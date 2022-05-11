Авторские маршруты и перфоманс. Проведите «Ночь музеев» по другим правилам
Клиенты Tele2 снова получат привилегии в «Ночь музеев» — особые условия на билеты, возможность посетить уникальные экскурсии по необычным местам и многое другое.
Всеми любимая культурная акция пройдет в ночь на 22 мая. Более 100 выставок, мастер-классов, концертов и творческих вечеров объединит главная тема — 350 лет со дня рождения Петра I.

Как и в прошлом году, все программы разделены на сеансы, которые можно выбрать при покупке билетов. Посещение одной площадки стоит 150 рублей, билет в три музея обойдется в 400 рублей, а в пять — 500 рублей.

Ежегодно выступая официальным партнером акции, Tele2 поддерживает культурные увлечения своих клиентов и разрабатывает для них особые условия.
Клиентам Tele2
Бесплатный вход в один музей или скидка 150 рублей на билет в три и пять музеев. Как получить бонус, смотрите здесь
Авторские маршруты по необычным местам и специальная программа в саду Фонтанного дома. Предварительная запись откроется 18 мая на spbmuseum.tele2.ru
Кофе в подарок в музейных кофейнях и в период с 18 по 21 мая в сети «КофеБон»
Эксклюзив от оператора
Одним из главных событий акции для клиентов Tele2 станет специальная программа в Фонтанном доме. В полночь здесь откроются экспозиции музея Анны Ахматовой с аудиогидом, «Литературное кафе» и мастерская «Картонный город», а в саду начнется поэтический перфоманс «Хармс.Doc Revival», посвященный культовому авангардисту Даниилу Хармсу.

Также в подборку авторских маршрутов вне основной программы «Ночи музеев» вошли музей-аптека Доктора Пеля и сыновей, новый филиал Музея городской скульптуры, Музей истории денег и Витебский вокзал.
Оператор подготовил особую программу и для тех ценителей искусства, кто останется дома, — онлайн-экскурсии на скорости мобильного интернета по самым неожиданным местам от известных деятелей искусства и науки.
Смотрите онлайн-экскурсии 21 мая
Егор Дружинин
Хореограф, режиссер, заслуженный артист России
Александр Малич
Генеральный продюсер новой сцены Александринского театра, автор блога «Хот Культур»
Алексей Алексеев
Доктор исторических наук, заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки

Приглашенные гости проведут онлайн-экскурсии из домашнего театра Юсуповского дворца, Александринского театра и закрытого хранилища Российской национальной библиотеки.
Где искать
Полную программу акции, информацию о том, как воспользоваться привилегиями, вы найдете на сайте проекта «Ночь музеев» Tele2. Здесь же с 18 мая откроется предварительная запись на авторские маршруты и поэтический перфоманс. Количество мест на них ограничено, поэтому бронирование лучше не откладывать.
Материал подготовлен специально для Tele2

Акция «Бесплатный вход в один музей или скидка 150 рублей на билет в три или пять музеев» проводится компанией Tele2, сроки действия с 28.04.2022 по 22.05.2022, подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.

Акция «Кофе в подарок» проводится компанией Tele2. Напиток можно получить в мобильных кофейнях в музеях-участниках акции и в сети «КофеБон». Срок действия предложения с 18.05.2022 по 22.05.2022. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.

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