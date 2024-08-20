    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, зап

    764мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.54eur98.94

    Впереди Восточная Азия, Африка и Индия. Самолеты из Санкт-Петербурга в Абу-Даби будут летать три раза в неделю

    1809
    10 комментариев

    Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Абу-Даби увеличится до трех раз в неделю. Теперь полеты из Пулково в ОАЭ будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Об этом 20 августа «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

    «Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в Абу-Даби запланирован в 11:50, прилет в Абу-Даби — в 19:10. Вылет из Абу-Даби запланирован в 03:00, прилет в Санкт-Петербург — в 08:35. Время указано местное для каждого аэропорта», — уточнили в ВВСС.

    По прилете в Абу-Даби пассажиры смогут продолжить свое путешествие и отправиться на Шри-Ланку, Мальдивы, в Таиланд, Малайзию, Южную Корею, Японию, Филиппины, Китай, а также в Оман, Саудовскую Аравию, Израиль, Египет, ЮАР и ряд других стран.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close