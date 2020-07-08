Штрафы отменить, пикетчиков не задерживать. Правозащитный совет Путина разобрал ошибки в борьбе с COVID-19
Власти Петербурга не имеют права закрывать храмы, а штрафы за нарушение самоизоляции надо отменять. СПЧ проанализировал поражение в правах во время первой волны эпидемии коронавируса.
Президентский совет по правам человека опубликовал доклад «Уроки пандемии» 8 июля. В документе на 31 странице уместился анализ нарушений «прав и свобод человека и гражданина» в период введения ограничительных мер. Петербург в нём отметился по двум пунктам: закрытием храмов светскими властями и пренебрежением традициями похорон.
Анализировали нарушения прав граждан в СПЧ, опираясь на старый вариант Конституции. Изменения все равно не затронули раздел «Права и свободы человека», отметил глава совета Валерий Фадеев.
В докладе 15 глав, начинается документ с рассмотрения «правовой основы режима самоизоляции». Тут больше всего досталось Москве, где вводили цифровые пропуска и запрещали выходить из дома. Фадеев сравнил столичный режим самоизоляции с домашним арестом и отметил, что у собак было прав больше, чем у людей. Первым хотя бы разрешили гулять.
Что касается штрафов за нарушение самоизоляции, то в совете предложили радикально решить этот вопрос. Глава СПЧ заявил, что все административные наказания необходимо отменить в досудебном порядке, потому что денег у граждан и так нет. Отвечать перед законом должны только те любители прогулок, которые сами заболели и других заразили.
«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет. С юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Государственной думой Федерального собрания РФ акта об административной амнистии. Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству», — уточняется в документе.
В СПЧ также считают неправомерным задержание активистов, стоящих в одиночных пикетах. «Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения Covid-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе. В связи с этим Совет призывает уполномоченные органы государственной власти (Минюст России, а также судебные органы) дать разъяснения относительно правового статуса «массовых одиночных пикетов», а также статуса граждан, находящихся в "очереди на одиночный пикет"», — говорится в докладе.
Властям также не стоит усердствовать с технологиями цифрового контроля, уточняют в СПЧ, их «недопустимо использовать в целях воспитания и улучшения морального облика россиян».
Нарушением права на вероисповедания посчитали в СПЧ введённый губернатором Петербурга запрет на посещение храмов. Власти таким образом «грубо нарушают конституционный принцип невмешательства государства в деятельность религиозных объединений, посягая тем самым на автономию религиозных объединений».
Некорректным эксперты сочли и распоряжение главных санитарных врачей в регионах, согласно которому священники должны оформить медкнижку и регулярно проходить осмотры. Профессия «священнослужитель» не входит в перечень специальностей, признанных вредными или опасными, поэтому требовать медкнижку незаконно. Отчетность религиозных организаций перед Роспотребнадзором не предусмотрена законодательством. По мнению СПЧ, запрет на посещение храмов должен исходить от религиозных властей, а не от светских.
Не оценили в Совете и распоряжение Роспотребнадзора о захоронении жертв пандемии в закрытых гробах. Председатель Валерий Фадеев отдельно раскритиковал Петербург, где неразбериха с похоронами длилась два месяца, из-за чего родственникам приходилось неделями ждать выдачи тела. Ощутимые послабления власти по согласованию с главным санитарным врачом Наталией Башкетовой ввели только под конец мая, разрешив хоронить умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее не только на двух кладбищах, но и в семейных могилах.
«Согласно имеющимся данным, источником заражения Covid19 является слюна и биологические жидкости больного, а также зараженные поверхности. В этой связи оптимальным решением видится предварительная санитарная обработка тела и одежды умершего в сочетании с ограничением числа участников похорон и соблюдением дистанции между участниками церемонии прощания. Представляется также, что по желанию родственников может быть организована и онлайн-трансляция церемоний захоронения», — отмечается в докладе.
В документе также говорится, что трудности с получением цифровых пропусков в Москве и ограничение права на поездки по городу могут превратить родных и близких, отдающих долг памяти умершему, в административных правонарушителей.
Согласно докладу, меньше всего поддержки от государства за время пандемии получили некоммерческие организации. В совете также считают несправедливым возрастную планку в 16 лет для президентских выплат. СПЧ рекомендует правительству распространить меру поддержки для семей с детьми до 18 лет.
В разделе «Оказание помощи соотечественникам, находящимся за рубежом», несмотря на богатую географию попавших в западню соотечественников, упоминаются только две страны. Вернуть на родину удалось 300 человек из Узбекистана, столько же граждан этой страны уехали из России. «Представители МИД России сетовали на неготовность регионов обеспечить необходимые условия для самоизоляции граждан по приезде, что тормозило вывоз россиян», — говорится в документе. Дальше упоминается ситуация с застрявшими в США российскими школьниками. В СПЧ также интересуются условиями содержания россиян в тюрьмах за рубежом, совет призвал МИД подготовить соответствующий доклад.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»