Полковник в доставке. Как спикер ЗакСа поработал курьером

Почетный караул у подъездов, военное «так точно» в ответ на вопросы. И красноречивые петербургские пенсионеры, которые не ограничились простым «спасибо» волонтеру Вячеславу Макарову в благодарность за продуктовые наборы.

автор фото Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров менее чем за месяц до дня, когда сам отметит 65-летие, отправился волонтерить вместе с молодыми коллегами из «Единой России». 13 апреля политик поработал курьером и побывал на порогах трех квартир пожилых жителей Петроградского района. Депутат оставил продуктовые наборы и стоически отказался от всех предложений «зайти». И даже от приготовленного гостеприимной хозяйкой пирога.

Из-за коронавируса петербуржцы старше 65 лет в обязательном порядке были отправлены на самоизоляцию. Нарушителям грозят штрафы. Проблему покупки продуктов и лекарств горожане могут решать с помощью волонтеров. Добровольных помощников собирают под крышей ОНФ, Смольного, региональных отделений партий, не говоря уже о районных службах.



Вячеслав Макаров, который 11 апреля провел в волонтерском центре «Единой России», чтобы лично принимать звонки от нуждающихся в помощи петербуржцев, в первый день рабочей недели отправился выполнять поступившие просьбы. Четыре сумки продуктов и три адреса в Петроградском районе, где его ждали самоизолировавшиеся петербуржцы.

До приезда главного волонтера на первый адрес — дом, выходящий на набережную Карповки, — его молодые коллеги, две девушки в синей форме с символикой «Единой России», почетным караулом встали по обеим сторонам от двери парадной. Как выяснилось, этот элемент декорации повторялся от адреса к адресу. На каждой точке спикера ЗакСа ждали такие живые указатели.

Сопровождающие и журналисты коротали время разговорами о необычных заказах, которые поступают в волонтерский центр — кто-то попросил об индейке с ананасами. Волонтеры, в свою очередь, рассказали, что самое приметное из того, что попадалось им в запросах, — это киви.



автор фото Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру» автор фото Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру» автор фото Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру» автор фото Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

Председатель петербургского парламента бодро выскочил из подъехавшего микроавтобуса с партийной символикой и также бодро принарядился в защитную маску, которая не в моде в стенах парламента. Сумку из известного гипермаркета — по виду тяжелую — без пяти минут 65-летний политик нес с завидной легкостью. Узкая лестничная площадка продиктовала ограничения: передавать продукты первой в списке визитов петербурженке Макаров отправился только с частью журналистов.



На втором адресе волонтерство спикера началось с приятных препирательств. Жительница блокадного Ленинграда Тамара Исааковна уговаривала зайти. Вячеслав Серафимович стоически отказывался, не соблазнившись даже по случаю приготовленным лакомством.

— Мне неудобно очень. Я так готовилась!

— Вам всего самого доброго!

— Хоть пирог возьмите!

— Нет. Вот закончится...

—...И мы соберемся, — с надеждой подсказала хозяйка.

— И мы обязательно все соберемся, — подтвердил политик. — Вам всего самого доброго, хорошего!

— Ой… хотела воочию увидеть этого человека.

Тут выяснилось, что пенсионерка — любительница сериала, который каждую среду показывают на сайте Заксобрания.

— Вы знаете, я вот всегда слушаю ваши заседания. И думаю: сколько у вас терпения, выдержки, интеллигентности. Дай вам бог здоровья!

— Интеллигентности не всегда хватает, конечно же, — признался спикер.

«Самое главное, чтобы к добрым делам подключилось как можно больше людей! Общество будет другим. Жизнь будет другая», — объяснял своей собеседнице Макаров.



Видимо, график подгонял, нуждающиеся в помощи ждали на следующем адресе, поэтому после неоднократно повторенного «вам всего доброго, хорошего!» депутат отбыл. Тем временем Тамаре Исааковне пришлось кокетливо отмахиваться от налетевших фотокорреспондентов. Она попросила не снимать вблизи, а то «будет вся в морщинах». Надо сказать, что беспокоилась дама зря: одногодки явно могут ей позавидовать.



автор видео Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру»

Впрочем, председатель регпарламента улучил минутку, чтобы уже во дворе на камеры объяснить: милосердие, готовность прийти на помощь, доброта и отзывчивость — «это всегда было в крови нашего народа, это всегда было в нашем генетическом коде». А также поделился своим видением будущего: после окончания пандемии и власть, и народ будут «другими». И призвал предпринимателей подключаться к оказанию помощи населению.

На финальном адресе продуктовую помощь ждала пожилая пара, которой в октябре предстоит отметить 60-летие совместной жизни. «Нет, я не имею права заходить, дорогой мой человек!» — принялся с порога отбиваться спикер. Ответы хозяев периодически тонули в стрекотании затворов камер. «Вам всего самого доброго, хорошего!»

