«Ваш QR-код превратился в тыкву». Турбизнес жалуется на сбои при попытке получить разрешение на работу

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

С 27 июля в Петербурге начался рестарт туристической отрасли. Внесенные накануне изменения в 121-е постановление сняли запрет на работу турагентов, туроператоров и экскурсионных бюро. Заработали залы ресторанов. Водные перевозчики снова могут кормить пассажиров на борту, а гостиницы, которые ранее могли оказывать только услуги проживания, вновь могут развернуть спа-зоны. Но перезапуск по программе Safe Travels, которая в Северной столице, в отличие от других стран, оказалась добровольно-принудительной, идет со сбоями, утверждают участники рынка. Бизнес просто поторопился, возражают чиновники.



Впервые программу Safe Travels анонсировал в интервью «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Идея в том, что городские антивирусные требования будут синхронизированы с международными стандартами безопасности. В частности, в них будут учтены предложения Всемирной организации здравоохранения и Всемирной туристской организации ООН. Предполагалось, что специальный знак Safe Travels участники рынка будут получать вместе с QR-кодом, который подтверждает разрешение возобновить деятельность. Наличие символа будет маркетинговым инструментом, который заверит туристов в безопасности отдыха в Северной столице. Информацию о тех, кто прошел сертификацию, Смольный обещал публиковать на официальном туристическом портале.

На 29 июля на сайте Visit Spb указана информация всего о 14 обладателях знака Safe Travels. Из них два — отделения городского информационно-туристического бюро, один отель и 11 турфирм. Хотя, выступая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 июля, Сергей Корнеев сообщил, что Смольный получил более 1000 обращений и одобрил около 100.



Истина оказалась посередине. В беседе с «Фонтанкой» глава ведомства уточнил, что фактически сертификацию прошли 16 гостиниц и 15 туроператоров и турагентов. На рассмотрении 4 заявки от отелей и 32 от турфирм. 6 обращений было отклонено. Что касается остальных — то это были скорее вопросы, чем оформленные по правилам заявки.

Бизнес предлагает иную версию событий и говорит о несогласованности между КРТ и Центром развития и поддержки предпринимательства, которое подчиняется комитету по промышленности и отвечает за выдачу QR-кодов.

Главным сюрпризом стало то, что с выходом новой версии 121-го постановления разрешения, ранее выданные Смольным, стали недействительными. «Ранее полученные QR-коды требуется обновить в связи с изменением обязательных стандартов безопасной деятельности по программе Safe travels SPb, курируемой комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Санаторно-курортные организации, гостиницы, туроператоры и турфирмы должны получить новый QR-код соответствия программе», — сообщил в чате с бизнесом представитель ЦРПП (скрин переписки имеется в распоряжении «Фонтанки»).



То есть или выполняешь международный стандарт и работаешь, или не работаешь вообще. Третьего не дано.

Участники рынка одобрили идею сертификации, но остались, мягко говоря, недовольны исполнением. «Изначально Safe Travels — это добровольная история, по сути — самооценка. Смольный решил зачем-то это сделать обязательным, при этом не дал внятной информации, как это будет происходить», — говорит Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. По ее словам, гостинице удалось одной из первых пройти сертификацию по новым правилам, а вот турфирме «Индивидуальный туристический сервис» пока нет.

Порядок получения описан на сайте Visit Spb. «Но по мере заполнения заявки появляются новые страницы и вопросы, одни пункты заменяются на другие», — говорит Виктория Шамликашвили. По ее словам, в электронной форме много нестыковок, нет разделения на турфирмы, туроператоров, экскурсионные бюро и учета многих особенностей деятельности.

С аналогичным сложностями столкнулись и другие участники рынка. К примеру, отель Azimut смог получить новый QR-код, но пока не получил знак Safe Travels. «Произойдет ли это автоматически или нужно будет что-то сделать дополнительно, нам пока не говорят», — отмечает генеральный менеджер гостиницы Михаил Веричев. При этом, по его словам, все требуемые документы оператор заполнил и прислал.



Для туроператоров сейчас не работает одна из функций на сайте, поэтому заявку не подать, сообщил директор «Петротура» Игорь Мазулов. «Когда ошибку исправят, будем подавать повторно», — сказал он.

Стандарты и чек-листы появились на сайте ЦРПП на прошлой неделе. Исполнительный директор турфирмы «Русский город» Марина Любимова рассказала, что изначально нужно было заполнить две анкеты — для самого ведомства и для комитета по туризму. «Пришел QR-код от ЦРПП, но анкета Safe Travel висела в модерации. Но в воскресенье вечером две анкеты были автоматически объединены в одну, и часть подгруженных материалов пропали. Пришлось заполнять еще раз», — комментирует она. С подтверждением соответствия стандартам тоже возникли сложности. Например, в изначальной версии надо было приложить фотографии, как компания меряет температуру клиентам. «Но как мы можем сделать снимок, если пока не имеем права с ними работать?» — говорит Марина Любимова. В итоге участникам рынка разрешили предоставить фотосвидетельство через месяц после возобновления работы.



Некоторые участники рынка решили оставить получение QR-кодов и прохождение сертификации до лучших времен. «Мы находимся в режиме выживания и расплачиваемся с долгами, поэтому нам сейчас просто не до этого», — рассказал владелец сети бюджетных отелей.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев считает, что технические проблемы возникли именно из-за того, что бизнес принялся заполнять анкеты, не дождавшись финальной версии. Ведь окончательные стандарты были утверждены только в прошлую пятницу, а подача заявок фактически началась 27 июля — после вступления в силу поправок в 121-е постановление. «В связи с большим количеством обращений они обрабатываются предельно оперативно, иногда в ручном режиме», — подчеркнул он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

