Кого первым уволят из-за коронавирусного кризиса? Главный хантер Рунета знает ответ

Если вы не редкий специалист, не приносите компании реальных денег, а сотрудников в конторе много, то самое время начинать беспокоиться.

Алена Владимирская Фото: кадр из видео/ Контент король /YouTube

Алена Владимирская 17 лет работает в сфере подбора кадров и трудоустройства. Бывший главный хантер Mail.Ru Group, основатель рекрутингового агентства Pruffi для веб-индустрии и сервиса трудоустройства «Антирабство». Главный хантер Рунета Алена Владимирская рассказала «Фонтанке», что из-за коронавирусных событий на горизонте новый кризис и компании уже стучатся к ней с вопросом — как сократить затраты на персонал?

— По опыту прошлых кризисов, сокращения будут во всех отраслях. Где-то сейчас, где-то — через месяц-два. Местами они будут реальные, а где-то лишних людей «подчистят», прикрываясь кризисом. Пик сокращений придется на сентябрь.



— А это уже кризис или просто паника?

— Нет, никакого пока кризиса не началось. Просто компании, которые уже переживали кризисы в прошлом, понимают, что лучше подготовиться превентивно.

— В чем разница с ситуацией в 2008 или 2014 годах?

— Если прошлые кризисы имели исключительно экономическую природу, связанную с нефтью и прочим, и мы переживали их не один раз и знали, чего ждать, то здесь «черный лебедь». Опыт прошлых лет работает крайне мало, и никто не даст никаких прогнозов. Я давно не получала столько вопросов о сокращениях. Их задают и мне лично, и в профильных чатах.

— Компании из каких сфер интересуются сокращениями?

— Могу сказать за тех, что обращались ко мне. Мне написала крупная компания из сферы туризма, один из довольно крупных телекомов, еще среднекрупный ретейл, не продуктовый — одежный.

— Какие основные советы бизнесу, который планирует урезать расходы на персонал?

— Во-первых, сокращаем или полностью убираем переменную часть вознаграждения. Во-вторых, переводим на неполную рабочую неделю — оплачиваемые три или четыре рабочих дня. В-третьих, отпуск за свой счет на месяц в момент наибольшего кассового разрыва.



— От каких сотрудников будут избавляться в первую очередь?

— Будут избавляться от всего, что не приносит доходов. Все, что можно заменить и объединить. Вместо двух продавцов возьмут одного. Департаменты развития, ивенты, PR, все, что не дает реальных денег.

— Как понять, что тебя будут сокращать?

— Сокращение происходит так, что вам ничего не говорят, просто уведомляют. Но вы же сами видите, какая ситуация в вашей компании с точки зрения нервозности, денег и поведения руководителей. А дальше оцениваете — насколько ценны этой компании сейчас и насколько вы приносите реальную прибыль. И если понимаете, что не очень, да и сотрудников больше, чем нужно, то принимайте решение. Важно понимать, что никогда очень ценных специалистов не сократят. И даже если компания закроется целиком, то вы найдете работу, несмотря ни на какие кризисы.

— Как подготовиться тем, кто опасается увольнения?

— Если отрасль в группе риска А (сейчас это туризм, медиа, ивенты, торговля валютными позициями — например, вино или одежда, импорт-логистика, консалтинг, рестораны, неонлайн-развлечения), немедленно искать запасной вариант — куда в течение ближайших трех месяцев можно перейти. Пока еще есть места в других отраслях и нет наплыва сокращенных, шансы получить хорошую работу в новой отрасли много выше, чем будет через 2–3 месяца.



Если вы в группе риска Б (телеком, реклама, девелопмент, банки) — не суетиться, отменить отпуска, где тратится валюта (только внутренний туризм), и начинать тоже рассматривать план Б, но найдя его, не срываться первыми, а внимательно смотреть на признаки в вашей компании. Вам план Б нужен как страховка от возможных будущих неприятностей.

Если вы в группе В (онлайн-сервисы, фарма, низовой продуктовый ретейл, онлайн-образование) — благодарить боженьку и помогать тем, кому хуже.

— А если все-таки дело дошло до того, что попросили из офиса?

— Обязательно смотреть, чтобы соблюдался закон при увольнении. Вас должны уведомить за определенный срок, выплатить компенсацию. Надо четко следовать закону и не поддаваться на уговоры недобросовестных работодателей, которые попытаются психологически решить проблему.

Если вы чувствуете, что в компании всё не очень хорошо, то начинайте ходить на собеседования, карьерные консультации, чтобы посмотреть, что предложит рынок. Вы оцените, насколько вы востребованы, надо ли вам какие-то навыки подкачать. А может быть, вам сразу предложат условия лучше.

