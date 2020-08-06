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06.08.2020 12:05
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«Аэрофлот» продал билеты в закрытые страны, а затем отменил рейсы по 87 направлениям

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене международных рейсов в страны, с которыми авиасообщение в августе закрыто из-за пандемии коронавиурса.

«Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — сообщает 6 августа перевозчик на своем сайте.

Россияне не смогут вылететь по 87 направлениям, включая Бангкок, Амстердам, Барселону, Венецию, Гавану, Лиссабон, Нью-Йорк, Париж и другие. Авиаперевозчик пообещал осуществить возврат денежных средств автоматически, если билеты были куплены после 1 мая 2020 года.

Ранее общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты по направлениям, которые еще закрыты для россиян. В ФАС также увидели в этом «ущемление интересов потребителей» и «подрыв доверия граждан к действиям авиакомпаний».

Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа. Сначала разрешили летать только в три страны — Турцию, Великобританию и Танзанию.

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Комментарии (4)

260638651
Ребята, вы читать умеете? Написано же, что для купивших билеты после 1-го мая деньги будут возвращены автоматически.
Diplot
Да это мошенничество. А так как основным собственником компании является государство, то именно оно и есть мошенник. А руководит в свою очередь этим государством ответственное лицо. Оно и должно быть наказано.
Pilat
Т.е. аэрофлот не только не контролирует здоровье своих пилотов, но еще занимается заведомо мошенническими схемами получения прибыли.
Не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем, что и техническое состояние авиапарка аэрофлота находится на недопустимо низком уровне.
Летайте самолетами аэрофлота!
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