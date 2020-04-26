В Петербурге полиция создает фотобанк граждан, задержанных на прогулках по паркам

На процедуру принудительного фотографирования в отделах полиции жалуются петербуржцы, задержанные за прогулки в общественных местах. Их портреты будут внесены в базу данных правонарушителей.



Как сообщили «Фонтанке» читатели 26 апреля, сотрудники полиции в довесок к протоколу по статье 86–1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях требуют встать у стены и фотографируют лица.

«Это вообще нормально? Мы же не в розыске и не подозреваемые», — сетуют читатели, задержанные за пробежку по Сосновке, сидение на лавочке в Удельном парке, прогулку по Парку Победы.