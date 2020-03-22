Россия ограничивает перелеты по всему миру. Росавиация назвала страны, куда еще можно улететь

Pilat 22 Мар 2020 в 18:39 22 Мар 2020 в 18:39

Интересно, что по России ограничений нет. У меня знакомые давно запланировали поехать в конце апреля в небольшой отпуск. Внутри России. Так вот билет не сдать. Не принимают авиакомпании аргументы про пандемию. Так что поедут. А если они больны, попутно заразят всех кто в самолете. А если подцепят там заразу, то заразят тех кто тут.