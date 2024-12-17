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Туризм Китай увеличил время безвизового транзита для россиян

Китай увеличил время безвизового транзита для россиян

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Власти Китая увеличили время безвизового транзита через свою территорию для граждан 54 стран, включая Россию. Новая норма вступает в силу уже с 17 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на Государственное управление по делам миграции КНР.

Время безвизового транзита теперь увеличено до 240 часов, то есть 10 суток. Ранее россияне могли находиться проездом в Китае без оформления визы в течение 72 и 144 часов — в зависимости от пункта въезда. Изменения также расширили список мест для пересечения границы с правом безвизового транзита до 60 портов прибытия (к прежним прибавился 21 пункт). Россияне могут въехать в КНР через 24 китайские административные единицы.

В список стран, на которые распространяются изменения, вошли 40 европейских государств, включая также Белоруссию и Украину, 6 азиатских, в том числе Япония и Южная Корея, 6 стран Северной и Южной Америки, включая США, а также Австралия и Новая Зеландия.

Для безвизового транзита требуется документ, дающий право на международную поездку и соответствующий требованиям въезда в третью страну. Его срок действия не должен быть меньше трех месяцев. Также необходимо купить билеты или предоставить другое подтверждение маршрута путешествия через Китай.

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Китай Россия Безвизовые поездки Транзит
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