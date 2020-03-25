Водителям Пушкинского района Петербурга с начала апреля 2020 года придется пользоваться услугами отделений МРЭО в других районах: то, что сейчас располагается в Московской Славянке, работать там больше не будет. Но вместо того, чтобы паниковать из-за очередей, ГИБДД призывает записываться онлайн.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти закрывает ОП МРЭО ГИБДД в Московской Славянке, обслуживающее Пушкинский район города, сообщает читатель «Фонтанки» Виктор. Согласно письму ведомства, предоставленному читателем, с 1 апреля 2020 года петербургское ГУ МВД отказывается от договора безвозмездного пользования помещением по адресу: Московская Славянка, 17а, литера В, в Шушарах, где сейчас располагается МРЭО.

«Согласно статистике, подразделение обслуживает около 1500–2000 граждан, записавшихся через портал госуслуг и подавших документы через МФЦ, а также по живой очереди столько же, — пишет Виктор. — Больше МРЭО в этом районе нету, и в случае закрытия МРЭО в Славянке люди будут вынуждены добираться до ближайших подразделений в Колпино, где ужасные условия, и создавать огромные очереди, ещё вдобавок в разгаре пандемии коронавируса».

Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор