Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, «Субару Импреза» потеряла управление и выехала на встречную полосу на проспекте Ветеранов, 130, в без четверти семь часов вечера. Машина затормозила в троллейбус, который ехал без пассажиров.



Из седана достали мёртвого водителя. Мужчине исполнилось 65 лет, он был пристёгнут и умер не в результате столкновения. «Скорая помощь констатировала биологическую смерть. По данному факту проводится проверка», - уточнили в УГИБДД.

