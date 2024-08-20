Впереди Восточная Азия, Африка и Индия. Самолеты из Санкт-Петербурга в Абу-Даби будут летать три раза в неделю

Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Абу-Даби увеличится до трех раз в неделю. Теперь полеты из Пулково в ОАЭ будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Об этом 20 августа «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».



«Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в Абу-Даби запланирован в 11:50, прилет в Абу-Даби — в 19:10. Вылет из Абу-Даби запланирован в 03:00, прилет в Санкт-Петербург — в 08:35. Время указано местное для каждого аэропорта», — уточнили в ВВСС.