Рулоны — предвестники шквала. В Ленобласти заметили редкие облака, выстроившиеся в очередь
Необычные облачные образования удалось сфотографировать в Ленинградской области накануне, когда на нас двигался грозовой фронт.
Как сообщает 29 июля паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте», несколько облаков-рулонов прочертили небо над посёлком Оредеж в Лужском районе.
Облако-рулон (Roll Cloud) называют редким подтипом шквалового ворота (Arcus, он же грозовой вал или грозовой воротник, — разновидность кучево-дождевых облаков). Особенность «рулонного» облака в том, что оно имеет форму горизонтальной трубы с гладкими краями. Шкваловый ворот, как правило, формируется на границе атмосферных фронтов, всегда на переднем крае грозы (как было и вчера), на высоте от 100 метров до 2 километров. Часто он сопровождается скачками давления у земли, ливнями и грозами, причём воздушные потоки в нём могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси.