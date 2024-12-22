Развязка бесплатная, ЗСД платный. Объясняем, как работает система free flow на Западном скоростном диаметре

В Петербурге запустили рабочее движение по Витебской развязке — проезд по ней пока бесплатный, а вот за маршруты по ЗСД, которые на развязке начинаются или заканчиваются, платить все-таки нужно, сообщает «Магистраль Северной столицы» (МСС). «Фонтанка» объясняет, как теперь оплачивать проезд.

Для пользователей с транспондерами порядок оплаты не меняется — просто появляется новая точка въезда на ЗСД и выезда с него. Система сама определит маршрут — на первое время в МСС посоветовали проверять, корректен ли он, в личном кабинете или мобильном приложении, — а деньги спишутся со счета. До запуска платной эксплуатации Витебской развязки стоимость проезда будет равна тарифам по маршрутам, которые начинаются или заканчиваются на Благодатной улице.