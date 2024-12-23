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Туризм «За 200 тысяч вы никуда не улетите». «Фонтанка» выяснила, во сколько обойдется тур на Новый год прямо сейчас

«За 200 тысяч вы никуда не улетите». «Фонтанка» выяснила, во сколько обойдется тур на Новый год прямо сейчас

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32 комментария
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Самый дешевый тур «в заграницу» на этот Новый год с вылетом из Петербурга обойдется в 266 тысяч рублей. За 12 минимальных размеров оплаты труда на двоих придется 7 дней довольствоваться прохладным воздухом Хургады в самом скромном отеле, причем на одних только завтраках. «Фонтанка» приценилась к популярным направлениям для отдыха и выяснила, какую сумму придется выложить за более фешенебельный отдых.

«Тарифы какие-то безумные»

На самом деле принять российских туристов без виз готовы много стран, однако до некоторых направлений не всегда легко добраться из-за отсутствия прямого авиасообщения или закрытых сухопутных границ.

— Все придется собирать отдельно через третьи страны. Это может быть через Азербайджан, Армению или Турцию. Прямых перелетов, к сожалению, нет, как и пакетов по Европе нет вообще. Трудно сказать, сколько это выйдет по цене — нужно считать, сколько пересадок и где. Авиакомпании могут выставлять тарифы какие-то безумные, а можно поймать какие-то скидочные варианты. Отель может даже быть недорогим, основной бюджет забирает перелет, — говорят в компании Tez Tour.

В европейском направлении граждан с распростертыми объятиями ждет разве что Сербия, но пакетных туров туда нет, бронировать проживание и перелёт придется отдельно под конкретного туриста и конкретные даты. Из Петербурга летает Air Serbia, но цены на полеты до Белграда авиакомпания выставляет немилосердные — улететь перед Новым годом и вернуться домой на январских праздниках вдвоем будет стоить в лучшем случае 240 тысяч рублей. И это без багажа и без отеля.

В итоге у туроператоров цены на самый бюджетный вариант недельного отдыха вдвоем на горнолыжном Копаонике с вылетом 29 декабря начинаются от 398 тысяч рублей, причем вылетать придется из Москвы.

«Бюджетный Новый год» и «Эмираты» — не совсем сочетаемые слова

Чтобы было наверняка, с экзотикой лучше не мудрить, а довольствоваться Турцией, Египтом или Эмиратами, советуют туроператоры. Хотя лояльной по ценнику поездка точно не будет. «Бюджетный Новый год» и «Эмираты» — всегда были не совсем сочетаемые слова, в пиковый сезон расценки поднимаются процентов на 30 %, а в этом году, с учетом стоимости доллара и небольшого количества перевозок, не до экономии.

— Четырехзвездочный отель в Эмиратах (вот только сейчас смотрели, там, правда, двое взрослых и двое детей) на неделю, по второе число, получилось 500 тысяч на всех, то есть это где-то в среднем 125 тысяч на человека, — дают расклад в Tez Tour.

Примерно такой же расклад у «Библиоглобуса» — размещение на 6 ночей в четырехзвездочном отеле ОАЭ стартует от 266 тысяч рублей на двоих, причем озаботиться поиском обеда придется самостоятельно.

Ценник на более ранние вылеты разительно отличается от каникулярных дат. К примеру, если улетать 26 декабря, то вполне реально поймать тур от 133 тысяч на двоих, причем в стоимость даже включен новогодний ужин. Правда, возвращаться придется 1 января.

Не сильно отстают от Эмиратов расценки на отдых в Египте: неделя на относительно теплом зимой курорте стартует от 130 тысяч рублей. И это за одного.

— Я боюсь, что за 200 тысяч вы никуда не улетите на Новый год, совсем. Самый недорогой отель в Хургаде — 4 звезды, эконом-вариант на завтраках — 266 тысяч рублей. Это без багажа, и отдельно нужно заплатить за трансфер, порядка 5 тысяч за двоих, — говорят в компании Coral Travel.

«Отели уже в „стоп“ уходят»

Улететь в Таиланд из Петербурга и захватить новогоднее торжество уже не выйдет: ближайшая доступная для вылета дата осталась только на 2 января, и цена стартует от 320 тысяч рублей.

— Я посмотрю, конечно, но ничего не обещаю — отели уже в «стоп» уходят, — посетовала менеджер Pegas Touristik и отметила, что искать тур через другого оператора и надеяться на иной результат бессмысленно — база поиска на всех одна.

До экзотического Таиланда проще добираться из Москвы, говорят в Pegas Touristik, — летает 5 компаний, до 30 прямых рейсов в неделю, а из города на Неве — не больше 12 и всего три перевозчика. В Абу-Даби, например, вообще всего три прямых рейса — по вторникам, четвергам и субботам.

Немногим дешевле обойдется каникулярная неделя в Турции — цены на туры с вылетом из Петербурга начинаются от 217 тысяч, но это «пять звезд» и любимый россиянами формат «все включено».

Правда, окунуться в море не получится — воздух прогревается лишь до +17 градусов, зато у турок богатая новогодняя программа, теплые бассейны в Spa и экскурсии. Если вылетать из Москвы, говорят в компании, то можно найти вариант даже за 150 тысяч на двоих.

Режим ошпаренной белки

Увеличение времени безвизового транзита через Китай до 10 суток, вступившее в силу с 17 декабря, подавало надежды на доступность новогодних каникул в Поднебесной, однако туроператоры, похоже, перестроиться еще не успели.

— Новогодние туры есть как таковые. Все очень просто: сейчас, 22 декабря, нужно, чтобы мы успели вам все оформить. У нас все программы индивидуальные, они от двух человек в любой день года, но с визой, и если говорить про 22-е, это все в режиме ошпаренной белки. То есть, в принципе, групповых программ для ваших дат не существует. Та, которая есть, — с 3 по 13 января. И если вы на нее присоединитесь, придется докупать для вас места и смотреть, какой будет тариф. Стоимость будет порядка 250 тысяч на человека, — поделились в компании «Планета Тревел».

В ценообразовании, объяснили в компании, около 100 тысяч рублей составляет перевозка, в 1,5 тысячи долларов обойдется экскурсионная программа, еще в 220 долларов обойдется оформленная через компанию в срочном порядке «упрощенная виза».

Новый сегмент российских туристов

Цены на туры в этом году на всех направлениях выросли в пределах инфляции, на 10–15 %, поделился с «Фонтанкой» директор компании-туроператора «Невские сезоны» Кирилл Соколов.

Несмотря на рост цен, снижения спроса на путешествия в отрасли не ждут, говорил в интервью АТОР президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Туризм стал одной из базовых потребностей россиян, особенно в стрессовое время, причем наблюдается рост как выездного, так и внутреннего туризма. «У нас рост где-то плюс шесть процентов к прошлому году», — отметил Кирилл Соколов.

По словам Мурадяна, за последние два года существенно выросла денежная масса в реальном секторе, а также увеличились доходы населения. Появился и новый сегмент россиян, которые раньше не выезжали за границу, но сейчас получают значительно более высокие доходы, например в промышленности, оборонном секторе и государственном управлении. Они и будут тратить деньги на путешествия, считает президент АТОР.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
32
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Интересно, есть хоть одна нормальная страна, из которой граждане не могут никуда улететь за три месячные зарплаты?! А то и четыре.
Игорь Протасов
56 минут
Есть шанс скоро улететь на небеса... всем и совершенно бесплатно :-)
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