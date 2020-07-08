Производители спортивной одежды сошлись в битве за активы. В левом углу ринга основатель компании, в правом — его гендиректор и протеже. Победителя определят правоохранительные органы.

Вадим Иванов Фото: из личного архива

Блогер и предприниматель Вадим Иванов, известный подписчикам под ником До4а, рассказал в соцсетях, что его бизнес подвергся рейдерской атаке. Ее предполагаемым организатором бизнесмен называет бывшего партнера, гендиректора их общей компании «Одежда Дочаком» Никиту Антонова. Иванов, суммарная аудитория которого сейчас превышает полмиллиона подписчиков, рассказал «Фонтанке», как строил с нуля свой бизнес и терял его.

Вадим Иванов родился в городе Бердске под Новосибирском. Выучился на физика-ядерщика в Новосибирском техническом госуниверситете. Как он сам признается, в школе начал заниматься спортом из-за девочки, которой хотел понравиться. Однако любовь к ней прошла, а к спортзалу — нет. В начале 2010-х Вадим под никнеймом из компьютерной игры стал вести собственный интернет-блог Do4a.com. Там он описывал свой образ жизни, рассказывал про тренировки. По оценке блогера, на пике популярности количество читателей его ресурса достигало 1,1 млн человек. Сейчас суммарная аудитория двух его Youtube-каналов и Instagram составляет более полумиллиона человек, но это уже не только любители тягать железо, но и предприниматели.



С ростом числа посетителей портала Иванову стали поступать первые рекламные предложения. Сначала знакомый попросил его с помощью блога реализовать партию спортивного питания на 400–500 тыс. рублей. «Я впервые заработал такие деньги, и меня захлестнула волна коммерции. Я начал все больше и больше продавать», — рассказывает Вадим.

В 2014 году он переехал в Петербург и основал здесь свой первый бизнес-проект — сеть магазинов по продаже спортивного питания «Доча маркет». По словам предпринимателя, в лучшие годы она насчитывала 70 точек по всей стране. Сейчас на сайте обозначены 50. До4а делил бизнес с партнером, спортсменом Александром Сторощуком, но позже вышел из общего дела. В 2018 году Сторощук сконцентрировал у себя 100% компании «Франчайзинг Доча». Остальные юрлица основателей сети, которые относились к продаже спортпита, по данным СПАРК, были ликвидированы.

Пока Вадим развивал этого проект, он познал свои главные слабости — чрезмерное доверие к партнеру и нежелание вникать в юридическую документацию. Это сыграло с ним злую шутку и на этот раз.



В 2015 году предприниматель создал магазин женской одежды для фитнеса «Бона Файд». Он начался с единственной пары лосин, которые «не плющат попу», сшитых специально для его жены.



«Она выложила в них фотку, ей начали писать. Накопилось 15–20 человек, которые срочно захотели такие же лосины. Мы сходили в тот же цех и сделали. Потом еще, еще... пошла сарафанка», — вспоминает Иванов. Стартап вырос в три розничных магазина (в Петербурге, Москве и Екатеринбурге) с собственным производством в Петербурге.

По оценке Вадима, годовой оборот его бизнеса сейчас составляет 300–400 млн рублей, у него в штате работают 150 человек. Производственное оборудование предприниматель оценивает в 50 млн рублей, а товарный знак, зарегистрированный на основное юрлицо — ООО «Одежда Дочаком», по его мнению, стоит трети выручки.

Теперь за это и другое имущество фирмы развернулась борьба между Вадимом и его экс правой рукой Никитой Антоновым. Предприниматель признается, что увидел в «студенте на разбитой "девятке"» себя, взял на работу, после множества просьб продал ему 15-процентную долю в компании. В феврале 2018 года молодой человек стал не только совладельцем, но и гендиректором «Одежда Дочаком». Однако, как рассказывает Иванов, дела у компании не клеились, показатели падали, у него накопилось много вопросов и претензий к партнеру. Уже летом 2019 года начались разговоры об увольнении Антонова, если тот не начнет лучше работать на благо общего дела.



Осенью отношения партнеров совсем испортились. Иванов стал настаивать на выходе Антонова из состава учредителей «Одежда Дочаком». В ходе переговоров До4а уступил оппоненту свои 25% в ООО «Бонна Файд Групп», которое непосредственно занимается тремя розничными магазинами. Антонов долю взял, но из учредителей основной компании так и не вышел. И как оказалось позже, эта позиция совершенно законна.

Блогер признается, что сам загнал себя в ловушку, подписав не глядя новый устав организации.

«Если в предыдущем уставе все решалось большинством голосов, а поскольку у меня 85% — я один все решаю, то в данном случае — только единогласно. Наши голоса равны, по сути, мы ничего не можем решить. И там было прописано, что гендир назначается на 10 лет. То есть он себя обезопасил со всех сторон», — говорит Доча.

Позже Иванов узнал, что между «Одежда Дочаком» и «Бона Файд Групп», которую возглавляет Виталий Андреев, заключен договор поставки продукции на 2,5 млн рублей. Утром 3 июля на производство приехала группа неизвестных Иванову людей и начала якобы «отгрузку товара» по накладной. Следы их разрушительного визита остались на пиленной болгаркой двери, а скрытые под медицинскими масками лица «18 бородачей» попали на камеры лишь в самом начале операции — охранные системы были сломаны.



Вадим Иванов

Вадим Иванов

На удачу Иванова, накануне он подал заявление в один из отделов полиции Приморского района, в котором пожаловался на недобросовестность своего гендиректора. На следующий день на место происшествия явились с проверкой сотрудники ОБЭП. Застигнутые ими врасплох «бородачи» испарились.

В присутствии полицейских отгруженный товар сверили с накладной. По словам Дочи, 10% совпало с документацией, а остальные 90% — нет. К тому же машины были забиты товаром примерно на 7 млн рублей вместо обозначенных в договоре 2,5 млн. Розничная стоимость «отгруженной» продукции составила около 30 млн рублей.



Скриншот с камер видеонаблюдения. Предоставил Вадим Иванов

В правоохранительных органах «Фонтанке» подтвердили, что Иванов подал два заявления — 2 и 3 июля. Материалы сейчас находятся на проверке. Их передали из 34-го отдела полиции в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморского района.

«После того что они сделали, они себя похоронили окончательно», — считает Доча. Он уверен, что у него получится отстоять свой бизнес.



«Есть компетентные органы, которые разберутся в конфликте и скажут, кто был прав, кто виноват. Рейдерского захвата никакого нет», — заявил в разговоре с «Фонтанкой» Никита Антонов. Детали конфликта с партнером он комментировать не стал, но не исключил, что стороны могут прийти к мирному решению.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

