Роспотребнадзор рассказал, сколько длится лечение пациентов с COVID-19

Длительность лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет от двух до пяти недель. Об этом 20 мая сообщает Роспотребнадзор.



«Длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание. Если болезнь протекает в легкой форме, продолжительность заболевания составляет около двух недель. Такие пациенты, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте «стопкоронавирус.рф».



При тяжелом течении болезни с развитием дыхательной недостаточности и дистресс-синдрома, отягченном наличием хронических заболеваний, длительность может составлять более месяца — 4–5 недель.

