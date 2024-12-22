Развязка бесплатная, ЗСД платный. Объясняем, как работает система free flow на Западном скоростном диаметре

В Петербурге запустили рабочее движение по Витебской развязке — проезд по ней пока бесплатный, а вот за маршруты по ЗСД, которые на развязке начинаются или заканчиваются, платить все-таки нужно, сообщает «Магистраль Северной столицы» (МСС). «Фонтанка» объясняет, как теперь оплачивать проезд.
Для пользователей с транспондерами порядок оплаты не меняется — просто появляется новая точка въезда на ЗСД и выезда с него. Система сама определит маршрут — на первое время в МСС посоветовали проверять, корректен ли он, в личном кабинете или мобильном приложении, — а деньги спишутся со счета. До запуска платной эксплуатации Витебской развязки стоимость проезда будет равна тарифам по маршрутам, которые начинаются или заканчиваются на Благодатной улице.
Для пользователей без транспондеров отдельная оплата проезда по Витебской развязке на данном этапе не требуется:
При заезде с Витебской развязки на ЗСД в сторону Юга — оплата на пункте, как при въезде с Благодатной улицы. Оплачивается тарифная зона 1.
При проезде со стороны Юга на Витебскую развязку — оплата на пункте основного хода ЗСД в районе Благодатной улицы. Оплачиваются две тарифные зоны — 1 и 2.
При проезде с Витебской развязки на ЗСД в сторону Севера и наоборот — проезжаете под безбарьерным пунктом взимания платы. Оплата начисляется по госномеру, после поездки нужно зайти на сайт и в течение пяти дней оплатить тарифную зону 2 — от Витебской развязки до набережной Макарова и наоборот.
В скором времени проезд по Витебской развязке станет платным — будет сформирована отдельная тарифная зона и установлены тарифы на маршруты, включающие развязку.
На Витебской развязке впервые в Петербурге не будет привычных пунктов со шлагбаумами. На развязке запущена безбарьерная система оплаты: автоматически будет считываться сигнал транспондера и определяться класс транспортного средства и госномер автомобиля.
О том, как в Петербурге в воскресенье торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД, читайте тут.
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