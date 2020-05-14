FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
73.93р79.90р
СРОЧНО

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 21:58
0
Печать

На Ветеранов водитель «Субару» выехал на встречную, врезался в троллейбус и умер

Авария с участием автомобиля и общественного транспорта произошла вечером 14 мая в Красносельском районе Петербурга. Водитель мог умереть ещё до встречи с троллейбусом.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, «Субару Импреза» потеряла управление и выехала на встречную полосу на проспекте Ветеранов, 130, в без четверти семь часов вечера. Машина затормозила в троллейбус, который ехал без пассажиров.

Из седана достали мёртвого водителя. Мужчине исполнилось 65 лет, он был пристёгнут и умер не в результате столкновения. «Скорая помощь констатировала биологическую смерть. По данному факту проводится проверка», - уточнили в УГИБДД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний