За минувший четверг, 14 мая, на территории Петербурга и Ленобласти произошло 310 дорожных аварий. На петербургских дорогах это был самый аварийный день текущей недели, но серьезных ДТП при этом было более чем вдвое меньше по сравнению с днем ранее.

Как сообщает 15 мая Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 260 ДТП. Днем ранее их было 228, а в первый послепраздничный день, 12 мая, — 216. Аварий с пострадавшими за сутки было пять. Пять человек получили травмы (детей среди них нет), один человек погиб.

Смертельное ДТП произошло в седьмом часу вечера на проспекте Ветеранов. 65-летний мужчина на автомобиле Subaru Impreza не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с троллейбусом № 37 , который отъезжал от остановки. Автомобилист скончался на месте до приезда скорой. «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный ОГИБДД добавляет, что погибший был пристегнут, а троллейбус — без пассажиров.

Ночью, около 1:30, в Приморском районе города произошло ДТП с возгоранием. По информации «Дорожного инспектора», женщина на автомобиле Mercedes AMG S63, двигаясь по Приморскому шоссе от Лисьего Носа к Петербургу, не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в деревья. После этого машина отлетела обратно на дорогу, а спустя некоторое время загорелась. ДТП обошлось без пострадавших. Как отмечают в группе, за этим «Мерседесом» числится под сотню штрафов за нарушение скоростного режима, а за несколько минут до аварии камеры на шоссе несколько раз зафиксировали превышение его водителем скорости: машина ехала на скорости 81 км/ч.

Также показательный случай, который мог закончиться весьма трагично, произошел на дамбе. Об инциденте сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников ДТП, выложив запись с видеорегистратора своего автомобиля. По его словам, на внешнем кольце КАД, на участке от Горской в сторону Кронштадта, водитель черного Jeep Commander намеренно оттормаживал женщину на белом Hyundai Solaris сначала в правой полосе, затем в средней, и все-таки зажал в левой. На видео видно, как внедорожник, подрезая, гоняет «Солярис» из ряда в ряд, затем все-таки тормозит в крайнем левом. После этого женщина, вероятно, на нервах резко перестраивается в крайний правый, пытаясь все же уйти от «учителя» на «Джипе», но не замечает едущий там грузовик, и тот въезжает ей в бок. Неизвестный на «Джипе» после этого скрывается.

«Он ещё от Лисьего Носа бодал девушку на «Солярисе», — пишет Игорь. И добавляет, что женщина ехала с двумя детьми.

А последствия утреннего ДТП в центре Петербурга устраняли весь день. Около 10 утра автомобиль Hyundai Solaris, пробив ограждение набережной, улетел в Фонтанку. Мужчина пропускал пешехода на «зебре», когда в его машину врезался Renault Logan, отправив ее в реку. Водитель «Соляриса» смог сам выбраться на крышу тонущего автомобиля, после чего его затащили на берег. А вот машину смогли выловить только спустя 8 часов.

В Ленобласти за четверг произошло 50 ДТП. Пострадавшие были в трех случаях. Травмы получили четверо взрослых и один ребенок. Погибших не было.