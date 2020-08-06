«Аэрофлот» продал билеты в закрытые страны, а затем отменил рейсы по 87 направлениям

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене международных рейсов в страны, с которыми авиасообщение в августе закрыто из-за пандемии коронавиурса.



«Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — сообщает 6 августа перевозчик на своем сайте.

Россияне не смогут вылететь по 87 направлениям, включая Бангкок, Амстердам, Барселону, Венецию, Гавану, Лиссабон, Нью-Йорк, Париж и другие. Авиаперевозчик пообещал осуществить возврат денежных средств автоматически, если билеты были куплены после 1 мая 2020 года.