От студентов до бизнесменов на Porshe Cayene. Кто бескорыстно помогает самоизолировавшимся в Петербурге

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С каждым днем количество желающих бескорыстно помочь нуждающимся в Петербурге увеличивается сотнями. В Центре городских волонтеров к 10 апреля — уже 1349 аккредитованных добровольцев и еще 700 тех, кому предстоит пройти обучение. С 25 марта люди самого разного рода занятий и статуса бесплатно развозят еду и лекарства пенсионерам, которые в соответствии с указом губернатора находятся в «строгой самоизоляции». Заявки от ждущих помощи в центр городских волонтеров поступают двумя путями. Первый и наиболее распространенный — информацию присылает всероссийский центр. Туда люди сообщают о своих потребностях по федеральной горячей линии 8–800–200–3411. Как правило, в течение суток информация доходит до региональной структуры. С того момента, как информация о заказе попадает в городской центр, предельный срок доставки — 2 дня. Поэтому тем, у кого нет возможности ждать дольше, лучше звонить именно на городской номер 8–812–245–32–20.

«Как только человек звонит, оператор принимает заявку и сразу же скидывает адрес заказа в общий чат волонтеров. Добровольца, который оказывается поблизости и откликается на сообщение, проверяют. Верифицируют его личность, смотрят аккредитационный номер. Это делается для того, чтобы не передать информацию мошенникам. После проверки волонтер получает детали заказа и связывается с тем, кому нужна помощь», — объясняют в комитете по молодежной политике Смольного.



При обращении на городской номер 8–812–245–32–20 нужно иметь в виду, что есть ряд нюансов. Это — горячая линия справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом. Чтобы сообщить именно о необходимости доставки, нужно либо ничего не нажимать и дождаться соединения с оператором, либо сначала нажать кнопку «1», далее выбрать, от кого именно хочется получить продукты. Если нажать цифру «4», то привезет «Почта России», а если нажать «5», то будет предложена бесплатная доставка продуктов из сети «Перекресток». Бескорыстную и безмаркетинговую помощь именно от волонтеров можно получить, если нажать цифру «6».



Как рассказал «Фонтанке» один из добровольцев, бывают ситуации, когда в чат поступает заявка и за неё сразу начинается конкуренция. Это связано с тем, что по сути каждый помогает там, где ему территориально удобнее. Поэтому волонтеры в разной степени покрывают Петербург своей поддержкой. Конечно, мечта — чтобы в каждом доме был хотя бы один человек, который мог бы помогать нуждающимся.



Стоит отметить, что волонтеры — это очень разного рода занятий и статуса люди. Например, Ксения Иванова — студентка, учится на менеджера. Городской центр волонтеров помогает петербуржцам с 25 марта. Девушка присоединилась к движению спустя пару дней после запуска проекта. К настоящему времени она разнесла около 30 заказов. В разные дни ей удается уделить волонтерству от 2 до 6 часов. Девушка отмечает, что многие пенсионеры пытаются пригласить добровольцев к себе, напоить чаем. Иногда пытаются дать деньги.



«Мы принципиально ничего не берем. Мы понимаем масштабы благодарности людей, но нам достаточно в принципе слова «спасибо» и осознания того, что ты помог человеку. Если настойчиво приглашают, то говорим: мы готовы дистанционно услышать все слова благодарности, но ради вашей безопасности и здоровья не зайдем, — рассказывает Ксения. — Почему я этим занимаюсь? Мне кажется важным, что мы сплотились, чтобы помочь тем, кто сейчас не имеет возможности выйти за продуктами. Помощь новых волонтеров — очень нужна».



Ксения пешком добирается до «подопечных». Но есть и те, кто развозит заказы на своих автомобилях. В их числе — молодой предприниматель Ирина, которая вместе с мужем на добровольных началах доставляет еду пенсионерам на Porshe Cayene.

«За рулем ездит супруг. «Каенчик», кстати, у нас не новый, а 2006 года, у нас эта машина несколько лет. Занимаемся предпринимательской деятельностью — окнами, балконами, дверями. Почему решили помогать: мы все будем пожилыми людьми, дай Бог нам дожить. Очень хочется верить, что если нам когда-нибудь понадобится помощь, то найдутся молодые, которые будут готовы нам её оказать в любой ситуации, — рассказывает Ирина. — Кроме того, это пример для наших детей. Ребенку нашему 14 лет, так мы пытаемся ему наглядно показать — как нужно быть в обществе, как себя вести, какие приоритеты в жизни расставлять, что нужно думать не только о себе. Если у тебя все хорошо, то помоги другому. Раньше я в основном помогала деньгами больным деткам. Сейчас — так...»



Помимо центра городских волонтеров, в Петербурге есть и другие организации для добровольцев. Например, фонд «Добродомик». Как рассказала «Фонтанке» владелица одноименного заведения Александра Синяк, за прошлую неделю их волонтеры разнесли 900 бесплатных продуктовых наборов, куда входит минимальный набор (тушка курицы, подсолнечное масло, хлеб, гречка, рис, макароны, яйца, горошек, чай и печенье). Работа организуется по той же схеме, что и в городском центре. С той поправкой, что под эгидой «Добродомика» работает порядка 100–150 добровольцев.



Также в Петербурге Александра Крыленкова запустила проект «Covidарность», смысл которого сводится к созданию локальных волонтерских сообществ и работе на местах. Уточнить масштабы движения не удалось — Крыленкова на вопросы «Фонтанки» не ответила. Возможно, была занята каким-то добрым делом.

Редакция «Фонтанки.ру» призывает присоединяться к волонтерским рядам как можно большее количество людей. Для этого совсем необязательно вступать в какое-то движение и проходить обучение. Можно начать со своего дома, предложив помощь пожилым соседям. Если времени или сил на помощь не остается, то можно на принтере распечатать листовку, которая закреплена в этом материале отдельным файлом. В этой листовке указаны контактные телефоны служб поддержки и горячих линий, которые зачастую неизвестны пожилым людям. Разместив эту листовку у себя в парадной, вы сможете поделиться информацией о том, где нуждающиеся могут получить помощь.