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20.05.2020 15:21
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Роспотребнадзор рассказал, сколько длится лечение пациентов с COVID-19

Длительность лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет от двух до пяти недель. Об этом 20 мая сообщает Роспотребнадзор.

«Длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание. Если болезнь протекает в легкой форме, продолжительность заболевания составляет около двух недель. Такие пациенты, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте «стопкоронавирус.рф».

При тяжелом течении болезни с развитием дыхательной недостаточности и дистресс-синдрома, отягченном наличием хронических заболеваний, длительность может составлять более месяца — 4–5 недель.

Специалисты ведомства отмечают, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение трех суток. Поэтому, находясь на амбулаторном лечении, важно регулярно проводить дезинфекцию помещения и предметов в нем.

«Поэтому очень важно регулярно проветривать квартиру, проводить влажную уборку не только полов, но и всех поверхностей мебели», — уверены в Роспотребнадзоре.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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Комментарии (1)

Gilka
а у меня вот больше месяца прошло от начала болезни. и в очередной раз продлили срок моего пребывания на карантине. Теперь до 1 июня...
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