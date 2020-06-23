«Главный герой – чертова девушка??? Что за фигня». За что ненавидят игру The Last of Us 2

Противники ЛГБТ шлют письма с угрозами разработчикам продолжения культовой игры The Last of Us 2, а фанаты первой части режут диски в прямом эфире. «Фонтанка» рассказывает о том, что же вызвало столько ненависти у любителей компьютерных игр.

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Первая часть The Last of Us вышла в 2013 году на игровой консоли PlayStation 3 и практически сразу приобрела культовый статус. За семь последующих лет было реализовано более 20 миллионов копий игры. При бюджете в 50 млн долларов разработчики, по примерным оценкам, заработали около 1 млрд. Такому успеху способствовали максимально положительные оценки как простых пользователей, так и профессиональных геймеров. Спустя 7 лет выход второй части ознаменовался многочисленными скандалами.

Что это вообще такое?



В 2020 году самый популярный агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг лучших игр десятилетия по мнению пользователей. The Last of Us заняла первое место с оценкой 95 из 100. И в большей степени это заслуга сюжета. Мы играем за Джойла – мужчину около 50 лет, который оберегает в условиях зомби-апокалипсиса 14-летнюю Элли – возможно единственного в мире человека с иммунитетом к укусам зараженных. С одной стороны, не очень-то и оригинально, особенно по нынешним временам, но характеры персонажей были настолько проработаны, а сценарий драматически выверен, что для игровой индустрии в 2013 году это стало настоящей революцией. Да и спустя семь лет подобным могут похвастаться лишь отдельные игры.

Некоторые критиковали The Last of Us за однообразный геймплей, чрезмерную кинематографичность и линейный сюжет. Уже в 2013-м были намеки на феминистическую и ЛГБТ-повестку, но на фоне общей картины все эти моменты выглядели ненавязчиво, чего нельзя сказать о второй части.

В чем претензии геймеров к продолжению?



Журналисты и профессиональные критики, получившие копии игры немного раньше простых пользователей, все также назвали The Last of Us 2 шедевром и поставили ей 95 баллов на Metacritic. Но когда игра, наконец, добралась до потребителя, произошла катастрофа: оценка в пользовательском рейтинге рухнула до 3,2 из 10 в первые же часы релиза. На столь серьезную разницу обратила внимание даже Тина Канделаки.



Для тех, кто играет в компьютерные игры, выход The last of us 2 — большое событие. Но вот же забава: ЛОМы написали восторженные отзывы, а подавляющему большинству игроков вторая часть не зашла. Неужели Metacritic сломался?;) — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) June 21, 2020

Журналист Forbes Пол Тасси предположил, что так геймеры отнеслись к насыщению игры ЛГБТ-персонажами и трансгендерами, из-за чего её даже запретили в некоторых странах.



The floodgates have opened and in come the bad metacritic reviews from players beyond disappointed at The Last of Us 2's awful story. Will be fun reading the upcoming opinion pieces explaining why bigots are "review bombing" the game. pic.twitter.com/V4reHXjO9e — Richard Lewis (@RLewisReports) June 19, 2020

История разворачивается спустя пять лет после первой части. Теперь мы управляем в большей степени той самой девочкой, которая в первой части была лишь на подхвате. Ей 19 лет, и она стала лесбиянкой. Впрочем, создатели уверяют, что так было всегда и именно такой Элли и задумывали. И действительно: главную героиню уже как минимум дважды видели целующейся с другой девочкой – в одном из дополнений к первой части и в трейлере ко второй.



Но, видимо, геймеры до конца не смогли смириться с тем, что ребенок, выросший у них буквально на глазах, предпочитает однополые отношения. Для многих неприемлемой оказалась сама мысль играть за девушку.

(«Я скачал Last of Us 2 из-за замечательных отзывов... узнал, что главный герой – чертова девушка??? Что за фигня. Я парень, я не могу играть в эту игру. Удалил»)

Дошло до того, что в адрес главного разработчика игры Нила Дракманна стали поступать письма с угрозами. На это он ответил в своем инстаграме цитатой Курта Кобейна:

«У меня есть лишь одна просьба к нашим фанатам. Если если вы ненавидите гомосексуалов, людей другого цвета кожи или женщин, то пожалуйста, сделайте нам одолжение — оставьте нас, в покое. Не приходите на наши концерты и не покупайте наши пластинки».

Но дело не только в отсутствии толерантности. В какой-то степени создатели The Last of Us 2 стали жертвами ошеломительного успеха дебютной части. Многие поклонники настолько прониклись симпатией к персонажам из первой игры, что оказались не готовы к убийству одного из них в продолжении.



Например, южнокорейский стример tvcrank, дойдя до этого твиста в игре, прямо во время прямой трансляции достал диск и ножницами разрезал его.



В Китае нашлись те, кто обвинил игру в расизме за следующий диалог Элли с Джесси – героем, обладающим азиатской внешностью.

Элли: Ты, конечно, красавчик, все дела… Но такие, как ты, не в моём вкусе...

Джесси: Что? Азиаты?

Элли: Да… Как раз это я и имела в виду.

Джесси: (Посмеивается).

Другие отметили, что дело вовсе не в сюжете, и не в пропаганде ЛГБТ, а в том, что в игре мало, что изменилось за семь лет: прохождение осталось линейным, геймплей стал еще хуже, а сама игра все больше напоминает кино, где ты мало на что можешь влиять.

Все это резко контрастировало с хвалебными рецензиями журналистов. Геймеры заподозрили СМИ в продажности, а те в свою очередь заметили, что большинство низких оценок было поставлены в первые 7-8 часов игры, в то время, как на её прохождение требуется около 25−30 часов.



Но есть и те, кто только обрадовался шуму вокруг игры.



Я восхищаюсь The Last of Us 2 хотя бы потому, что эта игра дарит мне уморительное зрелище, как шовинисты извиваются в своих рецензиях, прикрывая ненависть надуманными претензиями — Александр Долгополов (@sankldive) June 22, 2020

Прошёл The Last of Us: Part II. Хочется просто сидеть в тишине, эмоционально меня выжали. Дракманн зашёл ещё дальше в вопросе ценности человеческой жизни и опыт от игры не может не оставить след, если тебе знакома эмпатия. Величайшее произведение драматически и технически. pic.twitter.com/YVPoKiEugF — Nikolas Winding Samborsky (@NikolsaNNN) June 21, 2020

Создатели игры пока тоже могут быть довольны. По данным британского издания Gameindustry.biz The Last of Us 2 на волне скандала продается на 76% успешнее по сравнению с первой частью.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

