Два года колонии минус звание. Суд огласил приговор пытавшемуся получить 20 миллионов оперативнику
Два года в колонии общего режима проведёт оперуполномоченный УФСБ Петербурга и области по Кировскому району Кирилл Либен по решению Петербургского гарнизонного военного суда в деле о мошенничестве в особо крупном размере.
Как 6 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Либен взят под стражу в зале суда. По данным следствия, в 2019 году он пытался получить 20 миллионов рублей от председателя совета директоров компании «Автопарк
Как установили специалисты, в период с 30 мая по 18 июня 2019 года обвиняемый договорился с руководством «Автопарка», который претендовал на роль регионального мусорного оператора, и уверил собеседников в том, что он может «повлиять» на прекращение проходящей проверки управления экономической безопасности по Петербургу и области, хотя в действительности сделать этого не мог. 18 июня мужчину задержали в номере отеля «Александр Хаус» на набережной Крюкова канала. Ровно половину суммы вознаграждения — 10 миллионов рублей — в тот день ему вручили в ходе следственного эксперимента. Оперативникам о происходящем накануне сообщил представитель «Автопарка
Как писала «Фонтанка», переговоры весной 2019 года вместе с Либеном начинал бывший председатель комитета благоустройства Владимир Рублевский. Впрочем, через месяц он «добровольно отказался от доведения преступления до конца».
По решению суда, отбывать наказание Либен направится уже без воинского звания «капитан запаса». Военную службу на офицерских должностях в УФСБ он проходил с 29 июля 2013 по 10 сентября 2019 года.