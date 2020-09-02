Фото: предоставлено организаторами

В этом году фестиваль «День Д» лишился основной сцены на Рубинштейна, но захватил новые локации. В программе с 5 по 6 сентября — несколько десятков событий. Горожан ждут выступления друзей писателя, лекция Дмитрия Быкова, «раздача воздуха» из квартиры Довлатова, кошки в постановке по одному из его рассказов и поход по барам под лозунгом: «Ну, за Довлатова!» На празднике речь пойдёт не только об авторе «Компромисса», но и о судьбе других писателей его времени. «Фонтанка» выбрала главные события двухдневной программы.



Суббота, 5 сентября. На сегвеях по городу к друзьям Довлатова

«День Д» Дом культуры Льва Лурье проводит с осени 2016 года. Тогда средства ради эксперимента решили собрать на краудфандинговой платформе, а в результате получили даже больше, чем планировали. С тех пор каждый год собирают в городе друзей писателя, которые рассказывают, как ходили к Довлатову в гости, встречали его на улицах, помогали устроиться на работу или вместе ездили на автобусе в Эстонию.

Как говорят организаторы, «в этом году всё скромнее», потому что из-за коронавируса до последнего было неясно, разрешат ли проводить фестиваль оффлайн. Большой сцены, к которой привыкли горожане, на улице Рубинштейна не будет, но зато события «Дня Д» одновременно проходят в пяти точках.

Основная программа начнется 5 сентября в 13.00. В Фонтанном доме историк и идеолог «Дня Д» Лев Лурье, куратор музея в «Полутора комнатах» Иосифа Бродского Павел Котляр, критик Ольга Хрусталёва и первый директор и президент Музея Анны Ахматовой Нина Попова начнут беседу о «Книжной жизни в «бронзовый век»». Эту встречу можно считать вступлением ко всему фестивалю: слушателям напомнят о том, что сочетание «бронзовый век» впервые применила Ахматова, назвав так время «оттепели» и творчества ленинградских писателей, которые родились в 1928 — 1941 годах, от Виктора Конецкого до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Беседу можно послушать онлайн.



Желающим не слушать теорию, а побывать в местах, связанных с Довлатовым и главными поэтами и издателями 1960 — 1970 годов, предлагают присоединиться к тематической экскурсии и передвигаться от точки до точки на сегвеях (билеты продаются заранее). Группу ждут у Музея Ахматовой в 12.45. Сначала — инструктаж, затем в путь: по Литейному проспекту, где в советскую пору прямо на улице торговали книгами, к Дому Мурузи — «полутора комнатам» Иосифа Бродского, на Моховую мимо редакции «Звезды», по набережной Фонтанки и на Марсово поле. Остановка — у дома Адамини, где жило много представителей интеллигенции того времени. Финиш — около кинотеатра «Родина». Как сочли ведущие прогулки — сотрудница «Американского кабинета» Иосифа Бродского Екатерина Печеник и создатель экскурсии Алёна Сугоровская, — кино во многом повлияло на творчество Довлатова, Бродского и других, менее известных писателей их круга.

Те, кто предпочитает передвигаться пешком, могут отправиться на экскурсию «Довлатов вокруг Рубинштейна». Прогулки по улице, где писатель жил в коммунальной квартире, стартуют с полудня 5 августа и будут проходить каждые несколько часов до вечера следующего дня. Рассказывать о том, что писал Довлатов о сегодня самой барной улице города и какие места тут с ним связаны, будут экскурсовод и филолог Татьяна Мучник и её коллеги Иван Петрухин и Анна Маркович. В расписании как в субботу, так и в воскресенье есть часовые и двухчасовые прогулки (платные). Экскурсантов ждут у памятника Довлатову.



К 14.00 в субботу читать Довлатова начнут даже животные. В группе «ВКонтакте» «Республики кошек» именно в это время появится ссылка на представление экспериментального театра «АнтрЭкот». Актёры Екатерина Уральская и Арсен Петросян вместе с котами устроят читку рассказа «Встретились, поговорили». Конечно, традиционному «Параду фокстерьеров» (выступлениям собак этой породы в память о фокстерьере Довлатовых Глаше) это не замена, но кошек писатель тоже любил.

В 17.00 в группе «Дня Д» в «ВКонтакте» появится ссылка на лекцию о «городской образности в ранней лирике Евгения Рейна». Писатель был близок к кругу Анны Ахматовой и дружил с Иосифом Бродским, который называл его «наиболее значительным поэтом поколения». Рейн жил по соседству с Довлатовым, через дом: сам — в здании №19, Сергей — в доме №23. Поэт навещал друга в Эстонии и трижды приезжал к нему в Нью-Йорк. Подробнее об этом на «Дне Д» поможет узнать поэт и филолог Полина Барскова.

Уже через час, в 18.00, фестиваль начнётся и в Доме книги на Невском. Там пройдёт презентация биографии Довлатова, написанная его другом Валерием Поповым. С автором «Чемодана» публицист и председатель Союза писателей Петербурга был знаком с молодости, но его воспоминания о друге вышли в печать со скандалом. Как утверждает Попов, ещё на этапе согласования с родными Довлатова его попросили вырезать несколько фрагментов, а вдова Сергея Донатовича Елена Довлатова осталась недовольна тем, что в воспоминаниях Попова её супруг вышел не таким, каким знала его она: уж «слишком целеустремленным» и резким. О том, каким разным был Довлатов и почему (как утверждает Попов) он решился уехать в Америку из-за амбиций, а не из-за преследования, автор книги расскажет сам. После — автограф-сессия.



Уже в 19.00 в пространстве зазвучат стихи Довлатова — читать их будут актер БДТ Сергей Лосев, артисты Дарья Степанова и Сергей Полотовский. После этого выступить не только с поэзией, но и с любимым из прозы смогут все. В 20.00 в Доме Зингера стартует интеллектуальная игра. Десять команд ответят на тематические вопросы ведущего Михаила Скипского, обладателя аж двух «Хрустальных сов». Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться.

Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Воскресенье, 6 сентября. Быков, джаз, забытые поэты

В воскресенье, 6 августа, основная часть лекций пройдёт на Новой сцене Александринского театра. В полдень координатор круглого стола «Ленинград «бронзового века»» Лев Лурье даст слово редактору литературного отдела Colta Глебу Мореву, профессору СПбГУ Игорю Сухих, автору книги «Сергей Довлатов: время, место, судьба» и соредактору журнала «Звезда», одному из лучших друзей Сергея Довлатова Андрею Арьеву.

В 14.00 Лурье останется перед публикой в одиночестве и прочтет лекцию о «Невском проспекте как культурном феномене середины 50-х». После перерыва его место займёт поэт Валерий Шубинский, который расскажет о ленинградской неофициальной поэзии и когда-то популярных писателях, о которых мы не помним теперь. Говорить об авторской стилистике, смыслах и строении стихов Шубинский умеет крайне увлекательно: весной 2020 года на странице в Facebook по просьбам подписчиков он даже запустил «#поэтический_проект_1975+» и теперь каждую неделю пишет заметки о творчестве русских поэтов позднесоветского периода: от Владимира Гандельсмана до Олега Григорьева и Геннадия Каневского.



На «Дне Д» о писателях поколения Довлатова вообще традиционно говорят не меньше, чем о самом Довлатове. Следующая встреча в Александринском театре, назначенная на 18.00, посвящена рассказу про знакового ленинградского поэта с европейской известностью Виктора Соснору. О первых десяти годах и становлении продолжателя традиции авангардизма и футуризма, создавшего собственное «слово о полку Игореве», с присутствующими поговорит профессор СПбГУ Валерий Дымшиц.

Один из самых насыщенных блоков программы фестиваля 6 сентября — в концертном зале Яани Кирик. В 15.00 Дмитрий Быков расскажет об отношениях Бродского с Высоцким, которые, шапочно познакомившись в России, продолжали вести «долгий интенсивный заочный диалог» и пересекаться за границей. «Какие роли доигрывают эти двое? Каковы их предшественники? Какова сложная история этих отношений? Каковы прототипы Высоцкого и Бродского в русской культуре?» — Быков обещает ответить как минимум на эти вопросы (вход — по билетам).

В 17.00 в зале включат проектор. На экране — фильм режиссёра Валерия Харченко «Бродский. Довлатов. Свобода последнего слова», в котором об отношениях двух писателей и эмигрантов рассказывают друзья и родные по разные стороны океана. Среди прочих увидите Виктора Ерофеева, Василия Аксенова, Эдуарда Лимонова и Михаила Ардова.



Знакомые Довлатова вспоминают, что всей музыке он предпочитал джаз. Какой именно — пояснит музыкальный продюсер Ирина Чижик, а вибрафонист Алексей Чижик, контрабасист Владимир Волков и барабанщик Гарий Багдасарьян дадут концерт «Довлатов Jazz» и сыграют то, что наверняка понравилось бы писателю. Начало в 19.00. В группе фестиваля в «ВКонтакте» можно посмотреть онлайн-трансляцию.

Несмотря на то, что уличной сцены не будет, в остальном организаторы не стали отступать от традиций: в 18.30 6 сентября к памятнику Сергею Довлатову на Рубинштейна, 23, возложат цветы. Как пояснила «Фонтанке» Анастасия Принцева, в этом сезоне акция будет «эко-френдли»: участники принесут растения в горшках, чтобы они жили дольше.

Ко «Дню Д» вот уже четыре года подключаются петербургские бары: если прийти в любое из заведений из специального списка и произнести кодовое «Ну, за Довлатова!», то вам вынесут специальный напиток «Серёжа».

Другая обязательная часть — акция в поддержку благотворительного фонда AdVita в этом году воплотилась в аукционе, где лотами стали фотографии Довлатова с Иосифом Бродским, рукописи, книги и рисунки, а также, например, портрет писателя авторства журналиста Петра Вайля, сделанный на обрывке бумаги. Торги назначены на 19 сентября, пройдут в московском Аукционном доме «Антиквариум», присоединиться можно онлайн.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

