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Город Движение по КАД, ЗСД и «Сортавале» будет ограничено еще два дня

Движение по КАД, ЗСД и «Сортавале» будет ограничено еще два дня

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41 комментарий

Ограничение движения на крупных магистралях Петербурга и Ленобласти продлится еще два дня. До 26 декабря будет затруднен проезд по участкам КАД, ЗСД и трассе «Сортавала», передает пресс-служба Смольного.

Так, водителям следует знать, что до четверга движение на ЗСД будет ограничено от Благодатной улицы до КАД. На КАД — от Таллинского до Выборгского шоссе, а на Новоприозерском шоссе — от КАД до развязки на Сосново. Автомобилистов попросили планировать свои маршруты заранее.

Также «Фонтанка» рассказывала, что до 26 декабря грузовикам запретят проезжать по КАД от Выборгского до Ропшинского шоссе, а по «Сортавале» с нулевого по 54-й километр.

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Комментарии
41
Роисся вперде
2 часа
Очень в стиле традиционных ценностей - крепостные потерпят
Sobaka
2 часа
Кто-нибудь помнит стишок про дедушку и лопапу? И где тот "рыжий"?
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