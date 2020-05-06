Два года колонии минус звание. Суд огласил приговор пытавшемуся получить 20 миллионов оперативнику

Два года в колонии общего режима проведёт оперуполномоченный УФСБ Петербурга и области по Кировскому району Кирилл Либен по решению Петербургского гарнизонного военного суда в деле о мошенничестве в особо крупном размере.



Как 6 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Либен взят под стражу в зале суда. По данным следствия, в 2019 году он пытался получить 20 миллионов рублей от председателя совета директоров компании «Автопарк № 6 «Спецтранс» Андрея Чеснокова.