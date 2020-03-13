За превышение скорости на электровелосипеде во Франции теперь придется платить 30 тысяч евро

Согласно нормативному акту L317-1, скорость обычных электрических велосипедов ограничивается 25 километрами в час, а скорость специальных «скоростных» элекробайков не должна превышать 45 километров в час, пишет 12 марта Electrek . Закон предусматривает наказание как для частных лиц, так и для компаний, в том числе и импортирующих электробайки и электроскутеры.

Во Франции вступил в силу закон, ограничивающий скорость электрических велосипедов и одновременно запрещающий модификации этих транспортных средств с целью повышения мощности мотора и скорости. Штраф за нарушение — 30 000 евро или даже год тюрьмы.

Кстати, для электроскутеров, например, в Париже ограничения еще более жесткие — всего 8 километров в час. При этом таких ограничений для обычных велосипедов и скутеров нет, так что «педальные» сородичи могут свободно обгонять электрических.

Закон ограничивает и мощность электромоторов, но, как отмечает Electrek, это правило почти невозможно соблюсти, так как лишь малая доля серийно производимых сегодня электробайков имеют предусмотренную мощность в 250 киловатт. А поскольку измерить реальную силу мотора можно лишь в условиях специальной лаборатории, производители ограничиваются наклейкой стикера 250 W на мотор в 400 W.

При этом заставить электробайк ехать быстрее довольно несложно — у многих производителей для этого достаточно залезть в настройки. В других случаях требуется перезагрузка программного обеспечения, но в эпоху массового внедрения смартфонов с такой задачей легко справляется практически любой пользователь.

Как считает Electrek, такая легкость перенастройки допускалась производителями специально, при этом вся ответственность ложилась на владельца. Теперь же, когда наказание предусматривается и для компаний, занимающихся как производством двухколесного транспорта, так и импортом, бизнес вынужден принимать меры.