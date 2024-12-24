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Происшествия Самосвал столкнулся с пассажирским автобусом на севере Петербурга. Пострадали четверо

Самосвал столкнулся с пассажирским автобусом на севере Петербурга. Пострадали четверо

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13 комментариев

Грузовой и общественный транспорт не разъехались в Приморском районе Петербурга во вторник, 24 декабря. Помощь медиков потребовалась пассажирам и водителю автобуса.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на перекрёстке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта в шесть часов утра. 33-летний водитель «КАМАЗа» повернул налево и не уступил дорогу поворачивавшему «ЛиАЗу», за рулём которого сидел его ровесник.

В больницу увезли трёх пассажиров и 33-летнего водителя автобуса. Врачи оценивают их состояние как среднетяжёлое. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

По данным «Яндекс.Карт», в девятом часу утра движение на перекрёстке затруднено.

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Комментарии
13
VKuser520542
52 минуты
Тонар забыл что он не на Скандинавии? Здесь принцип "еду как хочу" оказывается не так работает
Полно Вам, батюшка
16 минут
новости как то уже не сильно удивляют, правда?
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