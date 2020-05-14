На Ветеранов водитель «Субару» выехал на встречную, врезался в троллейбус и умер
Авария с участием автомобиля и общественного транспорта произошла вечером 14 мая в Красносельском районе Петербурга. Водитель мог умереть ещё до встречи с троллейбусом.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, «Субару Импреза» потеряла управление и выехала на встречную полосу на проспекте Ветеранов, 130, в без четверти семь часов вечера. Машина затормозила в троллейбус, который ехал без пассажиров.
Из седана достали мёртвого водителя. Мужчине исполнилось 65 лет, он был пристёгнут и умер не в результате столкновения. «Скорая помощь констатировала биологическую смерть. По данному факту проводится проверка», - уточнили в УГИБДД.