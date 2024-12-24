Столкновение самосвала с пассажирским автобусом на севере Петербурга попало на видео

Источник: «Фонтанка.ру»

Камера сняла, как самосвал не уступил дорогу пассажирскому автобусу в Приморском районе Петербурга во вторник утром. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 24 декабря.

По информации издания, в ДТП на пересечении Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта попал автобус «Пассажиравтотранса». Представитель перевозчика уточнил, что пострадали трое пассажиров маршрута № 184, который следует от улицы Шаврова до Шуваловского проспекта.

«Водитель грузового автомобиля встречного направления движения при совершении левого поворота не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом № 184», — рассказали «Фонтанке» в ПАТ.

По данным перевозчика, троих пассажиров госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, водителя автобуса бригада скорой осмотрела на месте. У 33-летнего мужчины травма ноги.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что «КАМАЗ» под управлением 33-летнего водителя и «ЛиАЗ» столкнулись в шесть часов утра. Проводится проверка.