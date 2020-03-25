МРЭО в Московской Славянке закроют с 1 апреля. Все дело в принадлежности здания
Водителям Пушкинского района Петербурга с начала апреля 2020 года придется пользоваться услугами отделений МРЭО в других районах: то, что сейчас располагается в Московской Славянке, работать там больше не будет. Но вместо того, чтобы паниковать из-за очередей, ГИБДД призывает записываться онлайн.
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти закрывает ОП МРЭО ГИБДД в Московской Славянке, обслуживающее Пушкинский район города, сообщает читатель «Фонтанки» Виктор. Согласно письму ведомства, предоставленному читателем, с 1 апреля 2020 года петербургское ГУ МВД отказывается от договора безвозмездного пользования помещением по адресу: Московская Славянка, 17а, литера В, в Шушарах, где сейчас располагается МРЭО.
«Согласно статистике, подразделение обслуживает около 1500–2000 граждан, записавшихся через портал госуслуг и подавших документы через МФЦ, а также по живой очереди столько же, — пишет Виктор. — Больше МРЭО в этом районе нету, и в случае закрытия МРЭО в Славянке люди будут вынуждены добираться до ближайших подразделений в Колпино, где ужасные условия, и создавать огромные очереди, ещё вдобавок в разгаре пандемии коронавируса».
Как пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, согласно закону о полиции, отделения не имеют права находиться на территории коммерческих организаций, а должны быть расположены в зданиях, принадлежащих Министерству внутренних дел. На это указывалось неоднократными проверками. Как и на ненадлежащее состояние помещения, где расположено пушкинское МРЭО.
С 1 апреля 2020 года МВД разрывает все подобные договоры с коммерческими организациями, сообщили в ГИБДД, но других МРЭО в Петербурге это не коснется. Личный состав из МРЭО Пушкинского района переводится в другие МРЭО Колпино и Московского района. Однако в ведомстве подчеркнули, что сейчас нет привязки к району, и получить необходимые услуги можно в любом МРЭО города. А также напомнили об удобствах записи через портал госуслуг, что особенно актуально в условиях пандемии, когда стоит максимально избегать скопления народа. Тем более что в этом случае пошлина оплачивается с 30-процентной скидкой.