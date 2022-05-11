Авторские маршруты и перфоманс. Проведите «Ночь музеев» по другим правилам

Всеми любимая культурная акция пройдет в ночь на 22 мая. Более 100 выставок, мастер-классов, концертов и творческих вечеров объединит главная тема — 350 лет со дня рождения Петра I.



Как и в прошлом году, все программы разделены на сеансы, которые можно выбрать при покупке билетов. Посещение одной площадки стоит 150 рублей, билет в три музея обойдется в 400 рублей, а в пять — 500 рублей.



Ежегодно выступая официальным партнером акции, Tele2 поддерживает культурные увлечения своих клиентов и разрабатывает для них особые условия.

