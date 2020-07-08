Штрафы отменить, пикетчиков не задерживать. Правозащитный совет Путина разобрал ошибки в борьбе с COVID-19

Власти Петербурга не имеют права закрывать храмы, а штрафы за нарушение самоизоляции надо отменять. СПЧ проанализировал поражение в правах во время первой волны эпидемии коронавируса.

Президентский совет по правам человека опубликовал доклад «Уроки пандемии» 8 июля. В документе на 31 странице уместился анализ нарушений «прав и свобод человека и гражданина» в период введения ограничительных мер. Петербург в нём отметился по двум пунктам: закрытием храмов светскими властями и пренебрежением традициями похорон.

Анализировали нарушения прав граждан в СПЧ, опираясь на старый вариант Конституции. Изменения все равно не затронули раздел «Права и свободы человека», отметил глава совета Валерий Фадеев.



В докладе 15 глав, начинается документ с рассмотрения «правовой основы режима самоизоляции». Тут больше всего досталось Москве, где вводили цифровые пропуска и запрещали выходить из дома. Фадеев сравнил столичный режим самоизоляции с домашним арестом и отметил, что у собак было прав больше, чем у людей. Первым хотя бы разрешили гулять.

Что касается штрафов за нарушение самоизоляции, то в совете предложили радикально решить этот вопрос. Глава СПЧ заявил, что все административные наказания необходимо отменить в досудебном порядке, потому что денег у граждан и так нет. Отвечать перед законом должны только те любители прогулок, которые сами заболели и других заразили.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет. С юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Государственной думой Федерального собрания РФ акта об административной амнистии. Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству», — уточняется в документе.



В СПЧ также считают неправомерным задержание активистов, стоящих в одиночных пикетах. «Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения Covid-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе. В связи с этим Совет призывает уполномоченные органы государственной власти (Минюст России, а также судебные органы) дать разъяснения относительно правового статуса «массовых одиночных пикетов», а также статуса граждан, находящихся в "очереди на одиночный пикет"», — говорится в докладе. Властям также не стоит усердствовать с технологиями цифрового контроля, уточняют в СПЧ, их «недопустимо использовать в целях воспитания и улучшения морального облика россиян».

Нарушением права на вероисповедания посчитали в СПЧ введённый губернатором Петербурга запрет на посещение храмов. Власти таким образом «грубо нарушают конституционный принцип невмешательства государства в деятельность религиозных объединений, посягая тем самым на автономию религиозных объединений».



Некорректным эксперты сочли и распоряжение главных санитарных врачей в регионах, согласно которому священники должны оформить медкнижку и регулярно проходить осмотры. Профессия «священнослужитель» не входит в перечень специальностей, признанных вредными или опасными, поэтому требовать медкнижку незаконно. Отчетность религиозных организаций перед Роспотребнадзором не предусмотрена законодательством. По мнению СПЧ, запрет на посещение храмов должен исходить от религиозных властей, а не от светских.

Не оценили в Совете и распоряжение Роспотребнадзора о захоронении жертв пандемии в закрытых гробах. Председатель Валерий Фадеев отдельно раскритиковал Петербург, где неразбериха с похоронами длилась два месяца, из-за чего родственникам приходилось неделями ждать выдачи тела. Ощутимые послабления власти по согласованию с главным санитарным врачом Наталией Башкетовой ввели только под конец мая, разрешив хоронить умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее не только на двух кладбищах, но и в семейных могилах.



«Согласно имеющимся данным, источником заражения Covid19 является слюна и биологические жидкости больного, а также зараженные поверхности. В этой связи оптимальным решением видится предварительная санитарная обработка тела и одежды умершего в сочетании с ограничением числа участников похорон и соблюдением дистанции между участниками церемонии прощания. Представляется также, что по желанию родственников может быть организована и онлайн-трансляция церемоний захоронения», — отмечается в докладе.

В документе также говорится, что трудности с получением цифровых пропусков в Москве и ограничение права на поездки по городу могут превратить родных и близких, отдающих долг памяти умершему, в административных правонарушителей.

Согласно докладу, меньше всего поддержки от государства за время пандемии получили некоммерческие организации. В совете также считают несправедливым возрастную планку в 16 лет для президентских выплат. СПЧ рекомендует правительству распространить меру поддержки для семей с детьми до 18 лет.

