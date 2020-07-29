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29.07.2020 13:46
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Рулоны — предвестники шквала. В Ленобласти заметили редкие облака, выстроившиеся в очередь

Необычные облачные образования удалось сфотографировать в Ленинградской области накануне, когда на нас двигался грозовой фронт.

Как сообщает 29 июля паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте», несколько облаков-рулонов прочертили небо над посёлком Оредеж в Лужском районе.

Облако-рулон (Roll Cloud) называют редким подтипом шквалового ворота (Arcus, он же грозовой вал или грозовой воротник, — разновидность кучево-дождевых облаков). Особенность «рулонного» облака в том, что оно имеет форму горизонтальной трубы с гладкими краями. Шкваловый ворот, как правило, формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы (как было и вчера), на высоте от 100 метров до 2 километров. Часто он сопровождается скачками давления у земли, ливнями и грозами, причём воздушные потоки в нём могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси.

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Скриншот из группы Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы. / vk.com/fobosplanet

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