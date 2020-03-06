FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 19:22
0
Печать

Мужского стриптиза в петербургском морге не будет. Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы уволен

Глава петербургского Бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Лобан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бумагу 6 марта получили из рук доктора медицинских наук в городском комитете по здравоохранению.

По данным «Фонтанки», основной причиной стал ролик со стриптизом в ординаторской морга перед 23 февраля. Однако вопросы к главе БСМЭ возникали и до этого, например, в конце прошлого года у УФАС.

По данным «Фонтанки», Комздрав запросил у БМСЭ документы на заведующего отделом судмедэкспертиз трупов (он же кратко — морг) Виктора Василенко и на заведующего медико-криминалистическим отделением Юрия Назарова. Говорят, что одного из них ждет смена работы, а второго повышение.

Кстати, мужской стриптиз в морге к 8 Марта предсказуемо не приготовили. Глава отделения Виктор Василенко, только вернувшийся из отпуска, на вопрос корреспондента с надрывом прокричал в трубку: «Я с вами разговаривать не буду. До свидания!» Надеемся, наше свидание с Василенко пройдёт не у него на работе.

Напомним, 21 февраля в морг бюро на Екатерининском проспекте пришла стриптизёрша. Сначала она застряла в коробке, а затем станцевала для мужчин-сотрудников. Василенко в разговоре с корреспондентом тогда подтвердил информацию о стриптизе в ординаторской. Она, к слову, находится в нескольких шагах от помещения, где хранятся тела усопших. В Смольном в тот же день посмотрели выступление девушки, и оно чиновникам не понравилось. Руководителю БСМЭ Игорю Лобану пообещали серьёзный разговор. Вскоре о своём желании уволиться заявили мать и дочь, работавшие в морге. Но, по информации «Фонтанки», уволены не были.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний