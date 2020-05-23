Новое «дело врачей»: Как в России недовольных медиков запугивают и штрафуют в разгар пандемии

Медработники со всей страны записывают видеообращения с жалобами на нехватку элементарных средств защиты, обещанных, но не полученных доплат. В ответ их зовут в прокуратуру и СК, угрожают возможностью ответить за экстремизм.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эпицентром медицинского негодования стал Краснодарский край. На Кубани вышла целая серия видеообращений об отсутствии доплат за борьбу с коронавирусом. Началась она с Армавира, затем к акции подключились медики по всему краю. Ролики записали врачи из Краснодара, Новокубанска, Абинска, а также Кавказского, Староминского и Темрюкского районов. Поддержали волну и в Красноармейском районе. Обращение коллектива местной ЦРБ опубликовала 19 мая фельдшер отделения скорой помощи Ксения. Получившийся у коллектива трёхминутный видеоролик она разместила на личных страницах в социальных сетях.



В нем медики рассказывают, что они ежедневно выезжают на вызовы, в том числе к коронавирусным пациентам. И, находясь на передовой, не получили обещанных президентских доплат за контакты с COVID-положительными больными.



Как написала «Медиазона», в тот же день Ксению вызвал на беседу главврач больницы и уже вместе с ним ее увезли в Славянск-на-Кубани — в межрайонный отдел Следственного комитета. Там следователь опросил девушку насчет авторства ролика и истинной цели размещения. У неё отобрали мобильный телефон, а из намеков следователя она поняла, что может понести уголовную ответственность.

По словам медика, следователь убеждал ее, что надбавки за лечение больных коронавирусом Красноармейской ЦРБ якобы не положены, — несмотря на то, что учреждение перепрофилировано на работу с пациентами с ковидом.

Резонанс сработал — доплаты инфекционной бригаде всё же произвели. Кроме того, сотрудникам, по словам Ксении, стали больше выдавать средств индивидуальной защиты.



Обращение с представителями власти из краснодарского Абинска закончилось более драматично. Коллектив местной ЦРБ на видео рассказал, что руководство пытается убедить их в том, что дополнительные выплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами им не положены (на сайте Крымского района говорится, что больница не перепрофилирована на COVID-19). Тем не менее видео кончается громогласным «Нам ничего не выплачивают». После публикации ролика медиков заподозрили в экстремизме и вызвали в прокуратуру и Следственный комитет (СК), пишет «Новая газета».



В предупреждении, которое от имени и. о. начальника местного отделения полиции получил один из участников обращения, медика назвали организатором массовых мероприятий и предупредили о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» во время их проведения, цитирует издание.

Как рассказал один из сотрудников скорой помощи изданию «Подъем», репрессии могли начаться по жалобе старшего фельдшера.

«Всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в СК. Там спрашивали: «Почему вы считаете, что вам положены выплаты, возили ли вы covid-больных, откуда вы знаете, что они болели?» (...) После этого ко мне домой приехал опер и сказал: «Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ, они заинтересованы»», — рассказал журналистам медработник.

И добавил, что водителя скорой, который также был на видео, вызвали в прокуратуру 20 мая и якобы обвинили в организации экстремистской деятельности, пригрозив 12 годами тюрьмы.

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили, что действительно проверяют сообщения кубанских фельдшеров, пожаловавшихся на отсутствие президентских доплат. Но уточнили, что «сигнал был неверно воспринят».



«Да, такой момент есть. Полиция с подачи коллег из другого ведомства решила кого-то из врачей вызвать, было даже выдано письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме. Конечно, в нынешних условиях так делать не нужно. Сейчас разбираемся, возможно, сигнал коллег был неверно воспринят. Прокуратура тоже опрашивала медиков, но как раз именно в связи с их жалобами на неполучение доплат в целях защиты их прав, и, конечно, никаких предупреждений не делала», — рассказали РИА Новостям в пресс-службе надзорного ведомства Кубани.

В Ивановской области трое фельдшеров скорой помощи Кинешмы также записали видеообращение, в котором заявили об отсутствии в регионе запаса средств индивидуальной защиты и попросили помощи у неравнодушных граждан. Они рассказали, что больных коронавирусом становится всё больше и им самим требуется защита — чтобы продолжать выполнять свою работу и случайно не заразить пациентов и своих близких. Его опубликовали «Ивановские новости».

В итоге, как сообщила «Открытая Россия», появилось два административных дела за распространение недостоверной информации о коронавирусе в отношении двух фельдшеров с видео — по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за распространение недостоверной информации под видом достоверной в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде медики собрались на подстанции скорой помощи Сормовского района города и пожаловались руководству на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом. Прибывшим журналистам они заявили, что выплаты смехотворны и они готовы идти к «депутатам и в СК». На появление ролика молниеносно отреагировал министр здравоохранения Нижегородской области. Он уверен, что это «провокация и заказуха» и пообещал участникам последствия.



«Поручил главврачу обратиться в полицию и СК с заявлением о проведении расследования по горячим следам. Кто и с какими целями стоит за этой акцией. В том, что это отрежиссированная «заказуха», — сомнений нет. Аналогичные «акции» прошли в других организациях Сормовского района. Конечно, мы поймём, кто стоит за всем этим», — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

В Петербурге самое известное видеообращение записали врачи Покровской больницы после того, как ее перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что им не хватает средств защиты и препаратов, а в палаты даже не проведен кислород. К уголовным делам и публичным угрозам это не привело. Но некоторые записавшие видео врачи были вынуждены уволиться, они рассказали, что им якобы грозили последствиями.

Позицию властей страны озвучил пресс-секретарь президента (во всяком случае, ничего не известно о том, что с ним не согласен хоть кто-то из Минздрава, например). Дмитрий Песков еще в апреле заявлял, что врачам следует жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты местным минздравам, а не журналистам. По словам Пескова, «врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей своих регионов» и именно местные минздравы должны быть «главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации». Он назвал «неуместными» и «недопустимыми» случаи, «когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик». Информации о том, что хотя бы за отсутствие СИЗ не то что наказан — ведется разбирательство в отношении недобросовестного чиновника, нет.

Уважаемые медработники, если в вашей больнице вам угрожают последствиями за жалобы, попытки привлечь общественное внимание к неудовлетворительной работе администраций, вами интересуются правоохранители, — пишите на mail@fontanka.ru Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

