«За 200 тысяч вы никуда не улетите». «Фонтанка» выяснила, во сколько обойдется тур на Новый год прямо сейчас

Источник: Сергей Ермохин/ТАСС







Самый дешевый тур «в заграницу» на этот Новый год с вылетом из Петербурга обойдется в 266 тысяч рублей. За 12 минимальных размеров оплаты труда на двоих придется 7 дней довольствоваться прохладным воздухом Хургады в самом скромном отеле, причем на одних только завтраках. «Фонтанка» приценилась к популярным направлениям для отдыха и выяснила, какую сумму придется выложить за более фешенебельный отдых.

«Тарифы какие-то безумные»

На самом деле принять российских туристов без виз готовы много стран, однако до некоторых направлений не всегда легко добраться из-за отсутствия прямого авиасообщения или закрытых сухопутных границ.

— Все придется собирать отдельно через третьи страны. Это может быть через Азербайджан, Армению или Турцию. Прямых перелетов, к сожалению, нет, как и пакетов по Европе нет вообще. Трудно сказать, сколько это выйдет по цене — нужно считать, сколько пересадок и где. Авиакомпании могут выставлять тарифы какие-то безумные, а можно поймать какие-то скидочные варианты. Отель может даже быть недорогим, основной бюджет забирает перелет, — говорят в компании Tez Tour.

В европейском направлении граждан с распростертыми объятиями ждет разве что Сербия, но пакетных туров туда нет, бронировать проживание и перелёт придется отдельно под конкретного туриста и конкретные даты. Из Петербурга летает Air Serbia, но цены на полеты до Белграда авиакомпания выставляет немилосердные — улететь перед Новым годом и вернуться домой на январских праздниках вдвоем будет стоить в лучшем случае 240 тысяч рублей. И это без багажа и без отеля.

В итоге у туроператоров цены на самый бюджетный вариант недельного отдыха вдвоем на горнолыжном Копаонике с вылетом 29 декабря начинаются от 398 тысяч рублей, причем вылетать придется из Москвы.

«Бюджетный Новый год» и «Эмираты» — не совсем сочетаемые слова

Чтобы было наверняка, с экзотикой лучше не мудрить, а довольствоваться Турцией, Египтом или Эмиратами, советуют туроператоры. Хотя лояльной по ценнику поездка точно не будет. «Бюджетный Новый год» и «Эмираты» — всегда были не совсем сочетаемые слова, в пиковый сезон расценки поднимаются процентов на 30 %, а в этом году, с учетом стоимости доллара и небольшого количества перевозок, не до экономии.

— Четырехзвездочный отель в Эмиратах (вот только сейчас смотрели, там, правда, двое взрослых и двое детей) на неделю, по второе число, получилось 500 тысяч на всех, то есть это где-то в среднем 125 тысяч на человека, — дают расклад в Tez Tour.

Примерно такой же расклад у «Библиоглобуса» — размещение на 6 ночей в четырехзвездочном отеле ОАЭ стартует от 266 тысяч рублей на двоих, причем озаботиться поиском обеда придется самостоятельно.

Ценник на более ранние вылеты разительно отличается от каникулярных дат. К примеру, если улетать 26 декабря, то вполне реально поймать тур от 133 тысяч на двоих, причем в стоимость даже включен новогодний ужин. Правда, возвращаться придется 1 января.

Не сильно отстают от Эмиратов расценки на отдых в Египте: неделя на относительно теплом зимой курорте стартует от 130 тысяч рублей. И это за одного.

— Я боюсь, что за 200 тысяч вы никуда не улетите на Новый год, совсем. Самый недорогой отель в Хургаде — 4 звезды, эконом-вариант на завтраках — 266 тысяч рублей. Это без багажа, и отдельно нужно заплатить за трансфер, порядка 5 тысяч за двоих, — говорят в компании Coral Travel.

«Отели уже в „стоп“ уходят»

Улететь в Таиланд из Петербурга и захватить новогоднее торжество уже не выйдет: ближайшая доступная для вылета дата осталась только на 2 января, и цена стартует от 320 тысяч рублей.

— Я посмотрю, конечно, но ничего не обещаю — отели уже в «стоп» уходят, — посетовала менеджер Pegas Touristik и отметила, что искать тур через другого оператора и надеяться на иной результат бессмысленно — база поиска на всех одна.

До экзотического Таиланда проще добираться из Москвы, говорят в Pegas Touristik, — летает 5 компаний, до 30 прямых рейсов в неделю, а из города на Неве — не больше 12 и всего три перевозчика. В Абу-Даби, например, вообще всего три прямых рейса — по вторникам, четвергам и субботам.

Немногим дешевле обойдется каникулярная неделя в Турции — цены на туры с вылетом из Петербурга начинаются от 217 тысяч, но это «пять звезд» и любимый россиянами формат «все включено».

Правда, окунуться в море не получится — воздух прогревается лишь до +17 градусов, зато у турок богатая новогодняя программа, теплые бассейны в Spa и экскурсии. Если вылетать из Москвы, говорят в компании, то можно найти вариант даже за 150 тысяч на двоих.

Режим ошпаренной белки

Увеличение времени безвизового транзита через Китай до 10 суток, вступившее в силу с 17 декабря, подавало надежды на доступность новогодних каникул в Поднебесной, однако туроператоры, похоже, перестроиться еще не успели.

— Новогодние туры есть как таковые. Все очень просто: сейчас, 22 декабря, нужно, чтобы мы успели вам все оформить. У нас все программы индивидуальные, они от двух человек в любой день года, но с визой, и если говорить про 22-е, это все в режиме ошпаренной белки. То есть, в принципе, групповых программ для ваших дат не существует. Та, которая есть, — с 3 по 13 января. И если вы на нее присоединитесь, придется докупать для вас места и смотреть, какой будет тариф. Стоимость будет порядка 250 тысяч на человека, — поделились в компании «Планета Тревел».

В ценообразовании, объяснили в компании, около 100 тысяч рублей составляет перевозка, в 1,5 тысячи долларов обойдется экскурсионная программа, еще в 220 долларов обойдется оформленная через компанию в срочном порядке «упрощенная виза».

Новый сегмент российских туристов

Цены на туры в этом году на всех направлениях выросли в пределах инфляции, на 10–15 %, поделился с «Фонтанкой» директор компании-туроператора «Невские сезоны» Кирилл Соколов.

Несмотря на рост цен, снижения спроса на путешествия в отрасли не ждут, говорил в интервью АТОР президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Туризм стал одной из базовых потребностей россиян, особенно в стрессовое время, причем наблюдается рост как выездного, так и внутреннего туризма. «У нас рост где-то плюс шесть процентов к прошлому году», — отметил Кирилл Соколов.

По словам Мурадяна, за последние два года существенно выросла денежная масса в реальном секторе, а также увеличились доходы населения. Появился и новый сегмент россиян, которые раньше не выезжали за границу, но сейчас получают значительно более высокие доходы, например в промышленности, оборонном секторе и государственном управлении. Они и будут тратить деньги на путешествия, считает президент АТОР.