Ей еще нет тридцати, но Настя хорошо понимает, что нужно в жизни. Вуз выбирала сама — родители поддержали. Нашла работу по душе, чтобы даже сложные дни были интересными. Живет с мужем и дочкой в новом доме, в современном квартале. Но вот в каком районе? Возможно, познакомившись с героиней поближе, вы поймете, где она поселилась.

