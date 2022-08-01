Угадайте, в каком районе поселилась загадочная петербурженка
Ей еще нет тридцати, но Настя хорошо понимает, что нужно в жизни. Вуз выбирала сама — родители поддержали. Нашла работу по душе, чтобы даже сложные дни были интересными. Живет с мужем и дочкой в новом доме, в современном квартале. Но вот в каком районе? Возможно, познакомившись с героиней поближе, вы поймете, где она поселилась.
Кстати, переехала Настя недавно. Это была ее мечта: перебраться туда, где всё будет радовать — и сама квартира, и парадная, и окружение. Кажется, супруги попали в самую точку. Новое место кардинально изменило образ жизни петербургской семьи. Как — сейчас расскажем.
Настя перестала быть домоседкой: ведь в двух шагах от нее — самый настоящий заповедный лес. Можно пройтись по экотропе всей семьей, подышать свежим воздухом, послушать, как шумит ветер в кронах деревьев. Наша героиня даже научилась различать птиц по голосам.
Кликните на кнопку воспроизведения, чтобы увидеть больше
В этом году Настина дочка пойдет в первый класс. Она записана в школу рядом с домом и, как все малыши, очень ждет 1 сентября. Родителей же радуют возможности учебного заведения: там есть специальное пространство, в котором дети могут освоить популярные инженерные профессии, связанные с робототехникой, интернетом вещей и другими технологиями будущего.
Кликните на кнопку воспроизведения, чтобы увидеть больше
Плейхабом жители нового квартала гордятся: здесь есть все для активного отдыха детей и взрослых. Пока дочка покоряет лабиринт и проходит полосу препятствий, родители играют в теннис или занимаются уличной гимнастикой в зоне воркаута. Настин муж подсчитал: все члены семьи гораздо реже сидят в телефоне. Им просто некогда!
Кликните на кнопку воспроизведения, чтобы увидеть больше
Но иногда хочется помедитировать наедине с природой: заняться йогой с видом на лес или пройти по реке на SUPе. Гармония окружающего мира наполняет спокойствием душу: хочется жить, творить, любить.
Кликните на кнопку воспроизведения, чтобы увидеть больше
В новом квартале, где живет Настя, есть такое понятие как «тапочковая доступность». Это значит, что в магазин, кофейню и овощную лавку можно выйти буквально в чем был — все рядом. Городской комфорт и близость к природе — разве не о таком балансе мечтает каждый из нас?
Кликните на кнопку воспроизведения, чтобы увидеть больше
Признаться, мы немного завидуем Насте: ведь ей удалось найти место, которое стало для нее настоящим домом — комфортным, безопасным и красивым. Но в каком районе Петербурга она живет? Пройдите тест и выберите вариант, который вам кажется наиболее вероятным.
Вам нужен район на северо-западе Петербурга, на четверть покрытый зеленью. Там когда-то у императора Петра I была дача под названием Ближние Дубки, а сегодня на ее территории высится один довольно известный небоскреб. Дополнительные ориентиры — речка с поэтическим прошлым и заказник, название которого начинается на букву ю.
Попробуйте угадать еще раз
Угадали!
Именно в Приморском районе Настя отыскала уголок, где дома удобные и функциональные, а вокруг — тишина, чистый воздух и живописные пейзажи. По Юнтоловскому заказнику можно не только гулять, но и с пользой для здоровья кататься на велосипеде. Для SUP-серфинга подойдет гладь Юнтоловки.
Заглянуть в мир современного комфорта
Материал подготовлен в партнерстве с ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Аудио и видео материалы предоставлены ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» Дизайнер: Екатерина Елизарова