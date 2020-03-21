«Убейте нас сразу». Как Смольный будет спасать бизнес, пострадавший от борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса и ее экономические последствия аукнутся Петербургу потерей примерно 150 млрд рублей или 3% ВРП. На «тушение пожаров» и помощь бизнесу чиновники хотят бросить 8 млрд рублей. Где возьмут деньги и как распределят, пока не ясно.

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Бизнес не так пугает сам коронавирус, как экономические последствия от мер по борьбе с ним. На совещании с бизнесом чиновники вспоминали эпидемию испанки после Первой мировой войны и Революцию 1917 года. Чтобы не допустить повторения драматических событий, население будут успокаивать трансляциями с оптовых складов, а бизнесу обещают не оставить в беде и разделить потери. У властей есть «четкий план действий», заверил губернатор Александр Беглов, но делиться им Смольный пока не торопится ни с кем.



Консультации с представителями розничной торговли, рестораторами и торговыми центрами 21 марта, вопреки заявленной Смольным публичности, прошли в закрытом режиме. Журналистов не пустили, чтобы приболевший от противокоронавирусных мер бизнес более откровенно делился своими симптомами, позже пояснили чиновники. Вели прием вице-губернаторы Евгений Елин и Владимир Княгинин, ассистировали – глава комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик и глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Впрочем, «пациенты», которые всю последнюю неделю заваливали Смольный и федеральное правительство петициями и просьбами о помощи, и не думали скрывать свое самочувствие.

Первыми чиновники выслушали представителей торговых сетей, интернет-магазинов и оптовых компаний. Те заверили: враг номер один – не сам коронавирус и связанные с ним ограничения, а паника на потребительском рынке, которая может сделать воображаемый дефицит реальным. «Мы вспоминали революцию 1917 года, [она случилась] не потому, что не было хлеба, а потому что считали, что не было хлеба», — поделился с журналистами Евгений Елин. «Не надо про революцию», — попросил коллегу вице-губернатор Владимир Княгинин. Впрочем, сам позднее не удержался от исторической аналогии и сравнил ситуацию с эпидемией испанки после Первой мировой войны.



По словам Княгинина, для успокоения населения в новостных выпусках будет устраиваться трансляция с оптовых складов. «Не в смысле, что мы будем наблюдать за движением грузчиков, а в каждом выпуске новостей будет сообщение, что были здесь, и всё работает нормально», — сказал он. Миссию по успокоению масс уже взял на себя губернатор Александр Беглов, который с начала недели инспектирует наличие гречки в городских магазинах. У Смольного есть «четкий план действий» по сдерживанию инфекции, заявил он, но делиться подробностями отказался. «Зачем вам это надо?», - остудил интерес журналистов глава города.

Тем временем ретейлеры сетовали его подчиненным на нехватку масок и дезинфицирующих средств. Чиновники пообещали собрать совещание с производителями последних. Волновало сетевиков и возможное схлопывание их деятельности в случае распространения заболевания. Так, один из участников дискуссии задал вопрос: если у кого-то из складских рабочих диагностируют коронавирус, повлечет ли это за собой опечатывание всего распредцентра, рассказал «Фонтанке» участник заседания. «Вероятность есть», - подтвердили чиновники, но решение будет принимать Роспотребнадзор.



А поставщики уже отправляют сетям уведомления о повышении цен. Сдержать подорожание не удастся, признают в Смольном, но хотя бы без спекуляций рассчитывают обойтись.

Менее ровным вышел диалог с рестораторами, отельерами и представителями туристического бизнеса. Эти отрасли уже пострадали из-за закрытия границ и введенных ограничений.

Туристическая отрасль Петербурга может просесть на 70% в первом квартале из-за коронавируса, сообщила присутствовавшая на заседании замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. «Это касается загрузки отелей и всего, что взаимосвязано. Въезд запрещен. [Отрасль выживает] только благодаря внутреннему туризму. И внутренний туризм из-за коронавируса тоже не рекомендован», — сказала она. Пока шло заседание, в другой части города Александр Беглов успел обратиться к жителям остальных регионов РФ с призывом не ехать в Петербург: музеи закрыты и делать тут нечего, пояснил он.

В ходе встречи отельеры просили освобождения от налогов на период эпидемии и три месяца после снятия ограничений. «Если отрасль убьют, получать будет больше не с кого», - сообщил «Фонтанке» один из участников дискуссии. А вот туроператоры спросили у чиновников распространяется ли на туристические экскурсии запрет «больше 50 не собираться», введенный для публичных и досуговых мероприятий. Те пообещали прояснить вопрос.



Выручка большинства организаций общественного питания упала на 40–60%, ранее сообщили рестораторы в петиции Александру Беглову. И, вероятно, это еще не предел. Роспотребнадзор обсуждает новые ограничения, среди которых закрытие фудкортов в торговых центрах, признал Евгений Елин. Коснется ли это отдельных фуд-холлов и гастрономических пространств типа Василеостровского рынка, он не уточнил. «Дальше будет разделение в зависимости от качества, от степени опасности, которую они [рестораны] несут, в зависимости от оборудования, которое они используют, технологии, посудомоечных средств, числа столиков, доступности обеззараживающих средств для посетителей», — сказал он.

Некоторые участники рынка предпочитают страданиям эвтаназию. Так, владелец сети Probka Арам Мнацаканов в ходе совещания предложил чиновникам ввести тотальный карантин, как в Европе. «Чем быстрее мы сядем на карантин, тем быстрее мы преодолеем эту проблему», - пояснил он журналистам. В такой ситуации рестораны либо закроются, либо перейдут на доставку. Впрочем, другие участники рынка позицию не разделили: перестроить бизнес-модель быстро рестораторам будет сложно, их место займут созданные «на коленке» сервисы, в итоге помимо эпидемии коронавируса власти получат вспышку сальмонеллеза.



Некоторые рестораторы дали волю «эмоциональным настроениям», признал Евгений Елин. Но позицию «Терпеть сил больше нет, прикончите нас сразу», чиновники не поддержали, отметил он.

После консультаций с бизнесом у чиновников сложился примерный диагноз. В 2020 году валовой региональный продукт Петербурга может сократиться на 3%, сообщил Евгений Елин. Ранее Смольный прогнозировал, что в 2020 году этот показатель составит 5,14 трлн рублей. Таким образом, городская экономика не досчитается примерно 150 млрд рублей.

По словам Елина, главная причина — сокращение цен на нефть и рост курса доллара, которые могут привести к недополучению доходов от нефтяного сектора. Гостиницы и общепит не внесут значимого вклада в сокращение ВРП, по крайней мере до тех пор, пока не начнут сокращать персонал. Но пока Смольный не получал таких сигналов.

На борьбу с коронавирусом и его последствиями чиновники бросят резервный фонд, в который в ближайшее время добавят 5 млрд рублей. Но бизнесу пока достанется из него только 1 млрд рублей, который направят на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Остальные оставят в распоряжении губернатора — «чтобы тушить там, где загорится». Впрочем, по информации «Фонтанки» в Смольном рассчитывают на федеральное софинансирование: если город положит в фонд 1 млрд рублей, то еще столько же добавят федералы.

