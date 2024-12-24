Движение по КАД, ЗСД и «Сортавале» будет ограничено еще два дня

Ограничение движения на крупных магистралях Петербурга и Ленобласти продлится еще два дня. До 26 декабря будет затруднен проезд по участкам КАД, ЗСД и трассе «Сортавала», передает пресс-служба Смольного.

Так, водителям следует знать, что до четверга движение на ЗСД будет ограничено от Благодатной улицы до КАД. На КАД — от Таллинского до Выборгского шоссе, а на Новоприозерском шоссе — от КАД до развязки на Сосново. Автомобилистов попросили планировать свои маршруты заранее.

Также «Фонтанка» рассказывала, что до 26 декабря грузовикам запретят проезжать по КАД от Выборгского до Ропшинского шоссе, а по «Сортавале» с нулевого по 54-й километр.