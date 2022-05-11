Авторские маршруты и перфоманс. Проведите «Ночь музеев» по другим правилам

Одним из главных событий акции для клиентов Tele2 станет специальная программа в Фонтанном доме. В полночь здесь откроются экспозиции музея Анны Ахматовой с аудиогидом, «Литературное кафе» и мастерская «Картонный город», а в саду начнется поэтический перфоманс
«Хармс.Doc Revival», посвященный культовому авангардисту Даниилу Хармсу.
Также в подборку авторских маршрутов вне основной программы «Ночи музеев» вошли музей-аптека Доктора Пеля и сыновей, новый филиал Музея городской скульптуры, Музей истории денег и Витебский вокзал.