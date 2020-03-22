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22.03.2020 17:18
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Россия ограничивает перелеты по всему миру. Росавиация назвала страны, куда еще можно улететь

Росавиация опубликовала список стран, в столицы которых еще можно летать из Москвы. На бумаге их 143.

Ограничения по перелетам в условиях пандемии сузили круг мест, куда все еще разрешено отправиться, список 22 марта доступен на сайте Росавиации. В нем 143 страны. Например, поехать можно в Мавританию, Оман или Норвегию, хотя в последнем случае летающий в скандинавскую столицу «Аэрофлот» сообщал об отмене всех рейсов — страна закрыла границы. Примерно такая же ситуация на Кипре, который также есть в списке Росавиации, — формально запрета посещать страну нет, но каждый приезжий отправляется в принудительный карантин; чтобы сесть на самолет, нужно разрешение от посольства, а большая часть рейсов из Москвы отменена.

Летать в вошедшие в список страны можно только из Москвы и только в столицы (или самые крупные города), вернуться — тем же путем. Все остальные российские аэропорты с 23 марта обслуживают только внутренние рейсы.

Из-за наплыва посетителей сайт Росавиации работает с перебоями. «Фонтанка» публикует список стран, указанный на сайте агентства воздушного транспорта.

Регулярные рейсы по маршрутам Москва — пункт иностранного государства, указанный ниже и обратно:

АВСТРАЛИЯ — СИДНЕЙ

АВСТРИЯ — ВЕНА

АЗЕРБАЙДЖАН — БАКУ

АЛБАНИЯ — ТИРАНА

АЛЖИР — АЛЖИР

АНТИГУА И БАРБУДА — СЕНТ-ДЖОНС

АРГЕНТИНА- БУЭНОС-АЙРЕС

АРМЕНИЯ — ЕРЕВАН

АФГАНИСТАН — КАБУЛ

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА — НАССАУ

БАНГЛАДЕШ — ДАККА

БАРБАДОС — БРИДЖТАУН

БАХРЕЙН — МАНАМА

БЕЛАРУСЬ — МИНСК

БЕЛЬГИЯ — БРЮССЕЛЬ

БЕНИН — ПОРТО-НОВО

БОЛГАРИЯ — СОФИЯ

БОЛИВИЯ — ЛА-ПАС

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА — САРАЕВО

БРАЗИЛИЯ — РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

БРУНЕЙ — БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН

БУРКИНА-ФАСО — УАГАДУГУ

БУТАН — ТХИМПХУ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ЛОНДОН

ВЕНГРИЯ — БУДАПЕШТ

ВЕНЕСУЭЛА — КАРАКАС

ВЬЕТНАМ — ХАНОЙ

ГАБОН — ЛИБРЕВИЛЬ

ГАЙАНА — ДЖОРДЖТАУН

ГАМБИЯ — БАНЖУЛ

ГАНА — АККРА

ГВАТЕМАЛА — ГВАТЕМАЛА

ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА — КОНАКРИ

ГЕРМАНИЯ — БЕРЛИН

ГОНДУРАС — ТЕГУСИГАЛЬПА

ГРЕЦИЯ — АФИНЫ

ГРУЗИЯ — ТБИЛИСИ

ДАНИЯ — КОПЕНГАГЕН

ДЖИБУТИ — ДЖИБУТИ

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ПУНТА-КАНА

ДР КОНГО — КИНШАСА

ЕГИПЕТ — КАИР

ЗАМБИЯ — ЛУСАКА

ИЗРАИЛЬ — ТЕЛЬ-АВИВ

ИНДИЯ — НЬЮ-ДЕЛИ

ИНДОНЕЗИЯ — ДЕНПАСАР

ИОРДАНИЯ — АММАН

ИРАК — БАГДАД

ИРАН — ТЕГЕРАН

ИРЛАНДИЯ — ДУБЛИН

ИСЛАНДИЯ — РЕЙКЬЯВИК

ИСПАНИЯ — МАДРИД

ИТАЛИЯ — РИМ

КАЗАХСТАН — АЛМА-АТА

КАМБОДЖА — ПНОМПЕЕНЬ

КАМЕРУН — ЯУНДЕ

КАНАДА — ТОРОНТО

КАТАР — ДОХА

КЕНИЯ — НАЙРОБИ

КИПР — ЛАРНАКА

КИРГИЗИЯ — БИШКЕК

КИТАЙ — ПЕКИН

КОЛУМБИЯ — БОГОТА

КОСТА-РИКА — САН-ХОСЕ

КОТ-Д’ИВУАР — ЯМУСУКРО

КУБА — ГАВАНА

КУВЕЙТ — ЭЛЬ-КУВЕЙТ

ЛАТВИЯ — РИГА

ЛИБЕРИЯ — МОНРОВИЯ

ЛИВАН — БЕЙРУТ

ЛИТВА — ВИЛЬНЮС

ЛИХТЕНШТЕЙН — ВАДУЦ

ЛЮКСЕМБУРГ — ЛЮКСЕМБУРГ

МАВРИКИЙ — ПОРТ-ЛУИ

МАВРИТАНИЯ — НУАКШОТ

МАЛАЙЗИЯ — КУАЛА-ЛУМПУР

МАЛЬДИВЫ — МАЛЕ

МАЛЬТА — ВАЛЛЕТТА

МЕКСИКА — КАНКУН

МОЛДАВИЯ — КИШИНЁВ

МОНАКО — МОНАКО

МОНГОЛИЯ — УЛАН-БАТОР

МАРОККО — КАСАБЛАНКА

НАМИБИЯ — ВИНДХУК

НЕПАЛ — КАТМАНДУ

НИГЕРИЯ — АБУДЖА

НИДЕРЛАНДЫ — АМСТЕРДАМ

НИКАРАГУА — МАНАГУА

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — ВЕЛЛИНГТОН

НОРВЕГИЯ — ОСЛО

ОАЭ — ДУБАЙ

ОМАН — МАСКАТ

ПАКИСТАН — КАРАЧИ

ПАЛЕСТИНА — РА́МАЛЛА

ПАНАМА — ПАНАМА-СИТИ

ПАРАГВАЙ — АСУНСЬОН

ПЕРУ — ЛИМА

ПОЛЬША — ВАРШАВА

ПОРТУГАЛИЯ — ЛИССАБОН

РЕСПУБЛИКА КОНГО — БРАЗЗАВИЛЬ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ — СЕУЛ

РУАНДА — КИГАЛИ

РУМЫНИЯ — БУХАРЕСТ

САЛЬВАДОР — САН-САЛЬВАДОР

САН-МАРИНО — САН-МАРИНО

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — ДЖИДДА

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ — СКОПЬЕ

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА — ВИКТОРИЯ

СЕНЕГАЛ — ДАКАР

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ — КИНГСТАУН

СЕНТ-ЛЮСИЯ — КАСТРИ

СЕРБИЯ — БЕЛГРАД

СИНГАПУР — СИНГАПУР

СЛОВАКИЯ — БРАТИСЛАВА

СЛОВЕНИЯ — ЛЮБЛЯНА

СОМАЛИ — МОГАДИШО

СУДАН — ХАРТУМ

СУРИНАМ — ПАРАМАРИБО

США — НЬЮ-ЙОРК

ТАИЛАНД — БАНГКОК

ТАНЗАНИЯ — ДОДОМА

ТОГО — ЛОМЕ

ТРИНИДАД И ТОБАГО — ПОРТ-ОФ-СПЕЙН

ТУНИС — ЭНФИДА

ТУРЦИЯ — СТАМБУЛ

УЗБЕКИСТАН — ТАШКЕНТ

УРУГВАЙ — МОНТЕВИДЕО

ФИЛИППИНЫ — МАНИЛА

ФИНЛЯНДИЯ — ХЕЛЬСИНКИ

ФРАНЦИЯ — ПАРИЖ

ХОРВАТИЯ — ЗАГРЕБ

ЦАР — БАНГИ

ЧЕРНОГОРИЯ — ПОДГОРИЦА

ЧЕХИЯ — ПРАГА

ЧИЛИ — САНТЬЯГО

ШВЕЙЦАРИЯ — ЖЕНЕВА

ШВЕЦИЯ — СТОКГОЛЬМ

ШРИ-ЛАНКА — КОЛОМБО

ЭКВАДОР — КИТО

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ — МАЛАБО

ЭСВАТИНИ — МБАБАНЕ

ЭСТОНИЯ — ТАЛЛИН

ЭФИОПИЯ — АДДИС-АБЕБА

ЮАР — ЙОХАННЕСБУРГ

ЯМАЙКА — КИНГСТОН

ЯПОНИЯ — ТОКИО

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Комментарии (2)

Pilat
Интересно, что по России ограничений нет. У меня знакомые давно запланировали поехать в конце апреля в небольшой отпуск. Внутри России. Так вот билет не сдать. Не принимают авиакомпании аргументы про пандемию. Так что поедут. А если они больны, попутно заразят всех кто в самолете. А если подцепят там заразу, то заразят тех кто тут.
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