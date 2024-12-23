Началась шестидневная предпраздничная рабочая неделя

С понедельника, 23 декабря, в России началась шестидневная рабочая неделя. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.
Суббота, 28 декабря, будет последним рабочим днем, за ней начнутся 11-дневные новогодние каникулы. Выходной переносится на понедельник, 30 декабря.
31 декабря, в свою очередь, будет нерабочим из-за переноса выходного с 7 января текущего года.
Благодаря этому россияне в зимние праздники будут отдыхать до 8 января.
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