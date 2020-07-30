«Вводит наших граждан в заблуждение». Объединение пассажиров РФ просит запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в закрытые из-за коронавируса страны

«Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, ПАО "Аэрофлот" осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как, приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет», - цитирует 30 июля заявление председателя объединения Ильи Зотова РИА «Новости».

Общероссийское объединение пассажиров направило обращение в Росавиацию, предложив ограничить возможности российского перевозчка продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто.

В организации указывают, что после отмены полета пассажиры не могут вернуть деньги, так как перевозчик предлагает им ваучеры.

По словам Зотова, обращение о запрете «Аэрофлоту» продавать билеты по закрытым направлениям было направлено первому замминистру транспорта РФ, главе Росавиации Александру Нерадько.

Россия начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа. Сначала разрешили летать только в три страны - Турцию, Великобританию и Танзанию.

Авиакомпания «Аэрофлот» еще в конце апреля объявила, что будет использовать «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки» в качестве меры компенсации. Роспотребнадзор ранее раскритиковал идею выдавать ваучеры, так как такая система перекладывает на пассажиров все риски бизнеса. Однако министров 7 мая внес в Госдуму законопроект о выдаче ваучеров вместо денег за не состоявшиеся во время пандемии поездки, а уже через два месяца правительство одобрило нововведения.