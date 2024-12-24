Банки обяжут приостанавливать подозрительные операции с цифровыми рублями

Документ устанавливает порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета мошенников. При выявлении признаков такой операции банк уведомит о риске обмана и сообщит клиенту, что тот сможет подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит операцию, деньги останутся в его цифровом кошельке. Если подтвердит и они попадут к мошенникам, банк не будет нести за это ответственность. Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года.

Такой же защитный механизм действует с 25 июля 2024 года в отношении обычных переводов со счета на счет . Мера направлена против дропов — тех, кто предоставляет свои счета мошенникам для обмана людей.

Банк России неоднократно подчеркивал, что цифровой рубль — это не криптовалюта, а еще одна форма существования денег в экономике. Сейчас операции с цифровым рублем проводятся в рамках пилота, но граждане смогут принять в нем участие только с 1 июля 2025 года. Для этого нужно подать заявку в один из банков, которые участвуют в эксперименте. Но не факт, что ее в итоге одобрят: количество мест ограничено.