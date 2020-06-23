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23.06.2020 19:48
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«Главный герой – чертова девушка??? Что за фигня». За что ненавидят игру The Last of Us 2

Противники ЛГБТ шлют письма с угрозами разработчикам продолжения культовой игры The Last of Us 2, а фанаты первой части режут диски в прямом эфире. «Фонтанка» рассказывает о том, что же вызвало столько ненависти у любителей компьютерных игр.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Первая часть The Last of Us вышла в 2013 году на игровой консоли PlayStation 3 и практически сразу приобрела культовый статус. За семь последующих лет было реализовано более 20 миллионов копий игры. При бюджете в 50 млн долларов разработчики, по примерным оценкам, заработали около 1 млрд. Такому успеху способствовали максимально положительные оценки как простых пользователей, так и профессиональных геймеров. Спустя 7 лет выход второй части ознаменовался многочисленными скандалами.

Что это вообще такое?

В 2020 году самый популярный агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг лучших игр десятилетия по мнению пользователей. The Last of Us заняла первое место с оценкой 95 из 100. И в большей степени это заслуга сюжета. Мы играем за Джойла – мужчину около 50 лет, который оберегает в условиях зомби-апокалипсиса 14-летнюю Элли – возможно единственного в мире человека с иммунитетом к укусам зараженных. С одной стороны, не очень-то и оригинально, особенно по нынешним временам, но характеры персонажей были настолько проработаны, а сценарий драматически выверен, что для игровой индустрии в 2013 году это стало настоящей революцией. Да и спустя семь лет подобным могут похвастаться лишь отдельные игры.

Некоторые критиковали The Last of Us за однообразный геймплей, чрезмерную кинематографичность и линейный сюжет. Уже в 2013-м были намеки на феминистическую и ЛГБТ-повестку, но на фоне общей картины все эти моменты выглядели ненавязчиво, чего нельзя сказать о второй части.

В чем претензии геймеров к продолжению?

Журналисты и профессиональные критики, получившие копии игры немного раньше простых пользователей, все также назвали The Last of Us 2 шедевром и поставили ей 95 баллов на Metacritic. Но когда игра, наконец, добралась до потребителя, произошла катастрофа: оценка в пользовательском рейтинге рухнула до 3,2 из 10 в первые же часы релиза. На столь серьезную разницу обратила внимание даже Тина Канделаки.

Журналист Forbes Пол Тасси предположил, что так геймеры отнеслись к насыщению игры ЛГБТ-персонажами и трансгендерами, из-за чего её даже запретили в некоторых странах.

История разворачивается спустя пять лет после первой части. Теперь мы управляем в большей степени той самой девочкой, которая в первой части была лишь на подхвате. Ей 19 лет, и она стала лесбиянкой. Впрочем, создатели уверяют, что так было всегда и именно такой Элли и задумывали. И действительно: главную героиню уже как минимум дважды видели целующейся с другой девочкой – в одном из дополнений к первой части и в трейлере ко второй.

Но, видимо, геймеры до конца не смогли смириться с тем, что ребенок, выросший у них буквально на глазах, предпочитает однополые отношения. Для многих неприемлемой оказалась сама мысль играть за девушку.

(«Я скачал Last of Us 2 из-за замечательных отзывов... узнал, что главный герой – чертова девушка??? Что за фигня. Я парень, я не могу играть в эту игру. Удалил»)

Дошло до того, что в адрес главного разработчика игры Нила Дракманна стали поступать письма с угрозами. На это он ответил в своем инстаграме цитатой Курта Кобейна:

«У меня есть лишь одна просьба к нашим фанатам. Если если вы ненавидите гомосексуалов, людей другого цвета кожи или женщин, то пожалуйста, сделайте нам одолжение — оставьте нас, в покое. Не приходите на наши концерты и не покупайте наши пластинки».

Но дело не только в отсутствии толерантности. В какой-то степени создатели The Last of Us 2 стали жертвами ошеломительного успеха дебютной части. Многие поклонники настолько прониклись симпатией к персонажам из первой игры, что оказались не готовы к убийству одного из них в продолжении.

Например, южнокорейский стример tvcrank, дойдя до этого твиста в игре, прямо во время прямой трансляции достал диск и ножницами разрезал его.

В Китае нашлись те, кто обвинил игру в расизме за следующий диалог Элли с Джесси – героем, обладающим азиатской внешностью.

Элли: Ты, конечно, красавчик, все дела… Но такие, как ты, не в моём вкусе...

Джесси: Что? Азиаты?

Элли: Да… Как раз это я и имела в виду.

Джесси: (Посмеивается).

Другие отметили, что дело вовсе не в сюжете, и не в пропаганде ЛГБТ, а в том, что в игре мало, что изменилось за семь лет: прохождение осталось линейным, геймплей стал еще хуже, а сама игра все больше напоминает кино, где ты мало на что можешь влиять.

Все это резко контрастировало с хвалебными рецензиями журналистов. Геймеры заподозрили СМИ в продажности, а те в свою очередь заметили, что большинство низких оценок было поставлены в первые 7-8 часов игры, в то время, как на её прохождение требуется около 25−30 часов.

Но есть и те, кто только обрадовался шуму вокруг игры.

Создатели игры пока тоже могут быть довольны. По данным британского издания Gameindustry.biz The Last of Us 2 на волне скандала продается на 76% успешнее по сравнению с первой частью.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот трейлера / YouTube

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