Автор шоу #гребанныйпаралитикжжёт и петербургский программист рассказал «Фонтанке», как обрёл собственный голос и почему важно шутить над людьми с инвалидностью.

«Я слишком долго боролся за право говорить. Теперь глупо его использовать, чтобы обзывать кого-то»

Фото: из личного архива Ивана Бакаидова

Петербуржец Иван Бакаидов мечтает, чтобы на федеральном канале появился «слюнявый» ведущий, человек, который не контролирует сокращение мышц лица и туловища. Это поможет людям с ДЦП понять, что они существуют, уверен Иван. 21-летний программист-самоучка вошёл в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Он разрабатывает программы, которые позволяют общаться людям с проблемами речи. Свой же софт помог и самому Ивану обрести голос. Теперь он шутит в YouTube об инвалидных колясках «карма», доказывая, что мир людей с особенностями, как и весь остальной, обладает долей трагикомизма.



- Иван, изменил ли режим самоизоляции распорядок вашей жизни?

- Это неоднозначный вопрос. Да, изменил, так как изменился мир, а я, как человек, на мир влияющий, строю жизнь согласно миру. Я по-прежнему работаю из своей «кельи», важные встречи провожу дома, гости сразу идут мыть руки. У меня отменились тренировки по бочча (паралимпийский вид спорта. - Прим. ред.), и я не езжу на работу в реабилитационный центр Приморского района, но в целом быт слабо поменялся.

Отменилась поездка в Москву, я стараюсь проводить неделю в месяц в столице. У меня там друзья с «Эха Москвы», дружу с Машей Парфеновой и многими другими представителями «тусы». У меня были планы на вишнёвые майские булгаковские сады. Но увы...

- О переезде в столицу задумывались?

- Думаю об этом, но пока выбираю тактику суслика.

- Какой город более гостеприимен для людей с ДЦП - Москва или Петербург?

- Барселона :). Мне кажется, Питер, но я по Москве не ездил на коляске. То, что я езжу в Москве без коляски, о многом говорит. Но в столице круче сопровождение в метро. У нас только по телефону можно их вызвать, и они только сажают в вагон, а там пишешь смс за час, за тобой приезжает дядька в желтом жилете, берет тебя за руку, и вы едете весь маршрут.



- Многие люди с ДЦП в нашей стране, к сожалению, вынуждены были сидеть дома и в докарантинный период. Мне кажется, в этом плане они оказались более подготовленными эмоционально к заточению, чем остальные. Согласны с этим?

- Я согласен, я даже об этом писал пост. Мы с московским Политехническим музеем запустили акцию #амывсегдадома. Под этим хэштегом люди с ограниченными возможностями здоровья пишут посты о прелестях доступной среды. В "Инстаграме" больше 100 постов уже.

- Что нужно изменить, чтобы люди с ДЦП были более социализированы и их жизнь не ограничивалась стенами квартиры?

- Я верю в двухсторонние отношения. Нельзя только со стороны власти вносить изменения, по которым люди будут счастливо жить в обществе. Я живу один, я снимаю квартиру в доступом районе, у меня крутая инвалидная коляска с очень мощными моторами. То, что я живу так — моя заслуга. Могло ли помочь мне в этом государство? Да, определенно мило было бы, если бы они взяли на себя аренду или хотя бы поиск квартиры. Но этого нет. Это не повод не вести социальную жизнь. Дорогу осилит идущий.



- Немногие рассуждают подобным образом. Почему-то у нас принято, в первую очередь, ругать государство.

- Я слишком долго боролся за право говорить. Теперь глупо его использовать, чтобы обзывать кого-то [человеком низких моральных принципов]. Например, власть. Я как-то пришел к выводу, что со всеми надо разговаривать, используя понятный им язык. Власть, конечно, привыкла, что к ним как к [людям низких моральных принципов] относятся, но как-то это не конструктивно.

- У меня сложилось впечатление, что для того, чтобы заговорить, вам пришлось самому написать программу для этого. Так?

- Программы это 5% успеха — главное психология. У вас в жизни жопа, вашу речь понимает только мама и брат. Что делать? Пахать у логопеда, ходить везде с мамой, как вообще жить? Мама никогда не переведет твоим друзьям слово [свистоплясы], а оно такое смешное. Я попробовал жить используя АДК [Альтернативная и дополнительная коммуникация], мне понравилось. Это выбор, и он требовал усилий. А то, что пришлось написать софт — дело пары дней. Главное — выбор, что я говорю сам.



- Насколько такие программы для коммуникации доступны в России?

- Такие программы существуют в мире. Но они больше говорят на английском и нацелены на карточки и обучение.

- То есть пофлиртовать в баре с девушкой с их помощью трудно будет?

- Да, и делать карточку «Я тебя хочу» в детском коммуникаторе с мишками как-то странно.

Есть программы и на русском. И, наверное, я мог бы ими пользоваться, но удобно же когда ты можешь в любой момент поправить свой коммуникатор. Это как если бы маляр нанял другого маляра для покраски кухни.

- Что вас подтолкнуло к созданию юмористического блога?

- Собственно в Москве, хорошо выпив и закурив, я травлю шутки, за это меня и любят и зовут. Тут я не поехал в Москву и записал в стендап для YouTube. Меня привлекает YouTube как платформа, которую я могу завоевать тем, что, как мне кажется, я делаю хорошо.

- Я на планерке сказала, что вы к своему видео ставите тег гребанныйпаралитикжжёт и мне ответили, что многие могут обидеться на такое. На вас обижались?



- Естественно есть люди не с моим чувством юмора. Вот есть шоу «Уральских пельменей», по-моему личному мнению их юмор губит Россию. Но каждый имеет право голоса и свою аудиторию. Тем более я говорю про себя гребанный, а не про других.

- А что в их юморе губительного для России?

- Это низкопробный, низкокультурный юмор. У меня есть такое ощущение, что объект искусства служит удобрением для ростка. Я считаю, что «Уральские пельмени» удобряют ростки плохого вкуса. А тот же альбом «Тату» (который того же качества ) в 2000-ых удобрял ростки принятия проблемы. В человеке живет плохое и хорошее, и по-моему тут удобряют плохое. Ссылаться на Бродского полезно, кто-то пойдет да и загуглит.

- Если говорить в целом, смеяться можно над всем?

- Смеяться можно, если стороне, над которой смеются, смешно. Когда мне моя подруга говорит, что я пью громче её собаки, мне смешно. У нас такие отношения, и она может это позволить. Исламские товарищи прямо заявляют — над Мухаммедом не шутим, дадим [побьём], ну значит нельзя шутить над этим. Шутить нельзя над теми, кто не может объяснить что ему обидно.



- Вы рассказываете в своём стендапе про фаллоимитатор на присоске, который используется в коррекционной школе в качестве поручня. Это правда?

- Сам не видел, но мне рассказывали. И правда у нас жопа с дешевыми поручнями, а тут готовое мягкое изделие.

- Наверно, если такой фаллоимитатор существует, человек, который придумал так его использовать, обладает живым умом. Но печально, что мы вынуждены жить в реальности «очумелых ручек». Вас обижает слово инвалид? Почему важно шутить над людьми с особенностями?

- Обожаю слово «инвалид». В нем только 7 букв, а я как человек печатающий очень экономлю буквы. Тут скорее не над, а с людьми, потому что это не изолирует этих людей. Смысл звать меня в гости, если со мной нельзя поржать. К тому же есть объективно смешные вещи, вопрос в культуре юмора, то как шутят в фильме «1+1» очень смешно же? - Да, тут наверно важна тональность. «1+1» все-таки очень добрый фильм. Сами люди с ограниченными возможностями здоровья готовы над собой смеяться?

- Это стигма, что я могу говорить за людей с ДЦП.

- Если бы в «Камеди Клаб» позвали, пошли бы?

- Да, мы с Сергеичем [резидент «Камеди] как-то списались и думаем об этом.

- Вы рассказывали, что вам пишут люди с ДЦП, которые говорят, давай дружить, потому что у меня тоже ДЦП. Они так делают, потому что им трудно найти круг общения вне среды людей с этим заболеванием?

- Так происходит, потому что родители обычно стесняются детей с ДЦП и разрешают им общаться только в своем кругу, не доставляя неудобств здоровым людям.

- Над чем вы сейчас работаете?

- Над коммуникатором для дешевого айтрекера, который выпускают для геймеров. Это позволит людям общаться, набирая текст глазами, не покупая дорогой инвалидный айтрекер, а потратить 15 тысяч на дешевый.

- На вашем сайте в личных целях указано, что вы хотите добиться, чтобы один из ведущих на центральном канале был инвалидом с гиперкинезами и слюнями.

- Если человеку показывать всё время войну, то он привыкает что это норма. Если показывать слюни, то он привыкнет и к таким людям. Люди с ДЦП должны привыкнуть, что они есть.

- Вы счастливый человек?

- Ребенок во мне счастлив, как и положено быть ребенку. Интеллигент во мне задумчив и грустен, как и положено быть интеллигенту. Спортсмен вовсе не достиг результатов, как и положено спортсмену. Программист во мне пытается победить ошибку. А поэт во мне пытается сформулировать смысл, как и положено поэту. Всё в балансе.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

