1978). Петербургские «Смешарики» упоминаются всего в 632 делах, а принадлежащее им «Мармелад Медиа» - в 552 делах. Их общая головная компания «Продюсерский центр “Рики”» отметилась в 123 делах. В начале 2020 года «Рики» приобрел контрольный пакет акций «Аэроплана». Можно сказать, что на двоих у них теперь 3351 дел (но в них участники могут пересекаться).



Со своим уставом

Иностранные правообладатели в российском юридическом поле ведут себя по-разному. Одни не размениваются на контрафакт, потому что считают, что постоянные суды за относительно копеечные суммы негативно отразятся на их репутации. Другие обращаются к российским юридическим фирмам, которые судятся от их имени на регулярной основе. Вариантов оплаты их услуг очень много. Какая доля компенсаций дойдет до их расчетного счета - тоже вопрос договорной. Это обычно от 10% до 50%.

Или же когда компанию больше интересует борьба с контрафактом, чем заработок, она позволяет юридической фирме забрать всю компенсацию себе. Все равно крохотные суммы международной корпорации погоды не делают, а у представителя появляется стимул активно работать.

Честь злых птичек (Angry birds - Rovio Animation Oy), свинки Пеппы, героев в масках (Entertainment One UK Limited) и мишки Тедди (Carte Blanche Greetings Limited) в суде отстаивает зарегистрированная в Петербурге юридическая фирма «Айпи Сервисез». За три года жизни, если верить СПАРК, она поучаствовала в 644 делах.



Это не единственная компания, поставившая юридический бизнес на поток. «Машу и медведя» в суде долгое время сопровождало некоммерческое партнерство «Эдельвейс», масштабы работы которого впечатляют еще больше. Оно участвовало в 6037 делах, в 5991 из них - в качестве истца. Организацию возглавляет юрист Василий Абрамов. С июля 2019 года он стал гендиректором и совладельцем «Правовой группы «Интеллектуальная собственность» (ПГИС), выручка которой в 2019 году составила 91 млн рублей. Сейчас оно сопровождает «Машу» и другие проекты.

Еще одна фирма, которая представляет зарубежные бренды - ООО «Семенов и Певзнер», с ней сотрудничает «Айпи Сервисез». На сайте компании сказано, что с ее помощью взыскано более 300 млн рублей компенсаций, а по данным СПАРК, ее выручка в 2019 году выросла практически вдвое с 34 до 70 млн рублей.

«Патентные тролли» и святая простота

По ощущениям гендиректора и совладельца «Семенов и Певзнер» Романа Лукьянова, в розничных продажах 20% предпринимателей нарушают закон в силу недостатка знаний для ведения безопасного бизнеса, 50% - в целом понимают, что они нарушители, но готовы пойти на риск до «первой звезды». Оставшиеся 30% - нарушают «до победного».



Практика показывает, что неподкованному индивидуальному предпринимателю трудно победить в борьбе с профессионалами, для которых суды - рутина. Например, в соцсетях предприниматели жалуются на нападки со стороны «Айпи Сервисез» и называют их действия «законным рэкетом».

«Я бы им посоветовал тщательно отбирать поставщиков и не торговать контрафактной продукцией. Причина нашей деятельности - это их нарушения торговых правил», - заявил «Фонтанке» Алексей Куденков. Его коллега Василий Абрамов считает, что такие заявления делают юристы противоположной стороны, которые таким образом набирают себе клиентскую базу.

«Ведь здесь помимо вопросов соблюдения интеллектуальных прав примыкает масса других проблем. Когда такими товарами торгуют, как правило, это черный нал, без кассы, никаких сертификатов качества. Что там в этой «Свинке Пеппе» внутри? Какой наполнитель? А потом появляется у детей аллергия», - пугает партнер и патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Виктор Станковский.



Злоупотребления в сфере защиты интеллектуальной собственности тоже нередки. Тех, кто к ним прибегает зовут «патентными троллями». Однако специфика защиты интеллектуальной собственности такова, что суды признают их действия злоупотреблением не всегда, отмечает Сергей Гаврюшкин, управляющий партнер компании «Гаврюшкин и партнеры».

Надежда умирает последней

Если приходит письмо счастья от правообладателя, у мелкого бизнеса есть возможность выйти из передряги если не победителем, то хотя бы с наименьшими потерями. Юрист Ольга Туржикова советует клиентам в такой ситуации не бояться суда.

По ее словам, каждому ИП-шнику, который находится в группе риска, было бы неплохо начинать утро с картотеки арбитражных дел, проверять наличие исков по своему ИНН. Если вдруг заявление появилось, как только суд вынесет определение, у человека будет 15 рабочих дней, чтобы направить отзыв с ходатайством о снижении компенсации. Причем в последний день документ уже должен поступить в суд. Только при наличии такого отзыва можно сократить взыскание до 50% от той суммы, которую просит правообладатель: были «Три кота» за 30 тысяч - стали за 15.

Владелец юридической фирмы «Катков и партнёры» Павел Катков отмечает, что на самом деле правообладатели выигрывают споры о неправомерном использовании товарных знаков далеко не всегда. По его мнению, правда в таких делах оказывается на той стороне, которая не поскупилась на сильную юридическую команду. По оценке Романа Лукьянова, если речь идет о постоянном сотрудничестве с брендом и подаче примерно 250 исков в год, стоимость работы такой команды может начинаться от 15 млн рублей.

«В среднем, наверное, ни один уважающий себя юрист дешевле, чем 30 тыс. рублей за судебный процесс работать не будет», - считает Василий Абрамов. По его словам, все проекты, которые реализует его фирма, насчитывают более 1000 исков в год. За 2019 год команда в сумме подала 6000 исков. Выходит, что лидеры рынка зарабатывают от 180 млн рублей в год.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

