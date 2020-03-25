Чем антикризисные меры в России отличаются от тех, что уже сейчас помогают бизнесу в Европе

На поддержку бизнеса в России обещано 300 млрд рублей. Такая цифра фигурирует в обнародованном правительством «Плане первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Это в 80 раз меньше, чем в Испании, в 110 раз меньше, чем в Британии, и в 140 — чем во Франции. В Германии закладывают 550 млрд евро, в США Трамп уже попросил у конгресса 850 млрд долларов, на очереди совершенно астрономические 6 трлн долларов, два из которых — это прямая помощь бизнесу.

Эти меры, которые уже сейчас на полную работают во многих европейских странах, поддерживаются даже праволиберальными силами. С тем, что экономике и частному бизнесу срочно нужна поддержка от государства, не спорят и в России. Однако в чем она будет выражаться, российские и европейские политики сильно расходятся.

Дальше — нулевая таможенная ставка на ввоз медицинских изделий и лекарств, а также специальные займы для фармпредприятий и разрешение торговать безрецептурными лекарствами онлайн. Чтобы справиться с дефицитом, предлагается ограничивать экспорт продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости. Чтобы облегчить импорт — будут послабления в процедуре сертификации.

Следующий шаг — субвенции региональным бюджетам на выплаты по безработице. Напомним, базовая максимальная ставка пособия у нас в стране сейчас — 11,8 тысячи рублей. В Петербурге это чуть больше величины прожиточного минимума (на одного), но в реальности прокормить на них семью даже приблизительно — совершенно невозможно.

Определение порядка оформления больничного для тех, кто вынужден сидеть на карантине. Мониторинг потребительских цен и наличия социально значимых товаров. Формирование запасов продуктов в магазинах и субсидирование ставок по кредитам для их закупки. Мониторинг ситуации на рынках труда. Тех, кто работы уже лишился, предлагают переучивать или переводить на общественные работы.

В чем суть российских мер . Они делятся на три больших группы. Первая — меры по обеспечению людей едой и товарами первой необходимости и их поддержка.

Туроператоров освобождают от уплаты взносов в фонд «Турпомощь» и в фонды персональной ответственности. Это можно рассматривать, скорее, не как меру поддержки, а как констатацию факта, потому что никакого выездного туризма у нас больше нет . Как будут компенсироваться убытки туроператоров от потери оплаченных невозвратных билетов, пока не решено. Частично невозвратные билеты компенсируют спортивным федерациям из-за отмены заграничных соревнований. Про тех, кто купил билеты на отмененные российские соревнования, ничего не говорится.

Далее идет поддержка учреждений культуры, физкультуры и спорта из-за падения потока посетителей. Как владельцы фитнес-центров, бассейнов и кинотеатров уже столкнулись с этой поддержкой, можно почитать тут и тут.

Она включает в себя разрешение банкам не ужесточать кредитную оценку предприятий, пострадавших от коронавируса, и компенсацию убытков транспортных компаний — в первую очередь, надо понимать, речь идет об авиаотрасли.

Есть в этом блоке и освобождение от весового контроля грузовиков, которые повезут продовольствие и другие важные товары, а также позволение им свободно въезжать в центры городов.

Зато прямые деньги, похоже, получат лизингодатели, которым транспортные компании не смогут платить. Им прочат докапитализацию за счет бюджета. Наверное, специалисты отрасли хорошо понимают, о каких конкретно лизинговых компаниях идет речь — в тексте постановления правительства они не упомянуты. Зато уже вчера стало известно, что «ВТБ-Лизинг» и «Аэрофлот» договорились об отсрочке платежей за самолеты.

Строителей и их подрядчиков государство планирует еженедельно мониторить, а если у них упадут продажи, то часть кредитных ставок по проектному финансированию им субсидируют. Какую часть и на каких условиях, пока не ясно. Также власти обещают не лютовать в отношении строителей, которые затянут сроки ввода новостроек. В ту же пачку поддержки строителей, видимо, стоит положить продление трудовым мигрантам разрешений на работу в России. Видимо, появления толпы своих собственных безработных чиновники у нас не ждут. А если они и появятся, то вполне смогут обойтись и положенными 11,8 тысячи рублей пособия по безработице. Еще одна форма заботы то ли о гражданах, то ли о бизнесе — разрешение работодателю сократить срок уведомления сотрудников о приостановке работы с двух месяцев до двух недель.

Из действительно хороших новостей — временный мораторий на уплату предпринимателями аренды госнедвижимости. А из непонятного — докапитализация микрофинансовых организаций, чтобы они могли давать бизнесменам микрозаймы. Хотя вроде особых проблем с капиталом у микрофинансовых организаций до сих пор не наблюдалось.

Далее идет расширение программы доступа малого бизнеса к льготному кредитованию и компенсация банкам половины процентной ставки (но не более 6%) по кредитам малому бизнесу. Но и тут условие: если банкиры решат переносить заемщику срок уплаты этих самых процентов.

Микропредприятиям (до 15 сотрудников и до 120 млн рублей годовой выручки) три месяца можно будет не платить страховые взносы за сотрудников. Впрочем, многие владельцы таких предприятий знают другой способ сокращения этих расходов и уже активно его используют – попросту увольняют работников.

Во-первых, мораторий на его проверку, включая налоговую. Исключение — вопросы, связанные с рисками для жизни и здоровья граждан. Но понятно, что под такими рисками можно трактовать довольно многое.

Во-первых, создание резервного фонда в те самые 300 млрд рублей. Затем — что-то будет делаться для реструктуризации кредитов компаний, пострадавших от кризиса. На какую сумму планируется эта реструктуризация и каковы критерии для участия в программе, пока непонятно. Кое-кому обещают простить штрафы за срыв госзаказов. А кому-то можно будет и скорректировать их цены. Кому и на каких условиях — тоже непонятно. Кроме того, российские компании в рамках спасительного плана правительства планируется информировать, что делать, если их иностранные контрагенты срывают поставки. Это тоже такая мера поддержки.

На этом фоне даже снижение критериев для участия малого бизнеса в госзакупках и не очень строгие наказания за срыв госпоставок кажутся реально королевским жестом помощи.

Поскольку о каких именно МФО идет речь, в правительстве не уточняют, за них можно принять и те самые микрофинансовые организации, которые дают по 15–20 тысяч рублей «до зарплаты» под 1% в день. Даже у самых крупных и вроде бы уважаемых МФО, заточенных на работу с микробизнесом, в их рекламных проспектах речь идет о 24% годовых. В реальности предпринимателям такие займы могут обходиться куда дороже. И слова чиновников о прямой помощи не бедствующим булочникам и турагентам, а тем самым микрофинансистам, которые потом заработают на проблемах предпринимателей, кажутся несколько вызывающими.

Дальше больше — федералы обещают упростить критерии для внесения отдельных проектов в адресные программы. «В целях ускорения государственных капитальных вложений».



Ну и самое жизнерадостное — расширение списка системообразующих предприятий. В него уже внесли «Макдоналдз», «Вкусвил», «Спортмастер», «Глория Джинс» и ИКЕА. Сказать, что это неожиданный ход — значит расписаться в полном непонимании логики российского чиновника. Потому что в чем именно будет заключаться помощь этим компаниям, пока непонятно, но зато уже оговорено, что их финансово-экономическое состояние будет теперь еженедельно мониториться. Для чего, зачем и как тщательно — не сообщается.



Нужно совсем другое



Вместе с тем, сами предприниматели хотели бы несколько других вещей. На прямую помощь, как в Европе, никто не надеется. Но хоть что-то, по мысли, к примеру, Алены Мельниковой, управляющего партнера проектов Ginza Project, все же можно сделать, чтобы поддержка была не формальной. К примеру, она в своей петиции, обращенной к городским властям, просит срочно официально признать существующую в городе ситуацию обстоятельством непреодолимой силы. Это позволит пересмотреть большую часть действующих контрактов и резко сократить нагрузку по финансовым обязательствам рестораторов и отельеров, у которых выручка в последние пару недель упала почти до нуля. В первую очередь, снять остроту в общении с арендодателями.



Следующий шаг, который кажется Алене Мельниковой логичным и реально помогающим бизнесу, — полная отмена на 120 дней всех налогов, включая НДФЛ и соцвыплаты за работников. Введение каникул на оплату услуг ЖКХ — тоже на 120 дней. Помочь получить — по примеру западных рестораторов — беспроцентные кредиты с отсрочкой платежей. А не микрозаймы от МФО. Еще одно предложение — полная отмена всех платежей в бюджет за аренду и размещение летних кафе до сентября. А не отсрочка, как предполагает план правительства. Ведь откуда через три месяца у малого бизнеса возьмутся деньги, чтобы покрыть накопившиеся платежи — совершенно неясно.



Если всех отправят на карантин, предприятия по закону все равно должны будут выплачивать 2/3 зарплаты. «Денег на это у нас не будет — наша мебельная отрасль и так с начала года уже потеряла 10–15%. Ведь в разгар кризиса покупать товары отложенного спроса мало кто планирует, — объясняет Александр Шестаков, глава «Первой мебельной фабрики». — Надо, чтобы власти компенсировали нам эти затраты, причем доказывать наши потери нет никакого смысла — налоговая и так прекрасно видит, сколько мы зарабатываем, и сколько тратим».



Алексей Фурсов, совладелец сети «Фитнес хаус» обращает внимание, что о закрытии своего бизнеса по решению властей он узнал лишь зайдя на сайт городского правительства.



«Нам даже никто не звонил, что мы должны закрыться — сами все поняли. И уж тем более с ними никто не обсуждает, откуда мы теперь должны брать деньги на выплату зарплат сотрудникам. У нас их до 5 тысяч, а всего в городе во всех спортивных центрах работает около 100 тысяч человек», — говорит Алексей Фурсов. Он приводит в пример решение властей Лондона — государство компенсирует 80% зарплат, которые не превышают 2,5 тысяч фунтов в месяц. Именно такую меру он ждет и от российских властей сейчас.



«Это самое болезненное. Ведь если по аренде мы сейчас договоримся как-то и потребление услуг ЖКХ сведем к минимуму, то расходы по зарплатам нам покрывать нечем. Пусть хотя бы половину нам компенсируют — остальное мы, по крайней мере в апреле, сможем покрыть из нашей кубышки, — обещает Алексей Фурсов. — Хотя, при самом хорошем раскладе мы будем сидеть в этом до июня, и так надолго у нас, конечно, никаких запасов не хватит».



Алексей Третьяков, председатель Совета Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка считает, что у городских властей нет никаких рычагов, чтобы реально помочь малому бизнесу в сегодняшней ситуации. Чтобы поддержка была реально полезной, действовать надо на уровне макроэкономики. А главное, что сейчас будет бить по бизнесу — это резко упавший курс рубля.



«Слова о том, чтобы снизить 6 до 4 процентов платежи по «упрощенке», кажутся неприличными на фоне того, что всего за месяц мы обеднели на четверть из-за обесценивания рубля, — говорит он. — У нас все группы товаров имеют валютную составляющую: либо это прямой импорт, либо комплектующие, либо оборудование, либо иностранные владельцы, либо иностранные юрисдикции, в которых они находятся. Так что нас ждет очень серьезная инфляция и рост расходов. Если правительство постоянно говорит об огромной подушке безопасности, которая у нас есть, самое время использовать её, чтобы поддержать рубль».



Слово рабочему классу!



Кому как не Владимиру Дербину, главе крупнейшей в регионе «Ленинградской федерации профсоюзов» сейчас беспокоиться о рабочем классе города. Ведь именно громкий голос профсоюзов в Европе обеспечивает стабильное и устойчивое положение простых европейцев. У нас же пока слова Дербина звучали не очень громко и не очень настойчиво.



Однако с «Фонтанкой» он поделился своими планами. До конца недели, самое позднее, в следующий понедельник он планирует выйти к городским властям с инициативой создания в Петербурге фонда поддержки малого бизнеса.



«Сейчас те предприятия малого и среднего бизнеса, что закрываются по распоряжению правительства, остаются без средств для выплаты зарплат и поддержания в рабочем состоянии своих объектов. Должен быть создан фонд для выплаты хотя бы положенных по закону вынужденно простаивающим работникам 2/3 зарплаты. Ведь те, кто сейчас закрывается, не смогут платить даже этого, в отличие от бюджетных предприятий — говорит Владимир Дербин. — Уже звучала цифра, что для покрытия убытков городского бизнеса потребуется около 80 млрд рублей, и эти деньги должны, в том числе, пойти и туда».



Под эгидой фонда, по замыслу профсоюзного лидера, должны работать комиссии, которые будут рассматривать запросы предпринимателей о покрытии убытков. «Надо, чтобы бизнес предоставил документы о снижении доходов и о своих расходах, и специальные комиссии из чиновников и представителей отраслевых объединений (чтобы не было излишеств) проверяли эти данные и оценивали, какую сумму надо выделить, чтобы поддержать минимальные потребности», — объясняет Дербин. В противном случае он предрекает массовые банкротства в невиданных доселе масштабах.



Что касается тех, кто уже потерял или в ближайшее время лишится работы Владимир Дербин считает необходимым обеспечить их хотя бы суммой, сопоставимой с прожиточным минимумом. В Петербурге эта сумма составляет 11,5 тысяч рублей. Кроме того, он предлагает для потерявших работу горожан ввести кредитные каникулы с отсрочкой начисления процентов как минимум на два месяца.



В Европе



Нетрудно заметить, что даже самые смелые фантазии тех, кто решительно выступает за расширение правительственных мер по борьбе с кризисом, не дотягивают до уровня поддержки бизнеса и граждан в европейских странах.



Больше всего от коронавируса в Европе пока пострадала Италия. После недавней директивы о закрытии вообще всех предприятий кроме тех, что выпускают социально значимую продукцию, экономика страны, по сути, лежит в руинах, и когда начнет оттуда выбираться, пока не понятно. Если петербургские владельцы турфирм думают, что их бизнесу приходится туго, они явно не представляют, каково сейчас быть турагентом в Милане. Если ситуация с эпидемией в нашей стране пойдет по итальянскому сценарию — а глава столичной больницы 24 марта предложил президенту и такой сценарий — в России можно ждать примерно того же уже в апреле. Но там помощь от государства — причем, понятная и действительно эффективная, началась еще с 16 марта.



Речь, к прмиеру, идет о специальном оплачиваемом отпуске для всех родителей с маленькими детьми. Замораживании всех до единого платежей по налогам и взносам для граждан. Для компаний — продление сроков оплаты налогов на неопределенный срок, включая НДС, а также прочих взносов и платежей.



Власти взяли курс на максимальное сохранение рабочих мест. Первоначально специальный фонд гарантирования выплаты заработной платы был предназначен для сохранения значительной части зарплаты сотрудникам лишь закрывающихся компаний. Теперь же действие этого фонда распространили на вообще все фирмы с числом сотрудников менее пяти человек. Речь обо всех компаниях и всех сотрудниках — вплоть до традиционно слабо охваченных социальными гарантиями сельскохозяйственных предприятий и даже нанятых лишь на сезонные работы сотрудников.



Следующий шаг — приостановка выплат по ипотеке. Речь идет только о кредитах «на первый дом». Но охват помощи — все, включая самозанятых граждан и фрилансеров, которые смогут доказать, что их доходы упали более, чем на треть по сравнению с 4 кварталом 2019 года. Пока что декларируемый срок приостановки — 18 месяцев. Как это будет работать на практике, пока не ясно. В то, что государство позволит целых полтора года не платить ипотеку потерявшим из-за коронавируса работу людям, верится с трудом.



Есть и другая сторона вопроса — как быть с бизнесом банков в таком случае. Ведь в них тоже работают люди, и им надо из чего-то платить зарплату. Для них государство подготовило фонд поддержки на этот случай — пока это 500 млн евро на решение вопросов с ипотекой. Дальше — по обстоятельствам.



Особый фонд для поддержки бедных. В понимание итальянского правительства — это те, кто за прошлый год заработал менее 10 тысяч евро (850 тыс. рублей в год или 70 тысяч в месяц). Каковы будут конкретные критерии и меры поддержки, пока не решено, но в фонд уже положено 200 млн евро (17 млрд рублей).



Семьи с детьми — кроме всего вышеперечисленного — получают дополнительную помощь. Тем, у кого детям нет 12 лет — отпуск на время закрытия школ с сохранением 50% зарплаты. Тем, у кого более старшие дети, можно сидеть дома бесплатно, с гарантией сохранения рабочего места. В качестве альтернативы — ваучер на 600 евро на оплату услуг няни. Тем же, кто вынужден, несмотря на карантин, продолжать ходить на работу (в основном, госслужащие и медики), и у кого зарплата ниже 40 тысяч евро в год (то есть, меньше 280 тысяч рублей в месяц по-нашему), положены дополнительные премии.



Это Италия. Эпицентр коронавирусного взрыва. Там и меры безопасности начались раньше, и государство раньше среагировало на проблемы общества. В Испании и Франции, где проблемы, по сути, только начинаются (но местные валюты не обесценились на 30%, как в России), меры поддержки бизнеса и граждан только обнародуются.



С испанским акцентом



Россиянка Татьяна Хрылова, которая живет в Валенсии, вместе с мужем развивала микробизнес — фудтрак, который ездил по заказу на мероприятия. Особой прибыли он не приносил, но сейчас по понятным причинам это все вообще не работает никак. Она рассказывает, что местные мелкие предприниматели уже пишут заявления на компенсацию постоянных издержек. Теоретически по нему можно будет получить до 3 тыс. евро, если ты работал один, или до 7 тысяч — если у тебя были наемные сотрудники. Как именно будут распределяться деньги, и сколько конкретно — власти пока не объявили.



Также владельцам бизнеса отменили земельный налог и другие выплаты, к примеру, плату за террасу у кафе. Отдельная история у мелкого бизнеса — это отчисления в фонд социального страхования. «Сначала были разговоры, чтобы на ближайшие месяцы их отменить, но в итоге просто сделали отсрочку, — рассказывает Татьяна Хрылова. — Мы же просто отключились от системы соцстраха на время кризиса и не будем платить взносы». В Испании так можно.



Семьям с детьми положена выплата 200 евро из-за закрытия школ. Еще 60 евро — компенсация за школьные обеды, которые власти обычно направляют в школы, а теперь решили отдать родителям в виде купонов на покупки в продуктовых магазинах.



Эти меры — лишь начало. По сути, в жестком карантине Испания пока сидит лишь неделю, и власти лишь размышляют, как именно помогать бизнесу и людям. Но уже определено, что фонд поддержки для начала составит 300 млрд евро.



Разумеется, не все так гладко в Испании, как хотелось бы испанцам. К примеру, Анна Иваницкая, которая живет в Барселоне, рассказывает, что конкретных мер поддержки удалось добиться от правительства только в результате больших интенсивных скандалов и угроз со стороны предпринимательских сообществ. Кроме того, пока неясен и механизм их реализации.



«Правительство сегодня, наконец, разродилось мерами помощи индивидуальным предпринимателям. Все, кто вынужден был закрыться, или кто не закрылся, но его доход уменьшился более чем на 75% по сравнению с прошлым кварталом, получат пособие в размере от 660 до 950 евро (зависит, сколько платил в фонд социального страхования) и освобождаются от одного фиксированного налога, около 80 евро», — рассказывает россиянка. Кроме того, уже завтра власти обещают обнародовать новые шаги по поддержке бизнеса.



Французу отдана



Во Франции условия изоляции пока помягче, но бизнес, а с ним и наемные сотрудники также несут потери уже сейчас. И там размер помощи только на уровне государства определен в размере 500 млрд рублей. Местные власти добавят. К примеру, мэрия Парижа выделяет 45 млрд евро. Отдельно оговаривается поддержка ресторанов и турфирм — им персонально положено 2 млрд евро в дополнение к общей помощи.



«В своем обращении Макрон прямым текстом заявил: только сидите дома, государство за все заплатит. Почти, — рассказывает россиянка Маргарита Арановская, которая живет в Ренне и зарабатывает фрилансом. — Но как это конкретно будет работать, никто не знает».



«К примеру, местная администрация обещала оплатить организаторам и поставщикам все запланированные городские мероприятия, несмотря на их отмену, и обнулить аренду и отменить платежи по ЖКХ. Я не знаю, как они будут делать, с учетом что тут принято платить за них раз в полгода-год», — говорит Маргарита.



Малым предприятиям полагается выплата в 1500 евро. Это тем, у кого выручка менее 1 млн евро в год и меньше 10 сотрудников в штате. По умолчанию их получают те, кто работает в пострадавших от коронавируса отраслях (туризм, торговля непродовольственными товарами и пр.) в случае вынужденного закрытия или сокращения выручки на 70%.



Трехмесячная отсрочка для бизнеса распространяется на выплату налогов на прибыль и недвижимость и социальные взносы. Отдельно уточняется, что на НДС и смежные платежи льгота не распространяется. Власти уже сделали специальную форму для расчета налоговой скидки.



Для вливания денег в замирающую экономику французские власти организовали департамент кредитного посредничества на 105 консультантов. Они будут заниматься посредничеством и обеспечивать поручительство государства при переговорах с кредитными организациями и поставщиками. Банк Bpifrance (Государственный инвестиционный банк Франции) будет давать бизнесу кредиты без гарантий от 10 тыс. до 10 млн евро, а также помогать с рефинансированием.



Служба омбудсменов будет помогать разрешению конфликтов с поставщиками. Крупные компании просят проявить «солидарность со своими поставщиками и субподрядчиками, которым все труднее укладываться в установленные сроки». Особые меры будут приняты для секторов строительство, химия и автомобильная промышленность, какие именно, еще не понятно, о них объявят позже.



В США меры поддержки растут с каждым днем. Еще недавно власти обещали кажому американцу раздать по тысячи долларов, а уже в среду увеличили размер обещанной прямой помощи до 2 тысяч. Но эти жесты — далеко не самый крупный шаг. Общая ообнародованная этой ночью программа может быть оценена в 6 трлн долларов. Прямая помощь — 2 трлн, а еще 4 — это кредиты ФРС.



Все это — беспрецедентный объем помощи со стороны европейских правительств, а в Испании отмечают, что государство столько не тратило на социальную поддержку со времен Франко, совершенно понятен. В этом нет никакого левачества, наоборот — власти пытаются минимизировать объем своих обязательств, которые рухнут на них, если весь бизнес обанкротится и перестанет содержать своих сотрудников и платить налоги после карантина.



Совещание в Кремле по вопросам поддержки экономики вчера прошло за закрытыми дверями. Опубликованы лишь приветственные слова президента, который выражает озабоченность.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

