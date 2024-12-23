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Открытие Витебской развязки
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Город Авто Витебская развязка все еще открыта не полностью. Так и планировалось

Витебская развязка все еще открыта не полностью. Так и планировалось

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11 комментариев

Петербуржцы интересуются, почему Витебская развязка, торжественно открытая накануне, все еще доступна водителям не полностью. «Фонтанка» рассказывает, в чем дело.

Движение по Витебской развязке было открыто 22 декабря только в одном направлении — от Витебского проспекта до ЗСД. Обратное направление должно стать доступно в течение суток.

Как писала «Фонтанка», на полосе от ЗСД к Витебскому были установлены сооружения для торжественной церемонии открытия. Их уже убрали, но нужно еще установить на место штатные бетонные блоки. Эта работа идет.

Витебская развязка соединяет ЗСД с Витебским проспектом в районе Благодатной улицы и одновременно является первым этапом Широтной магистрали Северной столицы. На ней впервые в Петербурге реализована безбарьерная оплата проезда. Сам участок Витебской развязки пока будет работать в бесплатном режиме, а вот за маршруты по ЗСД, которые на ней начинаются или заканчиваются, платить нужно. Подробнее о системе оплаты «Фонтанка» рассказывала здесь.

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Петербург ЗСД Витебская развязка
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Комментарии
11
Заливщик голосовых планок
42 минуты
План(ТМ), он такой! Хитрый!
282908329
32 минуты
Так это ж Путин открывал. Вот и вышло, как со средней зарплатой в 2700 долларов к 2020-му году и с 25 000 000 высокотехнологичных рабочих мест.
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