Самосвал столкнулся с пассажирским автобусом на севере Петербурга. Пострадали четверо

Грузовой и общественный транспорт не разъехались в Приморском районе Петербурга во вторник, 24 декабря. Помощь медиков потребовалась пассажирам и водителю автобуса.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на перекрёстке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта в шесть часов утра. 33-летний водитель «КАМАЗа» повернул налево и не уступил дорогу поворачивавшему «ЛиАЗу», за рулём которого сидел его ровесник.

В больницу увезли трёх пассажиров и 33-летнего водителя автобуса. Врачи оценивают их состояние как среднетяжёлое. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.