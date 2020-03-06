Мужского стриптиза в петербургском морге не будет. Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы уволен
Глава петербургского Бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Лобан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бумагу 6 марта получили из рук доктора медицинских наук в городском комитете по здравоохранению.
По данным «Фонтанки», основной причиной стал ролик со стриптизом в ординаторской морга перед 23 февраля. Однако вопросы к главе БСМЭ возникали и до этого, например, в конце прошлого года у УФАС.
По данным «Фонтанки», Комздрав запросил у БМСЭ документы на заведующего отделом судмедэкспертиз трупов (он же кратко — морг) Виктора Василенко и на заведующего медико-криминалистическим отделением Юрия Назарова. Говорят, что одного из них ждет смена работы, а второго повышение.
Кстати, мужской стриптиз в морге к 8 Марта предсказуемо не приготовили. Глава отделения Виктор Василенко, только вернувшийся из отпуска, на вопрос корреспондента с надрывом прокричал в трубку: «Я с вами разговаривать не буду. До свидания!» Надеемся, наше свидание с Василенко пройдёт не у него на работе.
Напомним, 21 февраля в морг бюро на Екатерининском проспекте пришла стриптизёрша. Сначала она застряла в коробке, а затем станцевала для мужчин-сотрудников. Василенко в разговоре с корреспондентом тогда подтвердил информацию о стриптизе в ординаторской. Она, к слову, находится в нескольких шагах от помещения, где хранятся тела усопших. В Смольном в тот же день посмотрели выступление девушки, и оно чиновникам не понравилось. Руководителю БСМЭ Игорю Лобану пообещали серьёзный разговор. Вскоре о своём желании уволиться заявили мать и дочь, работавшие в морге. Но, по информации «Фонтанки», уволены не были.