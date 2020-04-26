В Петербурге полиция создает фотобанк граждан, задержанных на прогулках по паркам
На процедуру принудительного фотографирования в отделах полиции жалуются петербуржцы, задержанные за прогулки в общественных местах. Их портреты будут внесены в базу данных правонарушителей.
Как сообщили «Фонтанке» читатели 26 апреля, сотрудники полиции в довесок к протоколу по статье 86–1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях требуют встать у стены и фотографируют лица.
«Это вообще нормально? Мы же не в розыске и не подозреваемые», — сетуют читатели, задержанные за пробежку по Сосновке, сидение на лавочке в Удельном парке, прогулку по Парку Победы.
В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили, что в отделах проводится фотографирование граждан.
«Все законно. Это делается для внесения в базу данных правонарушителей. Каждый, кто доставляется по административному правонарушению, проходит процедуру», — уточнили в ГУ МВД.
В правомерности такого фотобанка граждан усомнился петербургский адвокат Сергей Лукьянов, к которому «Фонтанка» обратилась за комментарием.
«В статье 13 Федерального закона «О полиции» прямо указано, что по делам об административных правонарушениях сотрудники вправе производить фотографирование только лиц, подвергнутых административному аресту по решению суда или задержанных, личность которых не удалось установить, — говорит Лукьянов. — Никаких оснований для внесения в базу данных нет. Статья 86–1
не предполагает арест, а к гуляющим в парках применяют не задержание, а доставление. Считаю, эти действия полиции можно обжаловать как незаконное получение информации о гражданине».
Правительство России 24 апреля утвердило соглашение между Смольным и МВД о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции. Полицейские вправе оформлять граждан по статье 86–1 городского закона. Материалы будут переданы в комитет законности Петербурга, уполномоченный рассматривать такие дела. Самым известным на данный момент фигурантом является музыкант Максим Леонидов, застигнутый в Шуваловском парке.
В пресс-службе комитета «Фонтанке» сообщили, что ни один протокол по 86–1 еще не рассмотрен. Санкция за нарушение запрета на посещение парков, детских и спортивных площадок, храмов и иных общественных пространств — штраф четыре тысячи рублей.