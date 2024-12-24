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Финансы Банки обяжут приостанавливать подозрительные операции с цифровыми рублями

Банки обяжут приостанавливать подозрительные операции с цифровыми рублями

1 477
4 комментария

Банки должны будут на два дня приостанавливать операции с цифровыми рублями, совершаемые на подозрительные счета. Это следует из указания Банка России, опубликованного 24 декабря на сайте регулятора.

Документ устанавливает порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета мошенников. При выявлении признаков такой операции банк уведомит о риске обмана и сообщит клиенту, что тот сможет подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит операцию, деньги останутся в его цифровом кошельке. Если подтвердит и они попадут к мошенникам, банк не будет нести за это ответственность. Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года.

Такой же защитный механизм действует с 25 июля 2024 года в отношении обычных переводов со счета на счет. Мера направлена против дропов — тех, кто предоставляет свои счета мошенникам для обмана людей.

Банк России неоднократно подчеркивал, что цифровой рубль — это не криптовалюта, а еще одна форма существования денег в экономике. Сейчас операции с цифровым рублем проводятся в рамках пилота, но граждане смогут принять в нем участие только с 1 июля 2025 года. Для этого нужно подать заявку в один из банков, которые участвуют в эксперименте. Но не факт, что ее в итоге одобрят: количество мест ограничено.

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Комментарии
4
Ганс-Дитрих Геншер
2 часа
а то 75летние деды будут их всем позвонившим раздавать, как нынче модно)
Гость
1 час
печалька. Сейчас куда ни кинь взгляд, кругом одни подозрительные лица. И операции.
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