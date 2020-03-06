Глава петербургского Бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Лобан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бумагу 6 марта получили из рук доктора медицинских наук в городском комитете по здравоохранению.



По данным «Фонтанки», основной причиной стал ролик со стриптизом в ординаторской морга перед 23 февраля. Однако вопросы к главе БСМЭ возникали и до этого, например, в конце прошлого года у УФАС.



По данным «Фонтанки», Комздрав запросил у БМСЭ документы на заведующего отделом судмедэкспертиз трупов (он же кратко — морг) Виктора Василенко и на заведующего медико-криминалистическим отделением Юрия Назарова. Говорят, что одного из них ждет смена работы, а второго повышение.

