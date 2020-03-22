Россия ограничивает перелеты по всему миру. Росавиация назвала страны, куда еще можно улететь
Росавиация опубликовала список стран, в столицы которых еще можно летать из Москвы. На бумаге их 143.
Ограничения по перелетам в условиях пандемии сузили круг мест, куда все еще разрешено отправиться, список 22 марта доступен на сайте Росавиации. В нем 143 страны. Например, поехать можно в Мавританию, Оман или Норвегию, хотя в последнем случае летающий в скандинавскую столицу «Аэрофлот» сообщал об отмене всех рейсов — страна закрыла границы. Примерно такая же ситуация на Кипре, который также есть в списке Росавиации, — формально запрета посещать страну нет, но каждый приезжий отправляется в принудительный карантин; чтобы сесть на самолет, нужно разрешение от посольства, а большая часть рейсов из Москвы отменена.
Летать в вошедшие в список страны можно только из Москвы и только в столицы (или самые крупные города), вернуться — тем же путем. Все остальные российские аэропорты с 23 марта обслуживают только внутренние рейсы.
Из-за наплыва посетителей сайт Росавиации работает с перебоями. «Фонтанка» публикует список стран, указанный на сайте агентства воздушного транспорта.
Регулярные рейсы по маршрутам Москва — пункт иностранного государства, указанный ниже и обратно:
АВСТРАЛИЯ — СИДНЕЙ
АВСТРИЯ — ВЕНА
АЗЕРБАЙДЖАН — БАКУ
АЛБАНИЯ — ТИРАНА
АЛЖИР — АЛЖИР
АНТИГУА И БАРБУДА — СЕНТ-ДЖОНС
АРГЕНТИНА- БУЭНОС-АЙРЕС
АРМЕНИЯ — ЕРЕВАН
АФГАНИСТАН — КАБУЛ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА — НАССАУ
БАНГЛАДЕШ — ДАККА
БАРБАДОС — БРИДЖТАУН
БАХРЕЙН — МАНАМА
БЕЛАРУСЬ — МИНСК
БЕЛЬГИЯ — БРЮССЕЛЬ
БЕНИН — ПОРТО-НОВО
БОЛГАРИЯ — СОФИЯ
БОЛИВИЯ — ЛА-ПАС
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА — САРАЕВО
БРАЗИЛИЯ — РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
БРУНЕЙ — БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН
БУРКИНА-ФАСО — УАГАДУГУ
БУТАН — ТХИМПХУ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ЛОНДОН
ВЕНГРИЯ — БУДАПЕШТ
ВЕНЕСУЭЛА — КАРАКАС
ВЬЕТНАМ — ХАНОЙ
ГАБОН — ЛИБРЕВИЛЬ
ГАЙАНА — ДЖОРДЖТАУН
ГАМБИЯ — БАНЖУЛ
ГАНА — АККРА
ГВАТЕМАЛА — ГВАТЕМАЛА
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА — КОНАКРИ
ГЕРМАНИЯ — БЕРЛИН
ГОНДУРАС — ТЕГУСИГАЛЬПА
ГРЕЦИЯ — АФИНЫ
ГРУЗИЯ — ТБИЛИСИ
ДАНИЯ — КОПЕНГАГЕН
ДЖИБУТИ — ДЖИБУТИ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ПУНТА-КАНА
ДР КОНГО — КИНШАСА
ЕГИПЕТ — КАИР
ЗАМБИЯ — ЛУСАКА
ИЗРАИЛЬ — ТЕЛЬ-АВИВ
ИНДИЯ — НЬЮ-ДЕЛИ
ИНДОНЕЗИЯ — ДЕНПАСАР
ИОРДАНИЯ — АММАН
ИРАК — БАГДАД
ИРАН — ТЕГЕРАН
ИРЛАНДИЯ — ДУБЛИН
ИСЛАНДИЯ — РЕЙКЬЯВИК
ИСПАНИЯ — МАДРИД
ИТАЛИЯ — РИМ
КАЗАХСТАН — АЛМА-АТА
КАМБОДЖА — ПНОМПЕЕНЬ
КАМЕРУН — ЯУНДЕ
КАНАДА — ТОРОНТО
КАТАР — ДОХА
КЕНИЯ — НАЙРОБИ
КИПР — ЛАРНАКА
КИРГИЗИЯ — БИШКЕК
КИТАЙ — ПЕКИН
КОЛУМБИЯ — БОГОТА
КОСТА-РИКА — САН-ХОСЕ
КОТ-Д’ИВУАР — ЯМУСУКРО
КУБА — ГАВАНА
КУВЕЙТ — ЭЛЬ-КУВЕЙТ
ЛАТВИЯ — РИГА
ЛИБЕРИЯ — МОНРОВИЯ
ЛИВАН — БЕЙРУТ
ЛИТВА — ВИЛЬНЮС
ЛИХТЕНШТЕЙН — ВАДУЦ
ЛЮКСЕМБУРГ — ЛЮКСЕМБУРГ
МАВРИКИЙ — ПОРТ-ЛУИ
МАВРИТАНИЯ — НУАКШОТ
МАЛАЙЗИЯ — КУАЛА-ЛУМПУР
МАЛЬДИВЫ — МАЛЕ
МАЛЬТА — ВАЛЛЕТТА
МЕКСИКА — КАНКУН
МОЛДАВИЯ — КИШИНЁВ
МОНАКО — МОНАКО
МОНГОЛИЯ — УЛАН-БАТОР
МАРОККО — КАСАБЛАНКА
НАМИБИЯ — ВИНДХУК
НЕПАЛ — КАТМАНДУ
НИГЕРИЯ — АБУДЖА
НИДЕРЛАНДЫ — АМСТЕРДАМ
НИКАРАГУА — МАНАГУА
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — ВЕЛЛИНГТОН
НОРВЕГИЯ — ОСЛО
ОАЭ — ДУБАЙ
ОМАН — МАСКАТ
ПАКИСТАН — КАРАЧИ
ПАЛЕСТИНА — РА́МАЛЛА
ПАНАМА — ПАНАМА-СИТИ
ПАРАГВАЙ — АСУНСЬОН
ПЕРУ — ЛИМА
ПОЛЬША — ВАРШАВА
ПОРТУГАЛИЯ — ЛИССАБОН
РЕСПУБЛИКА КОНГО — БРАЗЗАВИЛЬ
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ — СЕУЛ
РУАНДА — КИГАЛИ
РУМЫНИЯ — БУХАРЕСТ
САЛЬВАДОР — САН-САЛЬВАДОР
САН-МАРИНО — САН-МАРИНО
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — ДЖИДДА
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ — СКОПЬЕ
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА — ВИКТОРИЯ
СЕНЕГАЛ — ДАКАР
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ — КИНГСТАУН
СЕНТ-ЛЮСИЯ — КАСТРИ
СЕРБИЯ — БЕЛГРАД
СИНГАПУР — СИНГАПУР
СЛОВАКИЯ — БРАТИСЛАВА
СЛОВЕНИЯ — ЛЮБЛЯНА
СОМАЛИ — МОГАДИШО
СУДАН — ХАРТУМ
СУРИНАМ — ПАРАМАРИБО
США — НЬЮ-ЙОРК
ТАИЛАНД — БАНГКОК
ТАНЗАНИЯ — ДОДОМА
ТОГО — ЛОМЕ
ТРИНИДАД И ТОБАГО — ПОРТ-ОФ-СПЕЙН
ТУНИС — ЭНФИДА
ТУРЦИЯ — СТАМБУЛ
УЗБЕКИСТАН — ТАШКЕНТ
УРУГВАЙ — МОНТЕВИДЕО
ФИЛИППИНЫ — МАНИЛА
ФИНЛЯНДИЯ — ХЕЛЬСИНКИ
ФРАНЦИЯ — ПАРИЖ
ХОРВАТИЯ — ЗАГРЕБ
ЦАР — БАНГИ
ЧЕРНОГОРИЯ — ПОДГОРИЦА
ЧЕХИЯ — ПРАГА
ЧИЛИ — САНТЬЯГО
ШВЕЙЦАРИЯ — ЖЕНЕВА
ШВЕЦИЯ — СТОКГОЛЬМ
ШРИ-ЛАНКА — КОЛОМБО
ЭКВАДОР — КИТО
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ — МАЛАБО
ЭСВАТИНИ — МБАБАНЕ
ЭСТОНИЯ — ТАЛЛИН
ЭФИОПИЯ — АДДИС-АБЕБА
ЮАР — ЙОХАННЕСБУРГ
ЯМАЙКА — КИНГСТОН
ЯПОНИЯ — ТОКИО