Самосвал столкнулся с пассажирским автобусом на севере Петербурга. Пострадали четверо

Грузовой и общественный транспорт не разъехались в Приморском районе Петербурга во вторник, 24 декабря. Помощь медиков потребовалась пассажирам и водителю автобуса.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на перекрёстке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта в шесть часов утра. 33-летний водитель «КАМАЗа» повернул налево и не уступил дорогу поворачивавшему «ЛиАЗу», за рулём которого сидел его ровесник.
В больницу увезли трёх пассажиров и 33-летнего водителя автобуса. Врачи оценивают их состояние как среднетяжёлое. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
По данным «Яндекс.Карт», в девятом часу утра движение на перекрёстке затруднено.
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