Мурино поживет без полиции. Не время трясти строителей

За пару недель до назначенного ранее дня открытия здания полиции в Мурино власти сообщили, что его можно не ждать.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вопрос строительства отдела полиции в городе Мурино Всеволожского района отложен, как минимум, до следующего года. Об этом местные жители узнали из ответа первого заместителя председателя комитета по строительству Сергея Шалыгина. Отвечая на вопросы о судьбе участка, о котором периодически говорят на протяжении последних лет, чиновник сообщил, что тема финансирования здания полиции будет рассмотрена правительством Ленобласти «в рамках заключения соглашения с Министерством внутренних дел РФ в 2021 году».



Объяснения могли уложиться во фразу «денег нет», но Шалыгин расписал детальнее. Так, по его словам, похожим на признание, выделение денег застройщиками на возведение конструкции в 2020 году «не представляется возможным». Этот пункт, в свою очередь, он раскрыл словами «в связи с ужесточением законодательства в отношении финансовой обеспеченности застройщиков».

Нюанс заключается в том, что полтора года назад региональные власти называли даже точную дату открытия отдела полиции — 22 августа 2020 года. По крайней мере, пресс-служба строительного комплекса по состоянию на май прошлого года сообщала, что к той весне Дирекция комплексного развития территории управится с изыскательскими работами, а летом приступит непосредственно к возведению объекта.

Называлась сумма, которую готовы вложить девелоперы, работающие на муринской земле, — 200 миллионов рублей, а также примерные очертания проекта. Рассчитан он должен был быть на 75 сотрудников, которых собирались разместить на двух этажах. Уже осенью стали появляться сообщения о том, что вся проектная документация готова, но мешает нерешённый вопрос с выносом газопровода и неподходящий вид разрешённого использования. Сроки из пресс-релизов исчезли. Изначально назывались фирмы «Арсенал», «Мавис», ООО «Петрострой», Setl City, «Лидер групп», ЦДС.



Официально в Мурино зарегистрированы 42 тысячи человек, но примерно ещё 60 тысяч — это те, кто купил здесь квартиру, но не стал выписываться с петербургской жилплощади. За спокойствием этого муравейника сегодня следят из одного опорного пункта полиции, открытого в 2018 году на Привокзальной площади. Дошло до того, что люди порой сами ловят преступников.

Вице-губернатор по строительству Ленобласти Михаил Москвин не стал отрицать возникших сложностей. По его словам, хотя открыто застройщики не жаловались на трудности, но он, как представитель государства, понимает — после введения проектного финансирования им стало тяжелее изымать деньги, не предназначенные непосредственно на жилые дома.

— В финансовых моделях учитывается участие фирм в строительстве социальных объектов, садиков и школ. Их мы потом выкупаем. Финансировать появление полицейских участков необходимо из прибыли, а это гораздо сложней, — заметил он в беседе с 47news.

В своём письме Сергей Шалыгин также сообщил: «В связи с высокой стоимостью в марте 2020 года было принято решение о строительстве отдела полиции в блок-модульном исполнении». Михаил Москвин по этому поводу добавил нашему изданию, что недавно встречался с заместителем петербургского главка Дмитрием Барановым и они остановились на мысли, что, раз не начато ничего, всё же лучше ориентироваться на стационарное здание.



— Мы любое построим, — меланхолично отметил он.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский считает, что разницы между двумя этими конструкциями в плане использования нет, так что лучше возводить то, что окажется доступнее по срокам и деньгам.

Полностью материал читайте на сайте 47news.ru Юлия Гильмшина, 47news.ru