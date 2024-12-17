Китай увеличил время безвизового транзита для россиян

Власти Китая увеличили время безвизового транзита через свою территорию для граждан 54 стран, включая Россию. Новая норма вступает в силу уже с 17 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на Государственное управление по делам миграции КНР.

Время безвизового транзита теперь увеличено до 240 часов, то есть 10 суток. Ранее россияне могли находиться проездом в Китае без оформления визы в течение 72 и 144 часов — в зависимости от пункта въезда. Изменения также расширили список мест для пересечения границы с правом безвизового транзита до 60 портов прибытия (к прежним прибавился 21 пункт). Россияне могут въехать в КНР через 24 китайские административные единицы.