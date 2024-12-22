На Московском проспекте водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В воскресенье, 22 декабря, около 12:50 у дома 173 по Московскому проспекту водитель иномарки сбил пешехода. О происшествии сообщает официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте инцидента сотрудники Госавтоинспекции установили, что 57-летний водитель «Субару» совершил наезд на женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Женщина, которой на вид 50 лет (ее личность еще не установлена), переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП она скончалась на месте.